Der Verein Rote Nasen besteht seit 1994 und wird durch Spenden und Sponsoren finanziert. Aktuell sucht er Clowndoctors (bevorzugt bis 35 Jahre) für den Einsatz an Tiroler Krankenhäusern, im Seniorenheim Steinach oder im Reha-Zentrum Bad Häring. Bewerber sollten künstlerische Praxis (Clown, Theater, Schauspielerei) mitbringen. Zeitbedarf: im Schnitt zwei Halbtage pro Woche. Verdienst je nach Einsatzdauer. Bewerbungen an Verein Rote Nasen, Evelin Riedl, Wattgasse 48, 1170 Wien oder per Mail an evelin.riedl@rotenasen.at.