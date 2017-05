Schauspieler Ryan Gosling schreitet bei der Verleihung der „Goldenen Kamera“ am 4. März in Berlin auf die Bühne. So zumindest wirkt es auf Moderator Steven Gätjen und das Studio- sowie Fernsehpublikum. Doch es ist gar nicht der „echte Gosling“, sondern Koch Ludwig Lehner aus München.

Bis vor Kurzem stand Lehner bei Jochen Florstedt (66), Betreiber einer Doppelgänger-Agentur in Deutschland, unter Vertrag. „Nach dem Gosling-Auftritt hat er mir dann geschrieben, dass er jetzt bekannt genug ist und mich nicht mehr braucht“, erzählt Florstedt verärgert. Bei Doppelgänger ginge es aber nicht darum, Menschen – wie beim Goldene-Kamera-Streich von Joko & Klaas – hinters Licht zu führen oder das Original zu vertreten. „Wenn ein Unternehmen zum Beispiel eine Oscar-Nacht veranstaltet, um die besten Verkäufer auszuzeichnen, braucht es Doubles der Hollywood-Stars“, sagt Florstedt. Auch die Werbebranche ist Kunde, bucht die Promi-Doppelgänger – von Obama und Merkel bis zu Johnny Depp und Paris Hilton. 80 Doubles stehen bei Florstedt exklusiv unter Vertrag, können für 1000 bis 5000 Euro für Veranstaltungen gebucht werden.

Ursprünglich hatte Florstedt eine klassische Werbeagentur. Als er im Fasching mit einem Freund als „Mafiosi“ geht, werden sie auf die Ähnlichkeit zu den Blues Brothers angesprochen. „Da habe ich gesagt: Wenn die uns wirklich dafür halten, lass uns doch als Doppelgänger gehen“, erinnert er sich. 1998 geht ein Großkunde seiner Agentur in Konkurs, Florstedt löst das Unternehmen auf und bietet seitdem Doubles und Künstler an.

Conchita-Double durch Zufall

Bewerben kann sich bei ihm jeder. Die Doubles müssen – ohne große Verkleidung – in den körperlichen Merkmalen dem Original ähnlich sehen. „Ich kriege viele Fotos zugeschickt. Bei manchen sage ich dann ‚jo, das ist sie oder er‘.“ Doch bei 90 von 100 Zusendungen ist ihm die Ähnlichkeit zu gering. „Als ich angefangen habe, gab es so viele grottenschlechte Doubles. Wenn es 20 Johnny Depps gibt, will ich nur die zwei besten.“

Auch ein Conchita-Wurst-Double wird angeboten. Dass Denis – er möchte zum Schutz seiner Privatssphäre seinen vollen Namen nicht nennen – zum Doppelgänger der österreichischen Song-Contest-Gewinnerin geworden ist, war purer Zufall. „Ich habe in einer Bar in Köln gearbeitet und mich als Prinzessin – mit Bart – verkleidet. Auf dem Weihnachtsmarkt wurde ich dann von einem Reporter mit ‚Hallo, Frau Wurst‘ angesprochen.“ Das war im November 2013, Denis kannte die Teilnehmerin der Fernsehshow „Die Große Chance“ noch gar nicht. „Ich hab’ sie dann gegoogelt. Zur Aftershowparty beim deutschen ESC-Vorentscheid in Köln hab’ ich mich als Conchita verkleidet und eine Show gemacht.“

Die echte Conchita gewinnt den ESC, Denis’ Schwester näht das goldene Kleid nach und Fernsehanfragen häufen sich. Er bekommt Gesangs- und Schauspielunterricht, reist als Double mit Securitys um die Welt. „Es ist schön, vor so vielen Leuten aufzutreten. Ich mache das, weil ich die Botschaft von Conchita gut finde. Die Gagen habe ich für wohltätige Zwecke gespendet“, erklärt der Deutsche. Die echte Conchita hat er mehrmals getroffen.

Viele Doubles haben nur eine begrenzte Karriere-Zeit, weil Original und Doppelgänger altern – aber nicht immer gleich. „Den Fall habe ich gerade bei meinem Lukas Podolski“, sagt Florstedt über das Fußballer-Double. Auch Denis kann sich mit dem neuen Aussehen von Conchita nicht mehr identifizieren und will nur noch vereinzelt auftreten. Florstedt dagegen bereitet es auch mit 66 Jahren noch viel Freude, als Blues Brother unterwegs zu sein. Dass das Original tot ist, tut dem Ganzen keinen Abbruch. (Philipp Schwartze)