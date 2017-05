Von Matthias Christler

Auf der Rolltreppe zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen: Es gibt den Gemütlichen, der rechts steht und sich in den wenigen Sekunden, bis er das Ende erreicht, in Tagträumen verliert.

Links eilt der Gehetzte vorbei, um die wenigen Meter doppelt so schnell hinter sich zu bringen. Und kurz vor dem Schlitz, bei dem die rollende Treppe im Boden versinkt, zuckt der Ängstliche zurück, weil der Schritt hinaus in die Welt, in der er wieder die Kontrolle übernehmen muss, für ihn kein leichter ist.

Vor 125 Jahren hat der US-Amerikaner Jesse Reno den „Endless Conveyer or Elevator“ („Endloser Beförderer oder Aufzug“) zum Patent angemeldet. Heute ist es das meistunterschätzte Transportmittel.War es 1895 beim Freizeitpark von Coney Island mit 4000 Passagieren pro Stunde und 1900 bei der Pariser Weltausstellung, wo eine „Maut“ fürs Betreten bezahlt werden musste, eine Belustigung, dient die Rolltreppe heute dazu, die Massen zu bewegen. Und zu lenken.

Die Deutsche Andrea Mihm hat sich für ihre Dissertation vor einigen Jahren Gedanken dazu gemacht: „Die Rolltreppe ist ein einmaliges technisches Artefakt. Sie bewegt, was eigentlich nicht zu bewegen ist – den Boden unter den Füßen, die Stufen einer Treppe, den Handlauf eines Geländers“, erklärt Mihm, die inzwischen als Lehrerin in Frankfurt unterrichtet. In ihrer Philosophie-Arbeit betrachtet sie die Geschichte, wie „die Stufen laufen lernten“, und die Gesellschaft, weil die Rolltreppe inzwischen ein Ausdruck urbaner Lebenswelten ist.

„Der Mensch verliert mit dem Betreten des Transportmittels auch einen Großteil seiner Selbstbestimmung. Er ist nicht mehr er selbst, wird vielmehr von einer allgemeinen Bewegung, fremd gesteuert.“ Überprüfen lässt sich dieses Resümee Mihms u.a. in Kaufhäusern, in denen der Kunde, offenbar fasziniert von Technik und Gemütlichkeit, lieber vor einer Rolltreppe ansteht, als die freie Treppe zu nehmen. Man könnte auch sagen: Der Mensch ist völlig von der Rolle.

Die Hetzerei hat ja gar keinen Sinn. Diese Lebensweisheit wurde vergangenes Jahr von einem Experiment in einer oft überfüllten Londoner U-Bahn mit Fakten untermauert. Will man in wenig Zeit möglichst viele Menschen auf der Rolltreppe befördern, sollten alle stehen und nicht gehen. Die Effizienz wird um 27,3 Prozent gesteigert, weil sich der Flaschenhals beim Anstehen schneller auflöst, wenn zwei Passagiere gleichzeitig die Treppe betreten. Außerdem brauchen stehende Benutzer weniger Platz als gehende.

Somit hat sich der seit 125 Jahren andauernde Streit um die Regel „Rechts stehen, links gehen“ im Grunde erübrigt. Der Geduldige ist es, der den Sinn der Rolltreppe schon immer richtig verstanden hat.