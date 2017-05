Silz – Während viele Radler längst ihren Drahtesel aus dem Keller geholt haben, ging’s für uns noch einmal mit den Tourenskiern ins Gelände. Vorweggenommen: Die heute beschriebene Runde ist zwar ein echter Leckerbissen für Geübte und Könner, aber trotzdem nur bei sichersten Bedingungen zu empfehlen. Warum? Das Kriterium ist die schmale, sehr steile und südseitig exponierte Rinne von der Wechner Scharte ins Längental, was erstens eine zeitige Abfahrt, zweitens stabile Verhältnisse und drittens eine Portion an Fachwissen voraussetzt.

So kommt man hin: Wir starten beim unteren Stausee im Kühtai (Stausee Längental). Die Uhr zeigt kurz nach sieben Uhr. Ohne die Skier einen einzigen Meter tragen zu müssen, gehen wir entlang der Staumauer in Richtung Süden. Am Ende der Mauer zweigen wir rechts ins Mittertal ab. Zu Beginn noch flach, führt unser Anstieg zunehmend steiler und mit einigen Spitzkehren versehen durch den Wald bergauf. Es ist rutschig und somit sind die Harsch- eisen sehr hilfreich. Gut, Harsch­eisen als Aufstiegshilfe sollte man bei Frühjahrstouren ohnehin immer im Rucksack mitführen.

Die erste Hürde ist geschafft, es wird flacher. In dem weiten Kessel des Mittertales, eingebettet zwischen den Mittertalköpfen (links), dem Roten Kogel und der Wechner Wand, die vor uns liegen, folgen wir der Spur ins Tal hinein. Die ersten Sonnenstrahlen schimmern langsam hinter den Bergspitzen hervor. Der anfangs gefrorene Untergrund wird etwas weicher und geschmeidiger und somit auch für uns deutlich angenehmer zu begehen.

Wir überwinden die nächste Steilstufe, östlich und am Fuße des Acherkogels vorbei folgen wir dem Weg weiter, bevor es wieder im Schatten und in einer Linkskurve sehr steil hinauf zur Wechner Scharte (2758 Meter) weitergeht. Für diesen Abschnitt ist die Spitzkehrentechnik unbedingt erforderlich. Vor allem der letzte und oberste Teil hinauf zu unserem ersten Ziel ist sehr steil und nicht zu unterschätzen.

Es ist 9 Uhr. Wir liegen im Zeitplan, denn der nächste Teil der Tour, die steile Abfahrt über die Südrinne hinunter ins Längental, ist schon jetzt der vollen Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Diese Rinne zu spät abzufahren, wäre grob fahrlässig. Heute ist sie perfekt. Los geht’s. Doch Achtung: Wer nicht hundertprozentig sicher auf seinen zwei Brettln steht, sollte am besten von der Wechner Scharte zum Ausgangspunkt zurückkehren. Wir tasten uns langsam in die Rinne vor. Einzeln natürlich. Schwünge sind im oberen Bereich der Rinne nicht möglich. Warum? Die Rinne ist zu schmal, ein Sturz wäre fatal.

Je weiter wir in diesem engen Schlauch nach unten gelangen, umso breiter wird das Gelände. Über herrlichen Firn, es zischt richtig, ziehen wir große und kleine Schwünge bis hinunter ins Längental. Leider ist diese herrliche Abfahrt schon zu Ende. Wir halten an, blicken auf die Rinne zurück und resümieren: „Eine gewaltige Abfahrt!“

Menschenleer präsentiert sich das Längental. Es ist wieder an der Zeit, aufzufellen. 9.30 Uhr: Wir beginnen mit dem Aufstieg in Richtung unseres zweiten Zieles, der Niederreichscharte, die westlich liegt. Den ersten steilen Aufschwung bringen wir wieder in Spitzkehrentechnik hinter uns. Am Fuße des Hochreichkopfes vorbei, der südlich von uns liegt, erreichen wir unschwierig nach etwa 45 Minuten Gehzeit die Niederreich­scharte (2728 Meter).

Herrlich öffnet sich von der Scharte der Blick ins tiefgelegene Ötztal und dessen Bergwelt. Wir genießen die Ruhe, den wolkenlosen Himmel und gönnen uns nun eine Trinkpause und einen Müsliriegel. Allzu lange halten wir uns aber nicht auf, denn es wird wärmer. Die Verhältnisse sind perfekt und somit genießen wir eine herrliche Firnabfahrt über kupiertes Gelände durch das Längental hinaus in Richtung Ausgangspunkt und zu unserem Auto.

Nachdem wir aber über das Mittertal aufgestiegen und über das Längental zurückgekommen sind, müssen wir uns, um zurück zum Auto zu gelangen, etwa zehn Minuten lang der Skatingtechnik bedienen. Das nehmen wir an diesem Tag gerne in Kauf, denn die Tour über zwei Scharten, zwei Täler und durch diese lässige Steilrinne war ein unvergessliches Abenteuer. (flex)