Was sagt ein Düringer den Leuten, die ihn als Wirrkopf hinstellen, der jetzt auch noch eine Partei gründet? Es geht mir um die Demokratie. Das ist nichts Gottgegebenes und im Vergleich zur Menschheitsgeschichte ein Baby, das noch wächst. Aber es befindet sich auf einem Irrweg. Mein Ansatz funktioniert ohne Inhalt, ohne Parteiprogramm. Mir geht es nur darum, wie man aufs politische Spielfeld kommt. Normalerweise brauchst du eine Berühmtheit mit irrsinnig viel Geld, ein Leitmedium oder die Mörderidee. Ich habe nichts, vielleicht eine Idee, die nicht so schlecht ist. Denn geht man nicht wählen, wird die Stimme missbraucht, weil den Anteil die stimmenstärkste Partei bekommt. Wenn du was dagegen machen willst, musst du „G!lt“ ankreuzen.

Dass Sie nichts haben, stimmt nicht ganz. Sie nutzen Ihr Buch und soziale Medien, um für Ihre Idee zu werben. Das ist ja der Versuch. Ist es möglich, über die sozialen Medien aus einem Potenzial von 1,5 Millionen Nichtwählern 2600 Ärsche (Anm.: So viele Unterstützungserklärungen sind notwendig, um bei der Nationalratswahl antreten zu können) in die Höhe zu bekommen, damit sie am Gemeindeamt vor einem Gemeindebediensteten eine Unterschrift leisten?

Umfragen haben das Projekt schon bei 4 Prozent gesehen, das wären über 250.000 Österreicher. Wie erklären Sie sich den Zuspruch? Die Bindung der Wähler an die Parteien passiert nur noch über Zuwendungen, etwa einen Posten fürs Töchterlein im Spital und deswegen machst du aus Dankbarkeit dein Kreuzerl. Die Treue der Wähler funktioniert aber nicht mehr. Als Partei musst du versuchen, in die Gefühlswelt des Wählers einzutauchen, aber dann heißt es gleich, das ist Populismus. Jeder Politiker, der vor einer Kamera die Goschen aufmacht, ist ja in Wahrheit ein Populist. Und jetzt lege ich da noch eines drauf, ich mache ganz argen populären Populismus. Damit kann man das System innerhalb des Wahlkampfes so überzeichnen, dass man das an den Pranger stellt und karikiert. Wenn wir wirklich ein paar Prozent schaffen, nur über das Emotionalisieren, nicht über Inhalte, dann wissen wir, wo die Politik steht. Dann darf man sich über einen Trump nicht wundern.

Würde es Sie stören, Kanzler Kern Stimmen wegzunehmen? In einigen Ihrer Meldungen klingt Sympathie für ihn durch. Als Mensch ist er mir sympathisch, aber das bröckelt schon langsam. Sein einziges Problem ist die SPÖ, weil es so aussieht, als müsste er anfangen, sich zu verbiegen. Mit dem armen Menschen will ich nicht tauschen.

Viele nehmen die von Ihnen als Kunstprojekt bezeichnete Kampagne ernst. Tut sich der Österreicher schwer, Satire zu erkennen? Das ist sehr, sehr kompliziert. Bei mir ist es eine Gratwanderung. Wenn ich eine satirische Figur darstelle, versuche ich sie so nahe an der Realität zu halten, dass man sehr genau hinhören muss, um zu erkennen, Moment mal, das ist ja ein Schmäh. Die erste Buchpräsentation zum Beispiel ist mit dem Fototermin fürs neue Programm „Der Kanzler“ zusammengefallen. Die Leute haben sich erwartet, dass jetzt der Düringer mit seinen Kugelen im Bart kommt, aber ich habe eine politische Rede gehalten. Erst als ich am Ende gesagt habe, „Ganz ehrlich, würden Sie mir Ihre Stimme geben“, haben die erkannt, dass ich das mit dem Kanzler nicht ernst meine. Satire ist nicht leicht zu überreißen, wenn nicht dick Satire drübersteht.

Lachen Sie bei Gesprächen innerlich, wenn Sie merken, Ihr Gegenüber überreißt es nicht? Ja, schon.

Mit Martin Sonneborn sitzt ein ehemaliger Chef des Satiremagazins Titanic im EU-Parlament, Jan Böhmermann hat eine Staatskrise ausgelöst. Ist Satire ein so mächtiges Werkzeug? Wenn man sich über die Weltlage informieren will, darf man nicht Nachrichten schauen, sondern lieber „Die Anstalt“. Kabarettisten erklären besser, was passiert, weil die dürfen Gott seit Dank noch offen reden. Wenn ein Kasperl eine Staatskrise auslöst, dann finde ich das im Grunde großartig. Was ich nicht großartig finde und auch nicht mache, ist, jemanden von der Bühne herunter oder vom Studio aus namentlich zu beleidigen. Jemand anderen lächerlich zu machen, nur damit ich Applaus ernte, das ist Arschlochverhalten. Auch wenn es der Erdogan ist, sage ich nicht, der ist ein Ziegenficker. Der Herr Böhmermann soll zum Erdogan hingehen und ihm das ins Gesicht sagen, dann schaut die Welt nämlich anders aus, dann gibt’s eine Watschen.

Im Buch verwenden Sie immer wieder das Wort „Arschloch“. Setzen Sie bewusst auf „Proleten-Sprache“, um beim Publikum besser anzukommen? Sicher nicht. Ich bin im zehnten Bezirk in Wien sozialisiert worden, das ist meine Sprache. Warum soll ich aufhören, „Oaschlach“ zu sagen, was in Favoriten nicht einmal bös gemeint ist, nur weil ich jetzt seriös bin und Politik mache? Da würde ich mich selber verleugnen und ich geniere mich nicht, weil ich red’, wie ich red’.

Zuletzt waren Sie Technologie-Verweigerer. Was hat Ihnen am meisten gefehlt, was am wenigsten? Am Anfang am ehesten das Auto. Am wenigsten die Informationen, ich hab die „Zeit im Bild“ weggelassen und die Internet-Nachrichten. Dass wir einen neuen Papst haben, hat mir einer so erzählt. Aber so etwas ändert ja nichts für mich, für mein Leben ist das vollkommen wurscht.

Vom Häuslbauer, Benzinbruder, Wutbürger zum Parteigründer, das klingt fast nach Persönlichkeitsstörung. Wie viel bleibt von den Rollen hängen? Das ist ja mein Beruf. Wenn ich Rollen nicht wieder ablegen könnte, wäre ich fehl am Platz. Jetzt schlüpfe ich eben in die des Politikers. Mehr ist es eh nicht.

Das Interview führte Matthias Christler