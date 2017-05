Mayrhofen – Die Idee eines Musik-Festivals tragen Sabrina Eder und Benjamin Bacher schon seit zwei Jahren mit sich herum. Doch trotz fixfertigen Konzepts wurde die Umsetzung bislang auf die lange Bank geschoben, weil man auf den richtigen Moment warten wollte. Der ist nun gekommen: Von 22. bis 24. Juni geht in Mayrhofen erstmals das „Festland Music Festival“ über die Bühne des Waldfestplatzes. Eine „einzigartige Location“, wie Veranstalter Bacher findet. Denn wo könne man sonst „umringt von Bergen“ nationalen und internationalen Acts lauschen?

In eine musikalische Schublade soll der Neuzugang für Tirols Festivallandschaft nicht gesteckt werden. Bacher will auf „musikalische Vielfalt“ setzen – und nicht nur Indie- und Elektro-Pop-Fans erfreuen, sondern auch Freunde des Alternative Rock ins Zillertal locken. Als Headliner für das dreitägige Festival haben sich Soul-Stimme Alex Clare und der britische Chartstürmer Kelvin Jones angesagt, der 2015 mit „Call You Home“ einen Hit landete. Aber auch Austro-Barde Lemo lässt die „scheiß Stadt hinter sich“ und schaut sich lieber den Himmel über Mayrhofen an. Um das Festival als Erfolg verbuchen zu können, müssten täglich 2500 Besucher das Gelände stürmen, mehr Gäste will man gar nicht. Das würde nur die „intime Stimmung“ stören.

Schon vor der Premiere gibt’s Pläne für nächstes Jahr: „Festland“ soll – neben „Wiesenrock“ und dem „Bonanza“-Festival – eine Open-Air-Größe in Tirol werden. Bei der Finanzierung baute man heuer auf private Sponsoren, künftig wollen die Veranstalter aber auch um eine öffentliche Förderung ansuchen. (fach)