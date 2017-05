Manchmal vermisst Leo Kaserer das Meer: die Geräusche, die Gerüche, den Blick in die Weite. Er kann aber auch andere Geschichten erzählen: über die harte Arbeit auf dem Boot, die ihn oft seekrank machte. Und manchmal vermisst Kaserer Malcolm Baker, jenen Fischer aus Cornwall, der ihn zunächst als Mensch beeindruckte, dann mit dem Zauber Meer konfrontierte. Doch der Reihe nach.

Im Jahr 2006 kommt Kaserer nach Cawsand an der Südküste Großbritanniens, einer Gegend, die man aus den Rosamunde-Pilcher-Filmen kennt. Der 46-jährige Sozialarbeiter entwickelt in Großbritannien EU-Projekte, lernt in dem 800-Seelen-Dorf Malcolm Baker kennen. „Ich war sofort fasziniert von ihm“, erzählt Kaserer. Denn der 72-jährige Brite ist eine aussterbende Spezies: ein traditioneller Fischer, der sei dem 14. Lebensjahr auf dem Meer arbeitet. Der das Wasser und die Welt darunter wie kein Zweiter kennt und den die Industrialisierung vergessen zu haben scheint.

„Er ist ein Kraftbolzen“, gerät Kaserer ins Schwärmen, wenn er von der Arbeit des Fischers berichtet. Baker achtet auf nachhaltiges Arbeiten, kein Fisch wird weggeworfen. Und ein Punkt steht unumstößlich fest: Sollte Malcolm Baker einmal nicht mehr seiner Arbeit nachgehen können, stirbt ein Stück Geschichte.

Kaserer bleibt hängen. An der Idylle des Ortes, an Baker. Die beiden Männer kommen sich näher, eine Freundschaft entsteht. Und das, „obwohl Malcolm ein verschlossener Typ ist“, so der Zirler. Der Tiroler fährt mit dem alten Mann auf das Meer und lässt sich von ihm ausbilden: wie man die Körbe, mit denen Hummer und Krabben gefangen werden, mit Ködern versieht und auswirft. Wie man beschädigte Netze sowie Boote repariert. Bei jedem Wetter geht es noch in der Nacht auf die See. „Das ist ein beinharter Job“, erzählt Kaserer.

Doch die Zusammenarbeit ist gut. Sehr gut sogar. Kurz überlegen der Brite und der Tiroler, ob Letzterer nicht die Arbeit des Ersteren fortführen könnte. Sechs Jahre dauert die „Ausbildung“ zum Krabben- und Hummerfischer, dazwischen kommen auch andere mit der Arbeit Bakers in Kontakt. 200 Jugendliche aus Tirol, „aus verschiedenen Realitäten, die oft nicht wissen, wie es in ihrem Leben weitergehen soll“, haben in den vergangenen Jahren mit dem Fischer gearbeitet und Boote renoviert, die danach verkauft oder an Vereine verschenkt wurden. „Sie haben durch Malcolm viel gelernt, etwa, dass man etwas erreichen kann, wenn man es konsequent verfolgt“, ist Kaserer vom Erfolg des von der Tiroler AK gestützten Projektes „Rückenwind“ überzeugt.

Dann wird die Lebensgefährtin von Kaserer, die die sechs Jahre mit ihm in Cawsand verbracht hat, schwanger. Es geht zurück in die Heimat, ein Bub kommt zur Welt. Und dann taucht die Frage auf: das Haus umbauen oder für den Sohn festhalten, was Papa und Mama so lange Zeit in Cornwall erlebt haben? „Last Fisherman“ lautet die Antwort. „Das ist nicht nur ein Film über diesen besonderen Menschen und unsere Freundschaft, das ist auch ein Stück Zeitgeschichte“, nennt Kaserer den Grund, warum er für die Verfilmung viel privates Geld in die Hand genommen hat. Malcolm Baker musste zwar am Anfang überzeugt werden, mitzumachen. „Heute ist er aber sehr stolz darauf.“ Und auch die Dreharbeiten dauerten statt weniger Monate vier Jahre. „Weil es inhaltliche Änderungen gegeben hat und uns das Wetter oft einen Strich durch die Rechnung machte.“

Dafür scheint den Menschen die 72-Minuten-Doku zu gefallen. Nicht nur jenen in Cawsand. Im Herbst 2016 etwa erfuhr Kaserer bei den Filmtagen in Hof in Bayern viel Zuspruch für sein Werk. Beim International Ocean Film Festival in San Francisco vor wenigen Tagen erhielt er sogar einen Preis. Seitdem steht das Telefon bei dem Zirler nicht mehr still, sein Film soll weltweit in weiteren Städten gezeigt werden. Und schon bald soll die wundersame Geschichte auf DVD erhältlich sein. (Irene Rapp)