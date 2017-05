Sie befinden sich gerade auf Tournee. Bis Oktober stehen über 100 Auftritte an. Wie bereitet man sich darauf vor? Dieses Mal lassen wir es beinahe relaxed angehen, wir stellen kein neues Album vor, sondern gewissermaßen ein Best-of-Programm. Wir wissen also, dass die Stücke funktionieren. Dadurch gibt es weniger Druck. Dass auch der Vorverkauf gut läuft, gibt zusätzliche Sicherheit.

Sie werden auch in der erst kürzlich eröffneten Hamburger Elbphilharmonie auftreten. Ein Highlight? Eines von vielen – wir bespielen gleich mehrere bedeutende Konzertsäle: das Nürnberger Opernhaus, das Wiener Konzerthaus. Da ist man früher davor gestanden, hat die Plakate bestaunt – und hat sich gedacht: Einmal, nur einmal möcht’ ich da auf der Bühne stehen. Dass dieser Traum jetzt Realität geworden ist, lässt sich kaum beschreiben. Hamburg ist natürlich noch spezieller: Wir haben uns lange bemüht, Konzertveranstalter außerhalb unseres „Stammgebiets“ zu finden. Und hörten dabei auch skeptische Stimmen: Das Konzert war binnen weniger Tage restlos ausverkauft. Was soll man dazu noch sagen, außer dass ich glücklich bin. Die Genugtuung ist groß, das, was wir probieren, kann nicht ganz falsch sein.

Erfolge stehen für das Herbert Pixner Projekt quasi an der Tagesordnung: fünf Goldene Schallplatten, mehr als 1000 ausverkaufte Konzerte in den vergangenen Jahren. Wollen wir einen Erklärungsversuch wagen?

Ich bin davon überzeugt, dass Authentizität eine wichtige Rolle spielt. Wir wagen uns mit kleinem Besteck auf die Bühne, unplugged: vier Musiker, die Instrumente und ganz wenig Technik. Das verstehe ich durchaus als bewusste Gegenbewegung zu dem, was auch in der Volksmusik eine Zeit lang Usus war: Jedes zweite Duo kam mit dem eigenen Sattelschlepper. Von der so genannten volkstümlichen Musik ganz zu schweigen. Ich bin inzwischen überzeugt, dass das Publikum es honoriert, wenn man unverfälscht daherkommt, und es nicht um die Show, sondern um die Musik geht – und nicht um Reiz­überflutung. Das Publikum sehnt sich nach dem Normalen.

Ihr Anspruch ist es also, mit rein musikalischen Mitteln zu überwältigen? Das Schöne ist, dass wir vier (Manuel Randi, Werner Unterlercher und Heidi Pixner, Anm.) auf der Bühne zunächst einmal für uns spielen – und eben nicht nur für das Publikum unsere Nummern herunterreißen wollen. Die Herausforderung ist, noch besser zusammenzuspielen und weiter an den Stücken zu feilen. Luft nach oben gibt es schließlich immer. Im Idealfall gelingt der Versuch, für zwei Stunden die Welt wegzublenden.

Neben Eigenkompositionen bringen Sie auch traditionelle, mitunter beinahe vergessene Stücke auf die Bühne. Früher habe ich tatsächlich viel Feldforschung betrieben, die alten Musikanten des ganzen alpinen Raums besucht und ihre Stücke gesammelt. Das ist ein Schatz, aus dem ich bis heute schöpfe. Aber dabei darf man nie vergessen, dass diese Musik damals Gebrauchsmusik war, sie gehört weniger ins Konzert als ins Gasthaus oder in die Stube. Deshalb übernehmen wir diese Stücke nicht einfach, sondern versuchen eher im Sinne der alten Musikanten zu spielen. Denn dass die echten Groove hatten, steht außer Frage. Und dieser Groove ist für die Bühne wichtig: Die alten Zillertaler Geiger mögen keine perfekten Musiker im akademischen Sinn gewesen sein, ihr Spiel war vielleicht etwas schlampig oder dreckig. Aber authentisch waren sie – und unheimlich berührend. Wenn ein Pärchen in Fantasietracht vom Fensterln singt, berührt mich nichts. Das ist einfach verlogen.

Um Authentizität ging es auch in ihrer Servus-TV-Sendung „Pixners Backstage“. Wird es von der weitere Folgen geben? Derzeit liegt das Projekt auf Eis. Ich weiß nicht, ob es weitergehen wird. Von mir aus gerne. Allerdings gab es innerhalb des Senders durchaus auch Stimmen, die das Format glätten wollten – und es mehr in Richtung Musikantenstadl entwickeln wollten. Ich weiß, dass das Konzept der Sendung nicht perfekt war und ich bin durchaus kompromissbereit, aber das wird es mit mir nicht geben.

Im Vorjahr haben Sie den österreichischen Musikpreis Amadeus scharf kritisiert. Heuer sind Sie selbst nominiert. Fällt Ihr Urteil jetzt milder aus? Dass wir als Herbert Pixner Project für den Preis vorgeschlagen wurden, freut mich. Aber es ändert wenig daran, dass es sich dabei um eine Veranstaltung handelt, bei der die Verkäufer sich gegenseitig auszeichnen. Das ist okay. Das Problem ist, dass er vom Publikum als Musikpreis wahrgenommen wird, obwohl es nur am Rande um Musik geht. Wenn man dieser Logik folgt, muss McDonald’s das beste Restaurant der Welt sein, weil es am meis­ten Umsatz macht.

Das Interview führte Joachim Leitner