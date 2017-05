Von Judith Sam

Lermoos – Die ersten Sonnenstrahlen recken sich über die Zugspitze. Neben dem Stall des „Mohr Life Resort“-Hotels in Lermoos dösen zwei Pferde, drei weitere sind schon bei der „Arbeit“. Etwas gelangweilt traben sie im Kreis. Der „Walker“, eine Art riesiger Wäschespinne, an die sie angebunden sind, gibt das Tempo vor. Aufwärmen vor dem Training.

Das ist wenige Meter weiter bereits in vollem Gange. Die Stimmung in der Reithalle ist angespannt, konzentriert. Man hört nur das leise Stakkato der Hufe eines Hengsts, der in rasantem Galopp über den weichen Boden stürmt.

„Whooo!“, ruft Tina Künstner-Mantl unvermittelt. Die 48-Jährige thront auf dem Rücken des Tieres, das bis eben durch die 1800-Quadratmeter-Halle gelaufen ist. Kaum ertönt der Ruf, bleibt das Pferd abrupt stehen – die Hinterläufe graben sich tief in den Sand, die Vorderbeine laufen noch einige Schritte mit.

Spektakuläre Bilder, die einiges an Training erfordern. Davon kann die Hotelierin, die 2014 Weltmeisterin im Westernreiten wurde, genug vorweisen: „Mit vier Jahren bin ich zum ersten Mal geritten.“ Mit 17 sah sie ein Westernreit-Event und fing Feuer: „Die Quarterhorse-Pferde-Rasse hat einen coolen Charakter und eine handliche Größe.“

Für handlich hält sie offenbar auch Künstner-Mantls sechsjähriger Sohn. „Er meint, Ponys seien zu klein zum Reiten. Er bevorzugt Hengste und hat auf ihnen schon erste simple Manöver gemeistert“, strahlt die Lermooserin.

Reittalent liegt offenbar in der Familie – die nebenbei selbst Pferde züchtet. 40 Tiere tummeln sich in ihren Stallungen. Dort schlendern gerade Gäste des Hotels, das Mantl 1998 geerbt hat, an den Pferde-Boxen entlang. Eine deutsche Touristin sucht sich ein älteres, „pensioniertes“ Pferd aus, mit dem sie nachmittags ausreiten will.

Weil eine Karriere als Westernreit-Pferd die Gelenke beansprucht, gehen die Tiere mit fünf bis sechs Jahren in den Ruhestand und können ab dann von Laien für Reitstunden genutzt werden. „Sind die Pferde zwei Jahre alt, beginnt das Training. Mit drei nehmen sie an Wettkämpfen teil“, weiß die Hotel-Geschäftsführerin. Ein anspruchsvolles Programm, wenn man bedenkt, dass die Tiere binnen eines Jahres alle Tricks lernen müssen. Pferde von Dressurreitern sind im Vergleich erst einige Jahre später bereit für Bewerbe.

Kein Wunder, dass Künstner-Mantl mit mehreren jungen Tieren täglich jeweils eine Stunde trainiert: „Je dümmer ein Pferd, desto besser. Clevere Tiere denken mit beziehungsweise voraus. Dann glauben sie nach der dritten Show zu wissen, worum es geht und hören nicht mehr auf Kommandos.“

Ein Problem, das sie 2007 den Weltmeistertitel kostete. „Beim Westernreiten gibt es zwei Verbände – FEI und NRHA. Ich nehme an den Bewerben von Zweiterem teil.“ Dabei geht es darum, binnen eines Jahres weltweit bei bis zu einer Show pro Woche teilzunehmen und möglichst viel Preisgeld zu gewinnen. Eine Belgierin schnappte Künstner-Mantl den erhofften Titel weg – wegen 80 Euro Differenz.

2014 trat die Lermooserin erneut an, siegte und gewann insgesamt 11.000 Euro. Eine kleine Summe – im Vergleich zum Preis für ein gutes Westernreit-Pferd, der bei 40.000 Euro beginnt. Ganz abgesehen von den Reisekosten für 20.000 Kilometer, die Künstner-Mantl während eines Wettbewerbsjahres zurücklegt.

Während all dieser Reisen hatte die Weltmeisterin Gelegenheit, ihre zweite Leidenschaft zu genießen – Architektur: „Die Inspirationen, die ich auf der ganzen Welt gesammelt habe, spiegeln sich im Hotel wider.“ Im Foyer findet man etwa Lehmputzwände, die an einen Australien-Trip erinnern. Ein Teil der 81 Hotel-Zimmer ist im „Arizona-Stil“ eingerichtet: „Mit Kakteen und Wänden aus Altholz. Dafür haben wir alte Stadel rund um Lermoos abgerissen und das verwitterte Holz als Design-Element verwendet.“

Diese für Tirol untypische Architektur polarisiert nicht – anders als der Name des Hotels: „So mancher Gast reklamiert, dass ,Mohr‘ politisch nicht korrekt sei. Früher hieß es noch ,Hotel drei Mohren‘, das haben wir abgewandelt.“ Die alte Bezeichnung stammte noch von ihrem Vater, der Künstner-Mantl und ihrem Mann Klaus Mantl anbot, das Hotel zu übernehmen oder es zu verkaufen. Anfangs war sie nicht begeistert. „Ich wollte Fotografin werden. Aber weil am Gebäude Ländereien und Wasserrechte hingen, entschied ich mich dafür“, plaudert die Reiterin, während sie im Vorbeigehen rasch eine Stute krault, die im Stall festgebunden ist, wo sie auf die nächste Trainingseinheit wartet.

Heute ist Künstner-Mantl froh über ihre Entscheidung – was aber nicht immer so war: „Anfangs war das Hotel eine zermürbende Aufgabe. Bis 2007 – da renovierten wir es, stockten von 18 auf 80 Angestellte auf und setzten neue, eigene Akzente. „Auf unsere Elektroauto-Tankstelle bin ich besonders stolz“, schwärmt Künstner-Mantl. Erstaunlich, diese Euphorie, wo sie doch meist in der Ein-PS-Klasse unterwegs ist.