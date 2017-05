Götzens – Saile/Soale oder Nockspitze? Wie heißt der Hausberg, der über vielen Dörfern des westlichen Mittelgebirges thront, wirklich? Der Götzner Altbürgermeister und „Bergfex“ Werner Singer hat recherchiert: „Um die Frage, wie es zu diesen Namensgebungen gekommen ist, zu beantworten, wurden umfangreiche Recherchen in 46 Karten Tirols von 1604 bis 1997 durchgeführt. In einer Karte aus dem Jahre 1765 von Peter Anich kommt erstmals die Bezeichnung ‚Saile B‘ vor. Zusammenfassend erscheint in 46 untersuchten Karten 21-mal der Name „Saile B“. Das Fazit für Werner Singer ist somit klar: „Der älteste und am meisten genannte Name ist Saile.“

Die Saile oder eben die Nockspitze, wie sie heute oft bezeichnet wird, war diese Woche unser Ziel. Auch deshalb, weil die Südabfahrt über das Leintuch (ursprünglich „Soalseite“) in Richtung Stubaital vor allem im Frühjahr und bei Firnverhältnissen ein echter Leckerbissen ist.

So erfolgt die Runde: Ob der Schneeverhältnisse starten wir unsere Rundtour beim Parkplatz in der Axamer Lizum. Wer es gemütlich angehen will, soll am besten den Lift benützen, der zum Birgitzköpflhaus fährt.

Aber aufgepasst: Da die Liftzeiten erst später beginnen, könnte es trotz Höhenmeter-Einsparung für die Tour schon zu spät sein.

Natürlich wäre vom Birgitzköpflhaus aus auch der Aufstieg über die „Mair-Rinne“ möglich. Für uns war Anfang der Woche aber klar – die Mair-Rinne ist zu gefährlich.

Es ist kurz nach sieben Uhr. Der Lift ist noch nicht in Betrieb, die Mair-Rinne, wie gesagt, zu gefährlich. Was nun? Wir entscheiden uns für den Sommerweg, die Route übers Halsl. Das erste Stück folgen wir der Piste, der Damenabfahrt, in Richtung Süden. Dort, wo auch der Sommerweg nach oben führt, zweigen wir nach links ab und steigen in mehreren Spitzkehren nach oben. Die oberste Schneeschicht ist ziemlich rutschig und Harscheisen sind zu empfehlen.

Allzu viel Schnee gibt es nicht mehr, aber der erste Teil des Aufstieges ist problemlos machbar.

Schneetest! Wie sehen die Schichten weiter unten aus? Mit dem Stock dringen wir bis auf den Boden vor. Es war zu wenig kalt, und der Regen hat zuletzt „gute Arbeit“ geleistet, denn die Schneedecke ist bis zur Bodenschicht hin komplett durchfeuchtet. Ob das heute noch was wird? Wir sind skeptisch.

Je weiter wir aber nach oben kommen, umso härter und kompakter wird der Untergrund. Es ist kurz vor acht Uhr. Wir erreichen die Baumgrenze. Ein kurzes Stück folgen wir noch dem Sommerweg weiter. Eine Spur zweigt nach links ab, rechts führt der herkömmliche Aufstieg zum Halsl. Und weil wir im Gebiet rund um die Saile „doch“ ein wenig erfahren sind, biegen auch wir nach links ab.

Wer nicht hundertprozentig sicher auf seinen Skiern steht, die Spitzkehrentechnik nicht perfekt beherrscht, soll einfach dem Sommerweg in Richtung Halsl folgen und von dort in Richtung Saile aufsteigen. Dieser ist wesentlich gemütlicher und weniger anstrengend.

Durch ein Latschenfeld und weiter über eine steile Rinne, links, rechts, links, rechts, erreichen wir, ziemlich mühsam, jenen Wegpunkt, von wo aus auch der Sommeranstieg hinauf zur Saile führt und der vom Birgitzköpflhaus herüberkommt.

Trinkpause, bevor’s weitergeht. Wir folgen zunächst dem schmalen Steig weiter hinauf Richtung Saile. Leider gibt es nur mehr wenig Schnee und somit schwindeln wir uns von Schneefleck zu Schneefleck, einmal müssen wir die Skier für etwa 100 Meter sogar kurz abschnallen.

Es ist kurz nach 9 Uhr. Wir stehen beim Gipfelkreuz der 2404 Meter hohen Saile oder eben der Nockspitze. Der Gipfel gehört uns heute ganz alleine. Doch zu viel Zeit dürfen wir nicht vergeuden, denn der Schnee für das Leintuch scheint gerade perfekt zu sein. Zisch! Schon beim ersten Schwung wird uns bewusst – wir haben alles richtig gemacht. Den richtigen Zeitpunkt für die Abfahrt erwischt.

Die Talfahrt hinunter Richtung Stubaital bzw. Sailennieder ist der absolute Traum. So wunderbare Verhältnisse, dass wir unten gleich nochmals auffellen, zügig und um keine Zeit zu verlieren, in Spitzkehren über das Leintuch erneut hinauf zur Saile aufsteigen und den herrlichen Firn ganz einfach noch einmal genießen.

10.45 Uhr: Über den Sommersteig queren wir vom Sailennieder und unterhalb der Saile teils zu Fuß, teils mit Skiern, vorbei an einer kleinen Kapelle, hinüber Richtung Halsl. Von dort geht’s auf Skiern hinunter ins Skigebiet und zum Ausgangspunkt in der Axamer Lizum.

Alternativ bietet sich an, am Halsl noch einmal aufzufellen und zur Schneiderspitze aufzusteigen und von dort über das Lizumer Kar zurück ins Skigebiet zu gelangen.

Ein Tipp: Wichtig ist, dass man früh in diese Tour startet, damit man spätestens gegen Mittag wieder im Tal ist. Mit zunehmender Tageserwärmung steigt nämlich die Lawinengefahr an! Und Harscheisen sollte man auch nicht vergessen.

Fazit: Wir haben die Runde, speziell die Abfahrt über das Leintuch, super erwischt. Beim Aufstieg zur Saile und bei der Talfahrt vom Halsl zurück in die Axamer Lizum darf man sich jedoch nicht zu viel erwarten. (flex)