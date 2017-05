Kann in Ihren Augen jeder Mensch tanzen lernen?

Nicole Burns-Hansen: Ja, auf jeden Fall. Tanzen ist wie Gehen – jeder, der zwei gesunde Beine hat, kann es auch lernen.

Seit dem Start von „Dancing Stars“ im Jahr 2005 zählen Sie zum Show-Inventar und haben als Jurorin mehr als 100 Kandidaten auf die Füße geschaut. Wer hat Sie dabei besonders überrascht? Burns-Hansen: Ich hab’s nicht so mit Namen und muss auch zugeben, dass ich viele der Kandidaten am Anfang gar nicht gekannt habe. Rückblickend kann ich aber sagen, dass mich oft die Männer überrascht haben: Viele sind am Anfang nämlich mit einer ziemlichen Lässigkeit an das Ganze herangegangen und haben gemeint, dass sie alles total easy schaffen werden. Es war dann schön zu sehen, wie sie plötzlich mit Vollgas in dieses Tanzfieber gekippt sind – und erkannt haben, dass da jede Menge Arbeit dahinter steckt.

Mittlerweile sind die Juroren und Moderatoren oft bekannter als die antanzenden „Stars“. Ist der Promi-Faktor für den TV-Ballroom wichtig?

Burns-Hansen: Nein. Das war vielleicht am Anfang so, als sich das Format etablieren musste, doch mittlerweile ist der Bekanntheitsgrad der Kandidaten eigentlich gar nicht mehr so entscheidend. Wir hatten Staffeln, in denen der Promi-Faktor gering war, die aber trotzdem total erfolgreich waren. Den Zuschauern geht’s in erster Linie darum, zu sehen, ob jemand sympathisch, charmant und authentisch rüberkommt.

Was macht für Sie den dauerhaften Erfolg von „Dancing Stars“ aus? Burns-Hansen: Die Show hat Klasse. Dazu kommt, dass man Menschen dabei zuschauen kann, wie sie etwas lernen und sich weiterentwickeln. Und hin und wieder erlebt man auch, wie sich jemand blamiert – aber auch das passiert mit Stil, weil hier niemand wie im „Dschungelcamp“ vorgeführt und lächerlich gemacht wird. Dazu kommt noch etwas Entscheidendes: Ab einem gewissen Punkt der Show zeigen alle Kandidaten ihr wahres Gesicht – ob sie wollen oder nicht. Dauerhaft kann sich keiner verstellen.

Der Ballroom ist auch ein Flirt-Parkett: So manches Pärchen blieb nach dem TV-Tanzkurs zusammen, sogar zwei Ehen gingen aus der Show hervor. Merkt man als Juror, wenn’s auf dem Parkett funkt? Burns-Hansen: Wenn es geknistert hat, dann haben wir das auf der Jurybank immer direkt gespürt – solche Emotionen lassen sich eben schwer verstecken, zumindest nicht vor uns Juroren. Es gab ja auch ein paar inoffizielle Liebschaften, die nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Inoffizielle Liebschaften? Können Sie da mehr verraten?

Burns-Hansen: Dazu schweige ich natürlich. Ich will ja niemanden in die Pfanne hauen.

Im Vorjahr tanzte sich Jazz Gitti trotz überschaubaren Tanztalents fast bis zum Sieg. Hätte es der Show geschadet, wenn sie gewonnen hätte? Burns-Hansen: Es war auf alle Fälle okay, dass sie mit ihrem Schmäh und Charme so weit gekommen ist, aber gewinnen hätte sie die Show nicht dürfen – das wäre nicht fair gewesen, weil es am Ende des Tages schon auch ums Tanzen gehen sollte. Und über die Jahre hat sich das tänzerische Niveau ja auch immer mehr gesteigert – man muss nur daran denken, dass in der ersten Staffel beinahe Toni Polster zum „Dancing Star“ gekürt worden wäre. Und Meis­tertänzer war der keiner. (lacht)

Jury-Krokodil Balázs Ekker hat in den letzten Jahren immer wieder einmal das Ein-Punkte-Taferl gezückt und gemeint, dass er nicht in der Show ist, um sich Freunde zu machen. Wie ist das bei Ihnen?

Burns-Hansen: Natürlich sitze ich auch nicht in der Jury, um Freundschaften zu schließen – aber ich versuche trotzdem immer, über der Gürtellinie zu bleiben und Kandidaten nicht zu demotivieren, sondern ihnen auch dann Mut zu geben, wenn es beim Talent hapert. Die Kandidaten sind ja nicht blöd – und wissen selbst genau, wenn sie keine gute Leistung abliefern. Was ich nicht ausstehen kann, ist übersteigerte Arroganz – da kann ich dann streng werden.

Hannes Nedbal hat einmal gemeint, dass die Show ein Ablaufdatum hat. Stattdessen ist jetzt nicht nur seine „Dancing-Stars“-Zeit, sondern auch die von Thomas Schäfer-Elmayer abgelaufen. Weinen Sie ihren Jurykollegen hinterher?

Burns-Hansen: Ich bin schon ein bisschen traurig, dass die beiden nicht mehr dabei sind – zwischen uns drei ist nämlich tatsächlich eine schöne Freundschaft entstanden. Und selbst wenn ich mich auf die zwei neuen Kollegen (Ballerina Karina Sarkissiva und Tanzsporttrainer Dirk Heidemann, Anm.) freue, werde ich die beiden Herren sehr vermissen.

Glauben Sie, dass „Dancing Stars“ bald vom Bildschirm verschwindet?

Burns-Hansen: Solange es kein neues Format gibt, das so attraktiv und niveauvoll ist, wird’s auch weitergehen. Und vielleicht wird ja auch am Konzept geschraubt: Womöglich verzichtet man ja ganz auf Promis und lässt „normale“ Menschen in den Ballroom.

Haben Sie je daran gedacht, der Show den Rücken zu kehren?

Burns-Hansen: Ich war mir eigentlich sicher, dass ich in dieser Staffel nicht mehr dabei bin. Im Vorjahr kamen ja Gerüchte auf, dass die ganze Jury ausgetauscht wird. Und damit hätte ich gut leben können, weil ich auf schöne Momente zurückgeschaut hätte. Dass ich jetzt wieder dabei bin, hat mich überrascht und sehr gefreut.

Bislang waren Sie die einzige Frau auf der Jurybank. Diese Vorrangstellung ist nun passé. Sind da Spannungen vorprogrammiert?

Burns-Hansen: Ich kenne Karina Sarkissova noch nicht so gut – aber rein optisch ist sie auf alle Fälle ein Gewinn für die Jurybank. Von mir aus wird es auch sicher zu keinem Zickenkrieg kommen – das ist nicht meine Art.

Das Interview führte Christiane Fasching