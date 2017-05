Blut, Speere, gequälte Gesichtsausdrücke: Brutal geht es in der Welt zu, auf die Krippenpfleger Günther Reinalter und Pfarrgemeinderats-Obmann Hubert Stolz herabblicken. 250 handbemalte Figuren aus Papier stehen hinter einer Glasvitrine an der rechten Seite des Kirchenschiffs der Götzner Wallfahrtskirche. Anders als bei einer Weihnachtskrippe wird in der Fastenkrippe des Götzners Georg Haller der Leidensweg Jesu dargestellt.

Reinalter war schon als kleiner Bub oft „Krippele-Schauen“. Inzwischen stellt der 61-Jährige selbst seit 27 Jahren die Figuren auf und baut sie wieder ab, wenn Ostern vorbei ist. Langweilig wird ihm vor der Krippe nicht. „Ich entdecke bei jedem Hinsehen etwas Neues, zum Beispiel eine Haltung oder Figur, die mir besonders gefällt“, sagt der Krippenmeister, der über die 35 Szenen aus der Bibel wacht.

Direkt vor der knapp fünf Meter breiten Krippe kann man sich gar nicht sattsehen, ist überwältigt von den bunten Farben der bis zu 18 Zentimeter großen Figuren aus Papier. „Es sind immer noch die Originalfarben, unverändert, wie Haller sie vor 200 Jahren gemalt hat“, betont Reinalter nicht ohne Stolz. Der Detailreichtum beeindruckt ihn. „So etwas kann nur jemand erschaffen, der die Bibel in- und auswendig kennt“, staunt er immer wieder aufs Neue.

Der Hintergrund und der Krippenberg, unerlässlich für die Gesamterscheinung, stammen allerdings nicht von Haller selbst, sondern kamen in ihrer heutigen Form erst vor über 100 Jahren von zwei anderen Künstlern dazu.

Seit 1912 werden die Figuren jedes Jahr vor Aschermittwoch aufgestellt. Ab und zu muss Staub entfernt oder eine abgebrochene Lanze – das ist bei der filigranen Ausstattung schnell passiert – ersetzt werden.

Figur für Figur zum Gesamtbild

Vier bis fünf Stunden sind sechs Leute beim Aufbauen damit beschäftigt, jede Figur an den richtigen Platz zu setzen. Auch für den routinierten Reinalter nicht immer leicht. „Ich schaue mir davor schon noch mal Bilder an, wie die Krippe aufgebaut gehört, denn manche Figuren sehen sich recht ähnlich“, schmunzelt er und lässt seinen Blick über die Anlage schweifen. Um Diebstahl zu verhindern, befindet sich das Kunstwerk seit einigen Jahren hinter Glas.

Jesus ist mit dreieckigem Heiligenschein dargestellt, taucht überall auf. Im Zentrum steht – trotz des vielen Leids – aber nicht die Kreuzigung. „Das ist für mich der Höhepunkt: die Auferstehung“, sagt Stolz und richtet seinen Blick auf die Szene im Zentrum der Krippe.

Nach Ostern beginnt jährlich wieder der Abbau: Dann verschwinden die bis zu 18 Zentimeter großen Figürchen wieder – dunkel und trocken gelagert – in sieben Kisten in einem eigenen Schrank in der Kirche. „Der Günter hat ein fotografisches Gedächtnis, er weiß immer, welche Figur sich in welcher Kiste befindet“, sagt Stolz. Ob der Krippenmeister wehmütig sei, wenn die Kunstwerke, die den Besuchern die Ostergeschichte erzählen, wieder abgebaut werden müssen? „Es tut nicht zu sehr weh. Alles hat seine Zeit. Außerdem biete ich dann Krippenbaukurse an“, sagt der Götzner. 551 Krippen hat er bislang selbst gebaut, ein wahrer Kenner der Materie also.

Etwas trauriger über den bevorstehenden Abbau ist Obmann Stolz. „Jetzt sind es leider nur noch wenige Tage. Ich freue mich ja immer sehr auf die Krippen – Mitte Dezember die Weihnachtskrippe und ab Aschermittwoch die Faschingskrippe“, erklärt der 70-Jährige. Da merke man dann, dass man wieder ein Jahr älter geworden sei. In Anbetracht der zweihundert Jahre alten Krippenfiguren ist ein Jahr aber natürlich gar nichts.

Nicht nur bekannte Szenen

Kindern zeigt Stolz bei Führungen gerne die Krippe, freut sich über deren staunende Augen und Fragen zu nicht so bekannten Szenen wie Judas Erhängung oder Barabbas im Kerker. „Die Kreuzigung kennen natürlich alle, aber hier gibt es noch mehr zu entdecken“, sagt er, um kurz darauf Szene für Szene zu erklären.

Die Begeisterung bei den Jüngsten ist also vorhanden. „Das war bei mir ganz ähnlich. Als Bub hab’ ich mich sehr für die Krippen interessiert, dann hatte ich etwas später eine Zeit lang eher Tanzmusik im Kopf“, erinnert sich Reinalter. Mit der Gründung einer eigenen Familie und den Kindern käme dann bei vielen aber oft das Interesse zurück. „So auch bei mir.“

Bestes Beispiel dafür, dass nicht nur die Kleinen staunen, sind Krippenmeister und Obmann selbst, die einträchtig über die Miniaturwelt blicken und schweigend nachdenken. „Früher konnten viele nicht lesen, da war es eine Möglichkeit, ihnen die Geschichten aus der Bibel nahezubringen“, sinniert Stolz. Das „Kino von früher“ sozusagen, Erzählungen zum Anschauen.

Für eine begrenzte Zeit, aber doch jedes Jahr aufs Neue – und ganz, ohne dazu auf einen Bildschirm oder eine Leinwand starren zu müssen. (Philipp Schwartze)