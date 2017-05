Von Catharina Oblasser

Assling – Mit Ende April stehen in der Kräuter- und Blumenerlebniswelt Vitalpinum E-Bikes zum Verleih bereit. Der Erlebnisgarten, der zur Latschenölbrennerei der Brüder Unterweger gehört, liegt ganz in der Nähe des Drauradwegs Innichen – Lienz. Mit im Boot ist die Gemeinde Assling, die die Hälfte der Kosten übernimmt. Die E-Bikes stellt Karl-Fritz Schmidhofer bereit, der in Innichen einen großen Fahrradverleih betreibt. Er übernimmt auch die Wartung.

Eine Zielgruppe sind Drauradler, die Assling näher kennen lernen wollen. Denn der größte Teil der Gemeinde liegt am Berg. Mit herkömmlichen Rädern schafft das nur ein Top-Sportler. „Wir bieten zum Beispiel an, mit unseren E-Bikes zum Wildpark Assling zu radeln. Dort gibt es dann eine 20-prozentige Ermäßigung auf den Eintritt“, sagt der Asslinger Vizebürgermeister Harald Stocker. Ein Mountainbike mit E-Antrieb kostet pro Tag 30 Euro, ein Citybike 25 Euro. Auch Einheimische sind eingeladen, sich ein E-Bike auszuleihen und so vielleicht auf den Geschmack zu kommen. „Schließlich sind wir Klimabündnisgemeinde und tragen die Siegel ‚energieautark‘ und ‚CO2-neutral‘“, so der Asslinger Vizechef.

Auch Besitzer von Elektroautos sind bei Vitalpinum gut versorgt. Seit Kurzem gibt es dort eine Stromtankstelle.