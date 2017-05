St. Leonhard/Mandarfen - Einmal am höchsten Berg Österreichs, dem Großglockner, zu stehen, ist der Traum vieler Alpinisten. Ob auf Skiern oder zu Fuß. Nur etwa rund 28 Meter tiefer gelegen, findet man in den Ötztaler Alpen die Nummer zwei der höchsten Berge Österreichs, die Wildspitze (3768 m).

Auch wenn der Weg zum Gipfel bis auf den Gipfelanstieg als nicht wirklich schwierig gilt, unterschätzen sollte man diese Tour dennoch nicht. Aufstieg und Abfahrt führen immerhin über spaltenreiches Terrain.

Hochalpine Erfahrung und Gletscherkenntnisse sind also Pflicht. Vorweggenommen: Wir sind zuletzt von St. Leonhard im Pitztal aus zur Wildspitze gestartet. Von dort gibt es mehrere Aufstiegsmöglichkeiten: Entweder man nimmt den langen „Hatscher" durch das Taschachtal auf sich (2000 Höhenmeter), oder man leistet sich die Gletscherbahnen (31 Euro, Berg- und Talfahrt) als Unterstützung und erspart sich rund 1400 Höhenmeter.

Wir entscheiden uns diesmal für die kürzere und schonendere Aufstiegsvariante. Für die Abfahrt hingegen wählen wir das Taschachtal aus. So erfolgt die Runde: Es ist 8.30 Uhr. Vor dem Pitzexpress staut es sich. Jeder will die ersten Wagen erwischen. Durchwegs sind es Skifahrer aus unterschiedlichsten Nationen, die einen sonnigen Skitag am Pitztaler Gletscher genießen wollen. Glück gehabt. Wir finden noch einen heiß begehrten Platz im ersten Wagon des Gletscherexpress hinauf in Richtung Gletscher. Dass wir nicht die einzigen Skitourengeher sind, die auf die Wildspitze wollen, wird uns schnell bewusst.

Von der Bergstation folgen wir der Piste ein Stück in Richtung Süden, um von dort mit der Mittelberg-Gondelbahn hinauf zur Bergstation (3280 Meter) zu gelangen. Eine weitere, aber kurze Abfahrt, wieder über die Piste hinunter zum Mittelberg-Joch (3166 Meter), steht bevor. Bis hierher führt unsere Runde ausschließlich auf Pisten.

Erst jetzt verlassen wir den markierten und gesicherten Pistenbereich und fahren, besser gesagt, rutschen über die steile und teilweise eisige Flanke in das mächtige Becken des Taschachferners ab.

Der erste Teil der Tour, der gemütlichere, wäre geschafft. Jetzt wird aufgefellt. Gut, dass wir nicht getrödelt haben, denn nur wenige andere Alpinisten sind vor uns in Richtung Wildspitze unterwegs. Wir folgen den Spuren flach über den Taschachferner in Richtung Südwesten.

Vorbei an imposanten Eisbrüchen wird es etwas steiler. Am besten ist, man hält sich an die gelegten Spuren, denn links bzw. rechts öffnen sich immer wieder Gletscherspalten. In einem weiten Linksbogen und am Fuße des Brochkogels vorbei bringt uns die Route anfangs flach, später etwas steiler und wiederum flacher hinauf zum Skidepot.

Die ersten Tourengeher haben wir längst überholt. Stehen wir heute vielleicht als erstes und ganz alleine am „Dach" Tirols? Das wäre genial. Eine Pause gönnen wir uns somit nicht. Schnell raus aus den Tourenskiern und hinein in die Steigeisen. Los geht's.

Über den Gipfelgrat stapfen wir Schritt für Schritt nach oben. Den Pickel halten wir sicherheitshalber parat. Aufgepasst! Beim Anstieg über den Gipfelgrat empfiehlt es sich, links zu bleiben, denn ein Absturz auf die rechte Seite in Richtung Vent (Ötztal) wäre fatal. Die Schlüsselstelle der Tour führt uns auf einem schmalen, aber kurzen Felsband nach oben.

Für Geübte stellt dieser Teil aber kein Problem dar. Noch rund 20 Meter und wir stehen beim silbernen Gipfelkreuz des zweithöchsten Berges Österreichs. Alleine, wohlgemerkt. Es ist still, wir genießen das. Lediglich ein kleiner Sportflieger, der unter uns vorbeizischt, stört für einen kurzen Moment unsere Ruhe.

Ein Blick zurück in Richtung Aufstieg. Wie eine Ameisenkompanie strömen zahlreiche Skitourengeher in Richtung Skidepot. Einige sind bereits in Richtung Gipfel unterwegs. Abmarsch. Wir haben nichts mehr auf der Wildspitze verloren und es ist höchste Zeit, dem Gipfel den Rücken zu kehren. Alles richtig gemacht.

Während sich viele noch im Aufstieg befinden, geht's für uns entlang der Aufstiegsspuren (daran sollte man sich ob der Spalten halten!) zurück. Genau an jenen Punkt, wo wir zu Beginn aufgefellt haben. Zurück zum Mittelberg-Joch und von dort ins Tal? Das ist zwar eine Option.

Heute aber entscheiden wir uns ob der Schneelage durch das Taschachtal hinaus zum Ausgangspunkt unserer Tour zu fahren. Gut, dass bereits Spuren über den Taschachferner in Richtung Taschachtal hinausführen. Und an diese halten auch wir uns, denn der doch sehr spaltenreiche Gletscher ist nicht zu unterschätzen.

Bei Nebel oder schlechter Sicht bzw. ohne ausreichende Gletschererfahrung ist von dieser Abfahrt strikt abzuraten! Unterhalb des Taschachhauses vorbei, das im Winter geschlossen ist (geöffnet voraussichtlich ab Mitte Juni, Winterraum verfügbar, Infos: www.taschachhaus.com) bringt uns die Abfahrt über das sehr lange Tal weiter hinaus in Richtung Mandarfen und zum Parkplatz der Gletscherbahn.

Etwa 300 Meter (kleines Kraftwerk) vor der Taschach­alm ist Schluss mit lustig. Wir schnallen uns die Skier ab und steigen zu Fuß bis zum Auto ab. Ein Katzensprung in Anbetracht der Tatsache, wie lang eigentlich das Taschachtal ist, müsste man es zu Fuß bewältigen. Übrigens: Bis 7. Mai sind die Bahnen am Pitztaler Gletscher noch in Betrieb. Somit steht bei einem der nächsten sonnigen Tage dem Besuch der Wildspitze nichts mehr im Wege. (flex)