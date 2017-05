Unter welchen Umständen kann ein Mann 1171 Kinder zeugen? Mit dieser spektakulären Frage haben Sie die heimische Welt der Wissenschaft ganz schön aufgewirbelt ... Ich fand die Frage nicht spektakulär – bis wir damit den Ig-Nobelpreis (eine satirische Auszeichnung, die Menschen erst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen soll; Anm.d.Red.) gewonnen haben. Die Fortpflanzungsaussichten von Mann und Frau sind Grundlagen, aus denen unzählige Hypothesen abgeleitet werden. Frauen haben überschaubare Fortpflanzungsaussichten, die der Männer hingegen gelten als unlimitiert. Ich wollte schauen, wo das Limit liegt. Also habe ich König Moulay Ismael analysiert, der um 1700 einen Harem aus 500 Frauen regierte. Er müsste zweimal täglich Sex gehabt haben, um seine 1171 Kinder zu zeugen.

Emsig. Und warum war die Zahl der 500 Frauen politisch wichtig? Der König von Marokko hielt die vielen Frauen so vom Heiratsmarkt fern. Je mehr unverheiratete Männer, desto mehr gute Soldaten.

Klingt ähnlich kriegerisch wie „Game of Thrones“. Mit dieser TV-Serie befassen sich die Science Busters, zu denen Sie seit Kurzem zählen, in ihrem aktuellen Programm. Wie entsteht so ein Kabarett?

Sehr dynamisch. Wir treffen uns, recherchieren und all das läuft dann bei unserem „Chef-Kabarettisten“ Michael Puntigam zusammen. Er haucht den Fakten Humor ein. Wir befassen uns aktuell etwa mit der Frage, warum diese riesige Mauer aus Eis in „Game of Thrones“ physikalisch so gar nicht machbar wäre. Und es gibt in der Serie keine Insekten. Überhaupt scheint die TV-Fantasiewelt ganz wohnlich. Sicher, es ist kalt, es wird gekämpft und es gibt Drachen, aber kaum Krankheiten. Ich glaube ja, der Autor war zu faul, sich mehr Details auszudenken.

Die Science Busters, die all das präsentieren, stammen aus unterschiedlichen Forschungsbereichen: ein Molekularbiologe, ein Astronom und Sie als Verhaltensbiologin. Wie passt dieses Gespann zusammen?

Zehn Jahre lang bestanden die Bus­ters nur aus Physikern, die das Feld der Physik wunderbar beackert haben, aber andere Wissenschaften kamen zu kurz. Wir haben unterschiedliche Hintergründe und können verschiedene Expertisen vermitteln.

Abseits der Bühne erforschen Sie derzeit den „Homo urbanus“, den Stadt-Menschen. Eine Ihrer Erkenntnisse lautet, dass unser Gehirn ab Gruppen von 150 Personen überfordert ist. Sind wir nicht für das Leben in Städten ausgelegt?

Im Grunde ja. Bei mehr als 150 Personen wird es für das Gehirn kompliziert. Als Abhilfe hat es Strategien entwickelt – etwa Schubladendenken. Beispiel „Postler“: Man erkennt seine Uniform und somit seine Rolle in der Gesellschaft. Die zweite Strategie sind die sozialen Scheuklappen. Da ist es hier in Innsbruck besser als in Wien. Die Leute sind freundlicher, schauen anderen noch in die Augen und grüßen. Außerdem schaut man in Innsbruck aus dem Fenster und sieht die Berge. Natur ist ein wichtiger Faktor, um sich in urbanen Lebensräumen wohlzufühlen.

Apropos Scheuklappen: Befassen Sie sich als Verhaltensbiologin mit der Entwicklung von Vorurteilen? Ich befasse mich eher mit dem, was uns verbindet. Das beste Argument für Variabilität stammt aus der Biologie. Wir haben angefangen, uns fortzupflanzen, um uns genetisch zu verändern, uns neu inspirieren zu lassen. Inspiration holen wir uns nicht von Leuten, die uns ähnlich sind, sondern von denen, die anders sind. Hier missbraucht die Politik aber die Biologie! Im Dritten Reich war man auf der Suche nach „guten Genen“. Aber man hat einen ganz wilden Trick angewendet: Die Erkenntnisse von Charles Darwin wurden nicht richtig übersetzt! Sein „Survival of the Fittest“ wurde als Überleben des Stärkeren ausgelegt, dabei heißt es „Überleben des Passendsten“. Es gibt Kollegen bei mir an der Uni Wien, die denken, es ginge um den Stärkeren – was vermittelt, dass eine brutale Ellbogenstrategie angebracht wäre. Dabei gibt es „die guten Gene“ gar nicht.

Inwiefern ist Kabarett eine Möglichkeit, um Informationen wie diese der Masse näherzubringen? Von Wissenschaftern wird verlangt, in fließendem Englisch zu publizieren, Vorträge zu präsentieren, reisefreudig zu sein und Wissenschaft unterhaltsam zu kommunizieren. Dass sich diese Anforderungen auf die Personen unterschiedlich verteilen, überrascht nicht. Wissenschafter werden daran gemessen, wie viel sie publizieren. Und wo. Zeitschriften wiederum wollen nicht schon wieder etwas drucken, was schon vielfach belegt wurde. Sie suchen nach dem Spektakulären, dem Neuen. Aber diese Daten kommen teils durch Zufall zustande. Darum ist es in der Forschung wichtig, Untersuchungen zu wiederholen. Doch dem Zweiten gebührt weder Ruhm noch Ehre.

Ihre Projekte finden meist medialen Anklang. Eines der aktuellsten etwa, für das Sie den Körpergeruch der Menschen in Ihrem Kärntner Heimatdorf analysiert haben … Ein wunderbares halbes Jahr. Wir waren bunte Hunde: drei Forscher in einem 2000-Einwohner-Ort. Im Sommer gab es jeden Tag gefühlte drei Feste von jedem Verein. Wir sind von Fest zu Fest gezogen. Zehn Wochen lang haben wir Schweiß, Urin und Speichel gesammelt und deren Immungene bestimmt. Das Studienergebnis lautete, dass im Schweiß mehr organische Chemikalien sind als im Urin oder Speichel. Unter mehr als 5000 Substanzen finden wir auch einige, mit denen sich der Körpergeruch einzelner Personen charakterisieren lässt. Gegengeschlechtliche nahe Verwandte rochen füreinander unangenehm. Gegensätze zogen sich an. So kommen nämlich unterschiedliche Gene zusammen und die Kinder so eines Paares haben ein besseres Immunsystem.

Das Interview führte Judith Sam