Modrige Luft, enge Gänge, acht Meter dicke Betonwände. Ein klaustrophobischer Albtraum. „Willkommen im Bunker“, grüßt Florian Eller unbeeindruckt. Der Geschichtelehrer muss sich anstrengen, um die schwere Stahlbetontüre des „Bunker 20“, wenige Gehminuten über der kleinen Gemeinde Reschen in Südtirol, hinter sich ins Schloss zu ziehen. Seine Stirn glänzt – nicht, weil er schwitzt, sondern weil Wasser von der Decke in sein Gesicht tropft. Im kühlen Schein der Glühbirnen erkennt man dürre Stalaktiten, die von der niedrigen Decke wachsen. Das Wasser, das herabperlt, erfüllt den Raum mit einem leisen Stakkato. Denn kaum ist die Tür ins Schloss gezogen, dringt kein Geräusch mehr von draußen herein. Ein beklemmendes Gefühl.

„Dabei ist so ein Bunkerbesuch heutzutage fast wie Urlaub. Stellen Sie sich vor, wie es den Männern im Zweiten Weltkrieg ging. Die mussten hier Tag und Nacht Dienst schieben – umgeben von Gewehren, Unmengen an explosiver Munition und dieser nagenden Kälte.“ Der 55-Jährige ist die bedrückende Atmosphäre offensichtlich gewöhnt. Einmal wöchentlich führt er Besucher durch die unterirdischen Gänge des „Bunker 20“ – dem einzig zugänglichen von insgesamt neun Bunkern, die 1939 rund um Reschen in den Fels gesprengt wurden.

Als Adolf Hitler 1938 in Öster­reich einmarschierte, ließ Benito Mussolini 46 Militäranlagen als Schutz an der Grenze errichten – Bunker, Gefechtsstände, Panzersperren und Nachschubstraßen. Nach dem Krieg ging alles in den Besitz der Nato über: „Darum war die Anlage bis 1989 geheim. Wie gut, dass die Reschener nicht gewusst haben, welches ,Pulverfass‘ sich knapp über ihren Köpfen befindet.“ Während Eller erzählt, passiert er die erste Schießscharte, wenige Meter hinter dem Bunker­eingang. Dahinter war früher ein Maschinengewehr platziert, mit 20.000 Schuss Munition pro Soldat: „Keine Maus wäre unbeobachtet eingedrungen.“

In dem 250 Meter langen Gänge-gewirr eines Bunkers fanden 50 Männer Platz: „Zu jeder Essensration bekamen sie einen hochprozentigen Schnaps. Der sollte Mut machen, sich blindlings ins Gefecht zu stürzen.“ Eine Portion Blindheit gehörte durchaus dazu, wenn man hier arbeitete: „Zum Glück wurde in all den Jahren nicht ein einziger Schuss im Bunker abgegeben. Die Soldaten hätten sich bei einem Gefecht nämlich selbst vergiftet.“

Die Räume waren hermetisch abgeriegelt, darum hätte Giftgas, das beim Schießen frei wird, nicht abziehen können. Zwar gab es ein System, um Sauerstoff hereinzupumpen, doch dafür hätte man eine schwer gängige Kurbel drehen müssen – mit 60 Umdrehungen pro Minute. „Das geht fünf Minuten gut, dann verlässt auch den Stärksten die Kraft“, kritisiert Eller, der auch Präsident des geschichtlichen Vereins Oculus ist.

Damit nicht genug der Gefahren: Obwohl inmitten des Bunkers die Etsch, der zweitlängste Fluss Italiens, entspringt, durften die Soldaten kein Wasser aus der Quelle trinken. „Im Krieg war es nämlich üblich, Ammoniakbomben abzuwerfen, die ganze Gebiete verseuchten.“ Darum mussten die Soldaten ihre Wasserration aus Regen beziehen oder aus dem Tal herauftragen.

Abgesehen davon war der Bunker jedoch erstaunlich fortschrittlich: „Dank Diesel-Aggregaten gab es hier Strom – schon Jahre, bevor Reschen über diesen Luxus verfügte. Eine Entfeuchtungsanlage hielt die Bunker-Luft trocken.“ Nur eine Heizung sucht man vergebens. Leider.

