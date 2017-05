Von Angela Dähling

Axams – Mit 1300 Party­wütigen Geburtstag in der Axamer Lizum feiern, das ist für Toni Ferstl (27) inzwischen ganz normal. 2011 lud der Allgäuer, der damals in Innsbruck studierte und seither hier lebt, erstmals zum „Ugly Skiing Day“. Mit elf Freunden feierte er in alten, hässlichen Skianzügen und postete das Video auf Facebook. Wenige Jahre später kamen 1000 in schräg-schrillen Outfits zur Party beim Hoadl Haus.

Gestern war es wieder so weit: Stirnband statt Skihelm, weite Blousonjacken und Einteiler bestimmten das Bild in der Axamer Lizum. Einige hatten ihr Faschingskostüm aus dem Kleiderkasten geholt und die meisten gar keine Ski dabei, dafür aber schon beim Liftticketkauf eine Dose Bier in der Hand. Kein Wunder, dass gestern wesentlich mehr Berg- und Talfahrten als Skipässe verkauft wurden.

„Wir waren schon dreimal dabei, die Stimmung ist einfach immer sensationell“, erzählt eine Gruppe Innsbrucker Studenten. Toni Ferstl sagt, er und seine Mitorganisatoren Jan Grimm und Felix Hilgert verdienten mit der Party nach wie vor kein Geld. „Mir hat Innsbruck so viel gegeben. Das gebe ich als Dank zurück.“