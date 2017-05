Innsbruck – In den letzten Wochen zeigte sich bei Lawinen-abgängen in Tirol, wie gnadenlos der Winter sein kann. Ein Snowboarder hatte auf der Nordkette Glück – auch, weil er es schaffte, den Lawinen-Airbag auszulösen. Die Polizei gab bekannt, „dass er mehrmals unter die Schneemassen gezogen wurde, aber immer wieder nach oben kam“. Die Physik als Lebensretter.

Um den Effekt zu verstehen, kann man zu einer Packung Müsli greifen, in der verschieden große Nüsse vermischt sind. Wenn man die Packung schüttelt, wandern die großen Stücke nach oben. An der Freien Uni Berlin wurden Experimente dazu durchgeführt: „Es gibt mehrere Mechanismen, die dafür verantwortlich sind, dass im geschüttelten Granulat größere Objekte nach oben transportiert werden. Zum Beispiel bilden sich beim Schütteln kurzzeitig kleine Lücken bzw. Hohlräume. In diese Lücken passen nur kleine Teilchen. Sie rutschen beim Schütteln unter den größeren Probekörper und sorgen so dafür, dass er Stück für Stück nach oben wandert“, erklärt der Leiter des Experiments, Physikdidaktiker Joachim Haupt. Das Phänomen wird als „Paranuss-Effekt“ bezeichnet. Oft ist die Paranuss im Müsli jene mit dem größten Volumen und deshalb ist sie, nachdem die Packung geschüttelt wurde, meist oben zu finden.

Der Physiker Matthias Brandl vom MCI Innsbruck ergänzt: „Durchs Schütteln beim Paranuss-Effekt werden leichtere Teile mehr angehoben als schwerere. Daraus folgt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein schweres Teilchen unter ein leichtes geschoben wird, höher ist als umgekehrt. In Summe kann man sagen, dass sich in einem Granulat beim Schütteln oben große, leichte Teile sammeln. Unten sind kleine, schwere.“ Beim Umlegen der Theorie auf die Praxis komme es eben auch auf die Dichte an, denn in einer Lawine gebe es leichten Pulverschnee bis schwere Steine.

Wie die Erkenntnisse dem Lawinen-Airbag helfen, erklärt Haupt so: „Eine Lawine lässt sich in ihrem Verhalten ähnlich wie aufgeschütteltes Granulat beschreiben. Durch den Airbag wird das eigene Volumen vergrößert und dadurch die eigene, mittlere Dichte verringert. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person auf der Lawine oben bleibt.“ Allerdings gibt es in einer Lawine Strömungen, von denen die Teilchen wieder durchmischt werden. Wird man vor Stillstand von einer Strömung nach unten gezogen, kann es sein, dass keine Zeit mehr ist, bis man wieder nach oben gespült wird. Dennoch erhöht ein Airbag die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Lawinenabgang „obenauf schwimmt“. (chris)