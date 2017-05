Alle Blicke sind auf ein opulentes Buffet gerichtet. Schillernde Cocktails, frische Früchte, fette Braten – wer hat da schon Augen für ein Mädchen, das unsicher im Raum steht? Die Rede ist von Katniss, der Hauptdarstellerin der Film-Trilogie „Tribute von Panem“. Die junge Frau schnappt ihren Bogen, spannt ihn und schießt – doch statt brav die Zielscheibe anzuvisieren, durchstößt ihr Pfeil einen der Äpfel der Schlemmenden.

Aufmüpfig, selbstbewusst und gutaussehend – Katniss-Darstellerin Jennifer Lawrence scheint alles mitzubringen, was ein Filmheld braucht. Doch trotz furchtloser Rebellinnen wie ihr sind Frauen Mangelware in Hollywood. Nach wie vor. „Die Emanzipation scheint in der Filmwelt noch nicht angekommen zu sein“, urteilt Medienwissenschafterin Tanja Krainhöfer.

Die Statistik gibt ihr Recht: Nur 29 Prozent der Protagonisten in den 100 erfolgreichsten Filmen 2016 waren weiblich. Damit nicht genug: Die Studie des „Center for the Study of Women in Film and Television“ in San Diego ergab zudem, dass nur ein Drittel der Sprechrollen von Frauen belegt wurde. Dabei wäre die Zeit reif für Harriette Potter, Terminatra oder die kühne Indiana Joan.

Doch nicht nur vor der Kamera haben Frauen Probleme, sich zu behaupten. Die Karrierechancen für Regisseurinnen sind ähnlich verstaubt. „Wir haben Filme analysiert, die von 1980 bis 2016 auf der Berlinale, einem der wichtigsten Filmfestivals der Welt, aufgeführt wurden. Kurz gesagt, liegt die Anzahl der Filme von Regisseurinnen nur bei 30 Prozent. Bezogen auf den deutschen Film ist der Anteil seit den 80er-Jahren unverändert“, erklärt Krainhöfer. Ein Armutszeugnis.

Dabei müssten Frauen Festivals klar dominieren. „Denn der Filmfestival-Markt sucht speziell nach unkonventionellen, irritierenden Filmen“, weiß die Münchnerin. Dafür wären Werke aus Frauenhand perfekt geeignet, da sie sich meist auf künstlerisch ambitionierte Projekte konzentrieren. Männer hingegen produzieren Action- und Kriegsfilme, für die ihnen größere Budgets zur Verfügung stehen. Trotzdem kann sich eine Joan Bond nicht ebenso behaupten wie James Bond.

Auf der Suche nach der Ursache dafür erkannte Krainhöfer, dass es nicht an der Zahl der Schauspielerinnen und Regisseurinnen, die ausgebildet werden, liegen kann. Während Männer in den 60er-Jahren, als erste Filmhochschulen gegründet wurden, noch klar in der Überzahl waren, sind die Verhältnisse heute nämlich ausgeglichen.

Vielmehr macht die Medienwissenschafterin stereotype Wahrnehmung verantwortlich: „Es brauchte auch lange, bis man die Kompetenz von Ärztinnen ebenso wahrnahm wie die ihrer Kollegen.“ Bei Filmen sei es ähnlich, weil diese meist ein kostspieliges, risikoreiches Unterfangen sind: „Männern wird deutlich mehr zugetraut als Frauen.“

Eine andere, etwas gewagte These: „Kennen Sie den Queen-Bee-Effekt?“, fragt Krainhöfer. Der besage, dass Männer soziale Netze pflegen und nicht davor zurückschrecken, ihre Freunde in gehobene Positionen zu befördern. An Frauen in Führungspositionen hingegen nagt die Sorge, sie könnten sich dadurch „Konkurrenz züchten“.

Ist die geringe Zahl der Frauen selbstverschuldet? Valerie Dirk vom Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien vertritt eine differenziertere Meinung: „Prinzipiell kommen Frauen in Filmen nicht zu kurz – je nachdem, mit welchen Filmen man sich beschäftigt. Die Sektion ,deutsches Kino’ der diesjährigen Berlinale hat eine Reihe so genannter ,starker Frauen’ im Fokus gehabt, die Männern gegenüber handgreiflich werden – Beispiel: ,Tiger Girl’.“

Die Rede ist von so genannten „starken Frauen“, weil diese Bezeichnung eine eigenartige Konjunktur erfahre. Als Beispiel nennt Dirk aktuelle Filmbiografien über Künstlerinnen, in denen Frauen nur über ihr Beziehungsgeflecht zu berühmten Männern definiert werden.

„Film spiegelt gesellschaftliche Zustände und Wünsche wider. Manchmal nimmt er dabei eine Vorreiterrolle ein, indem er etwa progressive Frauenbilder fokussiert. Er kann auch in überwunden geglaubte patriarchale Muster kippen, die ebenso Zuspruch und weibliches Publikum finden“, sagt Dirk. Nicht nur die Wahlen des letzten Jahres in den USA zeugten von dieser Sehnsucht des „weißen Mannes“ nach der Sicherheit veralteter Stereotype. (Judith Sam)