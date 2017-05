Von Claudia Funder

Lienz, Matrei i. O. – Seit über 15 Jahren nimmt die Tanzschule Valeina Dance an nationalen und internationalen Turnieren teil – mit beachtlichem Erfolg. Die Kinder und Jugendlichen belegen mit ihrem Können immer wieder Spitzenplätze, räumten etliche Europa- und Weltmeistertitel ab. Es wurden aber auch schon nationale Tanzmeisterschaften in Osttirol ausgetragen: 2005 und 2009 in Matrei. Ende letzten Jahres glückte dann der ganz große Wurf. Es stand fest: Die „ASDU European Championships in Musical und Showdance“ können nach Osttirol geholt werden – die TT berichtete.

Das mit Spannung erwartete Event geht vom 3. bis 6. Juni im Matreier Tauerncenter über die Bühne und wird auch kräftig die Betten füllen. Die Dimension: Laut Tanzschulleiter Sascha Jost werden 1000 bis 1500 Tänzer aus zehn Staaten und rund 70 internationalen Schulen in Matrei erwartet. Es kann also mit mehreren tausend Übernachtungen gerechnet werden. Die Tauerngemeinde wird sich für einige Tage in den Nabel der Tanzwelt verwandeln, handelt es sich doch um „die größte internationale Jugendtanzveranstaltung im Jahr 2017 in Österreich“, betont Jost.

Im Vorfeld galt es für die jungen heimischen Tänzer, sich für den Bewerb zu qualifizieren. Und das ist nun eindrucksvoll geglückt, wie der Tanzschulleiter im Gespräch mit der TT verrät. Tänzer im Alter von neun bis 27 Jahren nahmen kürzlich an den Österreichischen Meisterschaften in der Arena Nova in Wiener Neustadt teil. „Von den 32 Tanzbeiträgen, die Valeina Dance im Gepäck hatte, haben es sagenhafte 27 Beiträge geschafft, das Qualifikationslimit für die Europameisterschaft zu erreichen“, freut sich Jost. „Somit sind in Matrei 40 Local Heroes, also heimische Tänzer, mit am Start.“

Die Osttiroler „Dancing Stars“ ertanzten aber nicht nur 27 EM-Qualifikationen, sondern insgesamt auch zehn Staatsmeistertitel, vier Vizemeistertitel und drei dritte Plätze. „Erstmals wurden von einem Turnier zehn Siegertrophäen nach Hause gebracht“, zeigt sich der Tanzschulleiter stolz auf seine Schützlinge.

Auch die kreativen Outfits überzeugten. Für den Tanzbeitrag „Monster High“ sahnte man nicht nur einen 1. Platz ab, sondern heimste gleich auch noch den Sonderpreis für das beste Kostüm ein.

Schulleiter und EM-Veranstalter Sascha Jost war nach dem Bewerb gleichermaßen glücklich und überrascht: „Das hätten wir in unseren schönsten Träumen nicht zu hoffen gewagt. Ich freue mich, dass nun so viele heimische Talente in Matrei am Start sein können.“

Noch werden übrigens Sponsoren gesucht, die das Großereignis unterstützen. Wer das Event besuchen will: Tickets können bereits ab 1. Mai unter www.asdu-ecs17.dance reserviert werden.