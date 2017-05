Von Irene Rapp

Tarrenz – Am vergangenen Sonntag blieben die Tourenski im Keller, dafür wurden die Wanderschuhe ausgepackt. Zwar hatte es am Ziel – dem Göfelesee oberhalb von Tarrenz im Gurgltal auf 1500 Metern – nicht mehr viel Schnee. Einige wenige Stellen erforderten dann aber doch gutes Schuhwerk. Die Temperaturen dieser Woche dürften der weißen Pracht jedoch ziemlich zugesetzt haben.

Apropos Göfelesee: Rund um das idyllische Gewässer lebt die Sibirische Azurjungfer, eine bläulichfarbene Libelle. Das Besondere dabei: Das Insekt kommt in den Tiroler Nordalpen nur hier vor. Gesehen haben wir die Libelle nicht, das rechtfertigt aber einen Besuch im Sommer. Dann werden wir auch Picknickkorb und Schwimmzeug mitnehmen, denn hier kann man sogar baden.

So kommt man hin: Zunächst in die Gemeinde Tarrenz, in der Ortsmitte zweigt die Straße nach Obtarrenz ab (gut beschildert). Man fährt hinauf zu dem malerischen Weiler auf 1029 Metern Höhe, rund um das Feuerwehrhaus lässt man das Fahrzeug stehen. Hier an einigen Häusern vorbei und auf einem breiten Forstweg zwischen Wald und Weiden in nordöstlicher Richtung hinauf immer den Wegweisern „Sinnesbrunn/Kappakreuz“ folgen.

Am Sonntag fielen die vielen, fliederfarbenen Erika entlang des Weges und die herabplätschernden Bächlein auf. Berührend das Sterbebildl und Marterl von Julie Tiefenbrunner an einem Baum, die 1945 hier durch eine Handgranate getötet worden ist. Der Forstweg geht mäßig ansteigend bergauf, man bleibt immer auf dem Hauptweg. Nach zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Kurven kommt man zum Gasthaus Waldrast/Kappakreuz, welches derzeit geschlossen ist. Das könnte sich bald ändern: Hier wird nämlich gearbeitet, wie u. a. ein in der Nähe des Hauses abgestellter Bagger zeigt. Es entstand etwa ein neues Kraftwerk, „und noch in diesem Jahr könnte der Gasthof seinen Betrieb wieder aufnehmen“, informiert Rudolf Köll, Bürgermeister von Tarrenz.

Spätestens dann will die Gemeinde auch entscheiden, wie es mit der Befahrung der Straße weitergeht. Derzeit ist der Forstweg nämlich geöffnet, jeder kann mit dem Auto von Obtarrenz bis auf 1500 Meter hinauffahren, wo es einen Parkplatz gibt. Der Verkehr hier herauf sei vor allem im Sommer ein sensibles Thema, Autos würden oft überall stehen. Dem Bürgermeister schwebt daher ein Schranken beim Gasthof Waldrast vor, der die Weiterfahrt verhindern würde.

Apropos Gasthof Waldrast: Wir gingen bei dem Gebäude auf dem Forstweg rechts weiter, links führt ein Kreuzweg hinauf zur Kapelle Sinnesbrunn. Die erste Variante ist nicht so steil und führt direkt zum Göfelesee, ist dafür ein wenig „langweiliger“ zu gehen. Die zweite Variante ist vom Gelände her wesentlich interessanter und kurzweiliger, dafür auch steiler – und wenn man nicht nur zur Kapelle, sondern noch zum Göfelesee will, muss man ein Stück des Weges doppelt gehen.

Auf dem Forstweg weiter, an einem größeren, privaten Gebäude vorbei, bis man vor einer Linkskurve auf einen Weg (mit heruntergelassenem Schranken) kommt. Unter dem Schranken durch und die letzten Meter, nun etwas steiler, hinauf, bei einer Wegzweigung auf einer Art Wiese hält man sich links und marschiert über einen kleinen Hohlweg steil hinauf zum See.

Neben der Sibirischen Azurjungfer hat diese Gegend noch etwas zu bieten: Rund­herum befinden sich viele Hochmoore. Ein Grund, warum „56 Hektar als Natura-2000-Gebiet gemeldet worden sind. Bis heute haben wir von der EU aber noch nicht gehört, ob das Ganze jetzt auch offiziell ist“, erzählt Köll.

Zurück bis zum Schranken geht es dann auf demselben Weg, dann allerdings auf der breiten Forststraße in nordwestlicher Richtung hinauf weiter. Bald erreicht man einen großen Bildstock, welcher 1777 errichtet wurde (samt besagtem Parkplatz), gleich dahinter führt ein Steiglein hinauf zur Kapelle Sinnesbrunn (1520 m). Das Kirchlein liegt malerisch auf einer freien Waldfläche, der Brunnen davor spuckt rechtsdrehendes Wasser aus, weswegen viele Leute hierherkommen und es – so wie in Maria Waldrast in Matrei am Brenner – abfüllen.

Einst wurde in den Bergen hinter dem Kirchlein Blei und Zinn abgebaut, die Bergknappen beteten damals schon zur Gottesmutter Maria. Im 19. Jahrhundert wurde die Kapelle errichtet, jeden ersten Freitag im Monat führt hier herauf eine Wallfahrt. Im Inneren stehen auf dem Altar zahlreiche Sterbebildln – ein Zeichen dafür, dass es viele Menschen hierher zieht.

Zurück ging es dann zunächst auf dem bekannten Steig bis zum Bildstock, direkt davor zweigt der Kreuzweg-Steig in den Wald ab (Wegweiser auf Baum). Auf diesem wanderten wir hinab zum Gasthaus Waldrast: Eine Brücke leitet über einen Bach, dann geht es auf einem guten Steig weiter. Ab dem Gasthaus dann wieder auf dem bekannten Forstweg bergab.

Fazit: Die Rundwanderung ist zwar mit 11 Kilometern recht lang, dafür sind der Göfelesee und die Sinnesbrunn-Kapelle reizvolle Ziele. Und noch eine Bitte: Nur aus Bequemlichkeit sollte niemand bis ganz hinauf mit dem Auto fahren.