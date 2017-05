Das Zücken der Dienstmarke ist für Harald Krassnitzer seit beinahe 20 Jahren Routine. Heute Abend wird er als „Tatort“-Kommissar Moritz Eisner im Fall „Wehrlos“ in den eigenen Reihen ermitteln. Als längstgedienter österreichischer „Tatort“-Kommissar erhält er seit 2010 Unterstützung von Bibi Fellner (gespielt von Adele Neuhauser). Eine „kongeniale Partnerin“, schwärmt Krassnitzer, der erstmals im Jänner 1999 in der Folge „Nie wieder Oper“ als Moritz Eisner in Tirol auf Mörderjagd ging. In einer Drehpause – eine neue „Tatort“-Episode wurde dieser Tage gedreht – sprach der 56-Jährige über Mord und Totschlag, Rollenwechsel und Selbstironie.

„Bergdoktor“, „Winzerkönig“ oder „Tatort“: Kontinuität scheint Ihnen wichtig zu sein. Liegt Ihnen das Serielle oder steckt da ein Absicherungsgedanke dahinter?

Harald Krassnitzer: In erster Linie ist es die Kontinuität einer Geschichte, die man erzählt – das finde ich schon sehr spannend. Ich mache zwischendurch Gott sei Dank ja auch sehr viele andere Dinge, das lockert auf. Der „Tatort“ fällt nicht so sehr als Reihe ins Gewicht, weil man nur zweimal im Jahr dreht. Das ist ein kurzer Ausflug.

... den Sie seit Ihrem Dienstantritt 1999 regelmäßig unternehmen. Wie reizvoll ist es, den Charakter auszuloten? Moritz Eisner ist im Vergleich zu anderen Tatort-Ermittlern ja eher schwer zu fassen.

Krassnitzer: Die vielen Entwicklungsphasen sind natürlich sehr reizvoll. Und die Figur wächst mit einem selbst und auch dem Einblick in die Materie mit. Da ist plötzlich auch eine gewisse Form von Altersmilde. Du schaust anders auf Dinge, und das versuchst du einfließen zu lassen. Du machst dir Gedanken über die Figur, die als Polizist an Orten unterwegs ist, wo normale Menschen nicht hingehen wollen. Man fragt sich, was mit jemandem passiert, der in seiner Dienstzeit wahrscheinlich schon mehrere Menschen erschossen hat. Das nimmt man ja immer so leicht und sagt: „Das war eh’ ein Böser.“ Trotzdem, du hast einen Menschen erschossen. Und das ist etwas, was einen durchaus belasten kann. Wie brüchig und dünnhäutig werden Figuren? Es macht großen Spaß, sich darüber Gedanken zu machen.

In „Wehrlos“ geht es um Mobbing im Polizeiapparat. Ist das bei so einem fordernden Job schlimmer als anderswo?

Krassnitzer: Was Uli Brée (Drehbuchautor, der in Harald Krassnitzers ehemaligem Haus in Mieming wohnt, Anm.) da gezaubert hat, finde ich angemessen und sehr gut. Wir haben kein Polizeibashing betrieben, das würde uns auch gar nicht zustehen. Aber natürlich gibt es im Polizeiapparat – wie in allen anderen Berufsgruppen auch – Menschen, die schwer kompatibel sind oder die bestimmte hierarchische Strukturen ausnützen und missbrauchen. Mir gefällt, dass wir eine sehr persönliche Geschichte erzählen, die eine tragische Wendung nimmt. Und dass es nicht so ein Allgemeinplatz geworden ist: „Schaut’s her, bei der Polizei geht es ganz böse zu.“ So was kann überall stattfinden.

Der „Tatort“ nimmt sich gerne relevanter Themen an – von Flüchtlingen übers Darknet bis hin zu Terror. Hat das Format Ihrer Ansicht nach so etwas wie einen gesellschaftspolitischen Auftrag?

Krassnitzer: Ich fände es sehr vermessen, zu sagen, der Tatort hat einen politischen, gesellschaftlichen oder pädagogischen Auftrag. Das hat er sicher nicht, aber er ist deswegen spannend, weil die Möglichkeit besteht, zu zeitaktuellen Themen Stellung zu beziehen. Im besten Fall kann so eine Geschichte berühren. Und diese Berührung ist etwas sehr Wertvolles. Wenn der Seher nach dem „Tatort“ merkt, dass er aufgewühlt ist oder ihn eine gewisse Spannung erfasst, dann ist unser Auftrag erfüllt.

Kollegin Bibi Fellner steht heute zum 16. Mal mit Ihnen im Einsatz. Mit Schauspielerin Adele Neuhauser verbindet Sie privat unter anderem auch Ihr politisches beziehungsweise soziales Engagement.

Krassnitzer: Bei uns gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte. Wir haben einen sehr ähnlichen Zugang, was Humor und Selbstironie anbelangt. Wir haben Spaß daran, das auszuleben und auf die Spitze zu treiben, wir lachen sehr viel. Wir haben auch eine sehr ähnliche Einstellung, was unseren Beruf betrifft, wir gehen sehr uneitel an unsere Figuren ran, wir versuchen nicht, irgendwelche Helden zu zeichnen, die dann glänzen. Das alles sind Faktoren, die man sehr selten findet.

Im Landkrimi „Drachenjungfrau“ haben Sie zur Abwechslung einen miesen Charakter gespielt. Als Publikumsliebling: Würde Sie ein Rollenwechsel Richtung Bösewicht reizen?

Krassnitzer: Ich tue mich schwer mit dem Begriff des „Bösen“. Als Schauspieler sollte ich meine Rolle in der Regel lieben. Man sagt ja nicht „Super, ich spiele einen Bösewicht“, sondern man muss sich der Figur annähern und herausfinden, warum sie so ist, wie sie ist. Das ist eine Herausforderung, insofern würde es mir mehr Spaß machen, die dunkleren Seiten, die schwierigeren Seiten von Menschen zu zeichnen. Menschen, die in eine Charakterprüfung kommen, was wir landläufig das Böse oder den Abgrund nennen. Das ist durchaus spannend.

Das Interview führte Silvana Resch