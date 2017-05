Von Harald Angerer

Kirchberg – Auch wenn derzeit keine Rede von Mountainbike-Wetter sein kann, die Verantwortlichen des KitzAlpBike Mountainbike Festivals sind schon jetzt wieder voll im Einsatz für die Veranstaltung von 17. bis 25. Juni im Brixental.

Bereits zum 22. Mal wird das inzwischen zu einem mehrtägigen Festival angewachsene Rennen in Kirchberg, Brixen und Westendorf stattfinden. Nachdem in den vergangenen Jahren viel an der Strecke und am Programm gearbeitet wurde, gibt es hier heuer keine Änderung. „Unsere Arbeitsgruppen sind überzeugt, dass die Strecken nun alle so passen, deshalb wird es heuer keine neuen Streckenteile oder Rennen geben“, sagt OK-Chef und TVB-Brixental-Geschäftsführer Max Salcher.

Das Format habe sich entwickelt und bewährt. Auch gibt es heuer keine Weltmeisterschaft oder spezielle Veranstaltungen im Rahmen des KitzAlpBike, auf die man hätte reagieren müssen. Doch ganz ohne Neuerung geht’s bei dem Mountainbike-Festival dann doch nicht. Es gibt ein Comback der E-Bikes. Schon vor Jahren gab es beim beliebten Hillclimb in Brixen eine eigene E-Bike-Klasse. Diese wurde dann aber eingestellt. Nun kehren die Stromräder zurück, allerdings in den Marathonbewerb am Samstag. Erstmals wird es eine eigene E-Bike-Klasse auf der Light-Strecke, 25 Kilometer und 850 Höhenmeter, geben.

„Wir reagieren damit auf den Markt. Die Situation mit den E-Bikes hat sich komplett verändert. Waren es zu Beginn eher weniger sportliche Radfahrer, die mit den E-Bikes unterwegs waren, ist es nun eine deutlich sportlichere Klientel“, schildert Salcher. Dies bestätige auch die Industrie. Die E-Bikes können schon auf einen Anteil von 40 Prozent im Verkauf verweisen.

Den Auftakt macht auch heuer wieder die Windau­taler Radlrallye in Westendorf am 17. Juni, ein erster Höhepunkt ist der Hillclimb in Brixen an 21. Juni, am 24. Juni folgt dann der Marathon mit fünf Distanzen. Der Cross-Country-Bewerb ist auf 24. (Nachwuchsklassen) und 25. Juni (U13 bis Elite) aufgeteilt.