Darum will man den Bunker in Reschen möglichst rasch wieder verlassen. Anders bei Bunkern, die derzeit in Deutschland zum Verkauf stehen. Dabei handelt es sich allerdings um überirdische Gebäude, so genannte Hochbunker, von denen laut Thorsten Grützner von der Deutschen Bundesanstalt für Immobilien bis 1945 mehr als 8000 errichtet wurden: „Kaufinteressenten sind Architekten, Privatleute, Künstler und Vereine.“ Sie nutzen die Räume als Museen, Büros, Hotels und sogar als private Wohnungen. So konnten pro verkauftem Bunker im Schnitt 250.000 Euro zugunsten des Bundeshaushalts eingenommen werden.

Von einem derart gut erhaltenen Zustand der Gebäude kann in Tirol keine Rede sein. „Zwar gibt es in den Innsbrucker Gasthäusern Bierstindl und Heimgartl noch Kellerräume, die ursprünglich Bunker-Eingänge waren. Die Stollen in Haiming und Kundl sind ebenfalls noch genutzt. Aber im Großen und Ganzen sind Tirols Stollen und Bunker weder zugänglich noch verkäuflich“, weiß Lukas Morscher, Leiter des Innsbrucker Stadtarchivs. Die Einsturzgefahr sei zu groß: „Der Großteil dieser Anlagen wurde zum Ende des Zweiten Weltkrieges errichtet. Damals nahm die Zahl der Zwangsarbeiter ab, Stahl und Beton wurden rar – darunter litt die Bauqualität. In der Innsbrucker Frau-Hitt-Straße kam es sogar zu einem Loch im Asphalt, weil einige Meter darunter Erde in einen Bunker rieselte und der Boden dadurch instabil wurde.“ Spätestens, nachdem der Innsbrucker Jurist Konrad Arnold der Frage nachging, wem Bunker gehören, wurde der Großteil davon zugeschüttet. „Sein Gutachten ergab nämlich, dass die Republik Österreich der Besitzer ist, was enorme Sanierungskosten für den Staat mit sich gebracht hätte“, schildert Morscher.

Die Entwicklung, Bunker unzugänglich zu machen, kommt jedoch nicht jedem Tiroler gelegen. Georg Zobl etwa verbindet den „Luftschutzort Landeck“ – einen Tunnel, der ursprünglich für die Reschenbahn gebaut und im Krieg zu einem Bunker umfunktioniert wurde – mit Kindheitserinnerungen. „Als ich 1942 eingeschult wurde, war dieser Bunker wenige Meter von der Schule entfernt. Ich hätte ihn so gerne betreten – rein aus Neugier. Aber die Kinder wurden unterteilt in eine Gruppe, die nah genug wohnte, um bei Alarm heimzurennen, und die Gruppe, die in den Bunker flüchten musste. Ich gehörte zur ersten. Leider“, erinnert sich der 81-Jährige.

Nach dem Krieg schummelte sich der Landecker allerdings ein paar Mal hinein: „Man hätte Bilder darin aufhängen können, um Schülern die beklemmende Atmosphäre von damals zu vermitteln. Stattdessen wird dieses Stück Tiroler Geschichte jetzt abgerissen.“

Um sich einen authentischen Eindruck von der Zeit damals zu holen, muss man also nach Südtirol reisen. Kein Wunder, dass Eller im „Bunker 20“ jährlich 4000 Besucher empfängt. Nach der Führung wirkt aber sogar der Routinier so, als wäre er froh, bald wieder in die Sonne und deren Wärme zu kommen. Kaum hat man die engen Gänge verlassen, erkennt man die Bunkertür erst auf den zweiten Blick, so unscheinbar ist sie als Teil eines Felsens getarnt.

„Einen Vorteil am Leben im Bunker könnte ich mir vorstellen. Man kann den Schlüssel kaum verlieren“, schmunzelt Eller, während er mit einem langen Eisenkeil, den man wohl genau so im Baumarkt kaufen könnte, die Tür absperrt. Kaum zu glauben, dass der Schlüssel zu einem streng geheimen Militärgebäude so simpel gestaltet ist. (Judith Sam)