Von Andrea Wieser

Innsbruck – Sein Nachname „MacFarlane-Barrow“ klingt wie aus einer Highland-Saga. Der Vorname „Magnus“ bedeutet „der Große“. Ein Titel, der zum Lebenswerk passt. Seit der Gründung seiner Hilfsorganisation Mary’s Meals vor rund 20 Jahren versorgt der 49-jährige Schotte hungernde Kinder mit einem Teller warmen Essens. Derzeit sind es rund 1,2 Millionen täglich. Dennoch wird er diese einleitenden Worte nicht gerne lesen. Im Mittelpunkt zu stehen, war nie sein Ziel.

„Ich bin sehr überrascht und dankbar, wie mein Leben bisher verlaufen ist. Das war sicher nicht geplant“, sagt er, als er in Innsbruck zur Vorstellung seines Buches „Eine Schale Getreide verändert die Welt“ zu Gast ist. Er hat damit die Entstehungsgeschichte der Hilfsorganisation Mary’s Meals aufgeschrieben. Die Initialzündung dafür war im Jahr 1992. Magnus und sein Bruder saßen zu Hause in Aberdeen in einem Pub. Der junge Magnus war gerade 24 Jahre alt, hatte das Geschichtsstudium geschmissen („das brach meiner Mutter das Herz“) und arbeitete als Lachsfischer. Gemeinsam sahen die jungen Männer einen Bericht über die Flüchtlingscamps in Bosnien-Herzegowina und beschlossen, zu helfen. Sie sammelten Kleider und Lebensmittel. Und drei Wochen später ging es mit einem „gefährlich überladenen“ Landrover los.

Ein zweites, prägendes Ereignis trug sich 2002 in Malawi zu, wo MacFarlane-Barrow angefangen hatte, Essen zu spenden. Beim Besuch einer Familie lernte er den 14-jährigen Edward kennen. Auf die Frage, was er sich vom Leben erhofft, sagte er: „Ich möchte gerne genug zu essen haben und eines Tages eine Schule besuchen können.“

Für den siebenfachen Vater eine zutiefst berührende Begegnung. „Dass dieser Satz mein Leben verändern würde, habe ich aber viel später verstanden“, erinnert er sich. Es ist die klare Aussage des Jungen, die in MacFarlane-Barrow eine Erkenntnis reifen lässt: den unbedingten Zusammenhang zwischen Ernährung und Bildung. Die Idee ist das heutige Konzept. In Schulen wird die Mahlzeit, ein Brei, der je nach regionaler Küche variiert, ausgegeben, um so Hunger zu stillen und Bildungschancen zu erhöhen. Derzeit wird Essen in 13 Ländern von Haiti bis Syrien gespendet. Freiwillige Helfer machen das möglich. „Allein in Malawi sind es über 85.000. Wie viele es genau sind, kann ich gar nicht sagen“, lächelt MacFarlane-Barrow.

Das liege daran, dass nicht alle Helfer registriert sind. Manche kommen einfach, packen mit an und gehen wieder. „Wir wollen die lokalen Strukturen und auch die lokale Landwirtschaft stärken. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Menschen das Projekt so sehr lieben. Es ist ihr eigenes.“

Insofern sind die Kosten gering. 15 Euro und 60 Cent braucht MacFarlane-Barrow, der als Geschäftsführer Mary’s Meals leitet, pro Jahr pro Kind. Rechnet man das hoch auf alle ausgegebenen Essen, müssen derzeit rund 18,7 Millionen Spendengelder jährlich gesammelt werden. Dazu werden alle Kanäle genutzt. Online werden ebenso Gelder gesammelt, wie in eigenen Shops in Schottland gebrauchte Artikel verkauft.

Das Management von Mary’s Meals ist bis heute möglichst klein gehalten. In Aberdeen geht MacFarlane-Barrow noch immer in den elterlichen Schuppen, wenn er „ins Büro“ geht. Dort hat er die Organisation gegründet und ist auch nie ausgezogen. Dort finden sich auch seine spirituellen Wurzeln. MacFarlane-Barrow wuchs in einem gläubigen, katholischen Haus auf. Dennoch betont er: „Wir sind offen für jede Religion und auch für Menschen ohne Glauben, das spielt keine Rolle.“

Mary’s Meals hat den Gründer ins Rampenlicht geschleudert. 2010 wurde er vom britischen Nachrichtensender CNN zu den zehn größten Helden des Jahres gewählt. Hollywood-Star Gerard Butler, ebenfalls Schotte, hielt die Laudatio. Dem Geehrten war das alles sehr unangenehm. „Ich muss es lernen, aber es fällt mir immer noch schwer“, gesteht er. Ein sehr viel besserer Moment aus seiner Sicht war der, als er für eine Spendensammelaktion bei seinem Lieblingsfußballclub, den Celtics, spielen durfte. „Das war wunderbar. Es war genau wie in einem Traum aus meiner Kindheit.“