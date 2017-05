Innsbruck – Noch dauert es einige Zeit bis zum 26. August. Rund 2300 Läufer und Wanderer haben sich jedoch bereits für den Karwendelmarsch angemeldet, der an diesem Tag zum neunten Mal über die Bühne gehen wird – es gibt also nur noch 200 Restplätze.

Die Eckdaten sind nach all den Jahren bekannt: Start in Scharnitz, Ziel in Pertisau. Dazwischen 35 bzw. 52 zu bewältigende Kilometer, die man laufend oder wandernd zurücklegen kann. Neu ist in diesem Jahr trotzdem einiges: etwa, dass „wir eine Restplatzbörse eingerichtet haben. Wenn also jemand kurz vor dem Karwendelmarsch absagt, kann ein anderer den Startplatz haben“, verriet Martin Tschoner (Tourismusverband Achensee) bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Neu ist, dass z. B. der Sponsor „Bio vom Berg“, der die Labestationen mit Lebensmitteln bestückt, ein Bio-Bier anbietet – „aber erst im Ziel“, so Geschäftsführer Björn Rasmus. Und neu ist auch, dass die Riege der Hauptsponsoren durch den Sportartikelerzeuger Salewa erweitert wird.

Freuen konnten sich gestern jedenfalls alle Beteiligten: Denn der Karwendelmarsch wurde von der Naturschutzbehörde für weitere fünf Jahre genehmigt. Für die beteiligten Regionen kein unwesentliches Detail: „Allein die Gemeinde Scharnitz verzeichnet an diesem Wochenende bei den Nächtigungszahlen eine Steigerung von 35 Prozent. Das ist eine Riesen-Wertschöpfung“, so Elias Walser (Olympia­region Seefeld). (i.r.)