Es drückt und zieht im Unterleib, es muss raus, nur blöd, dass die Toiletten eines Fußballstadions nach einem Spiel mit 13.700 Zuschauern oft überfüllt (und überflutet) sind. Ekelalarm. Ja, ja, Männer sind, wie die Ärzte schon gesungen haben, Schweine. Sie sind aber auch ungeniert. Sie suchen sich reihenweise und im Sicherheitsabstand von drei Metern eine Hausmauer oder einen Busch und lassen es laufen. So gesehen am vergangenen Montag rund ums Tivoli Stadion.

Bis ins Mittelalter wären die Wildpinkler dafür kaum geächtet worden, denn damals wurde weit mehr geduldet, wie im „Buch des kultivierten Mannes“ zu lesen ist: „Wenn es notwendig ist, seinen Darm im Wald oder Feld zu entleeren, sollte derjenige, der sich erleichtert, dorthin schauen, wo der Wind kommt und in den Schatten niederhocken, solange er damit beschäftigt ist“, schrieb Daniel of Beccles um das Jahr 1200.

Und heute? Schande, Schande, Schande über euch Wildpinkler. Mindestens drei Gründe sprechen dagegen: Es ist unhygienisch, es tötet die Pflanzen ab und – schau, schau – es ist sogar eine Ressourcen-Verschwendung. Um diesen letzten Punkt zu erläutern, bleibt am Ende noch Zeit, zuerst zu den offensichtlichen Argumenten gegen das Urinieren in der Öffentlichkeit.

Nachtschwärmer ohne Scheu

Heutzutage will eigentlich niemand einem anderen zusehen, wie der sein Geschäft in der freien Natur verrichtet. So zivilisiert sollten wir inzwischen sein. Manche sind es aber eben nicht, vor allem nach reichlichem Alkoholkonsum in einer langen Partynacht, wie Elmar Rizzoli, Chef der Mobilen Überwachungsgruppe, über Innsbruck zu berichten weiß: „Je nach Jahreszeit sind es mehr oder weniger Nachtschwärmer, aber strafen könnte man nur, wenn man sie sozusagen auf frischer Tat ertappt“, sagt der Ordnungshüter über Bußgelder, die in anderen Städten auch kaum Wirkung zeigen.

Im deutschen Ulm verdoppelte die Stadtverwaltung die Strafen von 50 auf 100 Euro, weil die Säuren und Salze aus dem Urin der Betrunkenen am „Münster“, dem höchs­ten Kirchturm der Welt, nagten. Geholfen hat es bislang nichts. Es wird weitergepinkelt.

In Hanoi, der Hauptstadt von Vietnam, waren die Verantwortlichen noch drastischer und setzten die Strafen von umgerechnet ca. 10 auf 125 Euro hinauf. Eine teure Erleichterung, die jedoch nicht die einzige Maßnahme bleibt. Zu den 370 öffentlichen, zum Teil erbärmlich verdreckten Toiletten werden 250 neue Häuschen aufgestellt.

Öffentliche Toiletten sind so eine Sache, niemand will wirklich gerne dort hinein – dann lieber im Freien, sich umschauen, ob niemand in der Nähe ist, und es läuft ...

Das darf man nun sogar ganz offiziell in Paris, dank einer genialen Kombination aus Wildpinkeln und öffentlicher Toilette. Die Stadt hat spezielle Blumenkästen mit Sägemehl aufgestellt, die ähnlich wie Katzenklos funktionieren. „Anstatt viel Wasser und chemische Reinigungsmittel zu verwenden, um den Urin loszuwerden, kann es so in Erde verwandelt werden“, erklärt Erfinder Laurent Lebot. Die stinkenden Ecken gehören der Vergangenheit an. (Matthias Christler)