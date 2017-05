Innsbruck – „In den Sonnenaufgang hineinzuwandern, ist überwältigend“, schwärmte BM Christine Oppitz-Plörer gestern bei der Vorstellung der Pilgermedaillons für die „Quo Vadis“-Wanderung 2017.

Am Samstag, den 24. Juni, bittet der Bischof-Stecher-Gedächtnisverein schon zum fünften Mal zur meditativen Wanderung von der Innsbrucker Jesuitenkirche nach Maria Waldrast. Initiator Tony Obergantschnig hofft auch heuer auf bis zu 250 pilgernde Frühaufsteher. Denn genau wie Bischof Stecher es gerne getan hat, starten die Wanderer mitten in der Nacht.

Bereits um 3.30 Uhr trifft man sich bei der Jesuitenkirche zur Morgenagape. Nora Baumann vom Duo Harfonie und ihre Schwester Tabea stimmen mit modernen Chorälen auf die Wanderung ein, Verena Gutleben (Caritas Tirol) rezitiert Stecher-Texte.

Um 4 Uhr setzt sich die Pilgerschar in Bewegung. Labestationen in Mutters und Mieders „versüßen“ den Weg. Am Ziel in Maria Waldrast wird Pfarrer Paul Kneussl eine Pilgermesse zelebrieren, musikalisch gestaltet vom Rumer Männerchor und Opernsänger Edi Lehmann. Wer will, kann natürlich auch nur Etappen des rund 25 Kilometer langen Pilgerweges bestreiten.

Das Nenngeld fließt zu je einem Drittel in die von Reinhold Stecher initiierten Hilfsprojekte „Wasser zum Leben“ und „Arche Tirol“ sowie die Concordia-Sozialprojekte der Jesuiten. Anmeldungen sind ab 30. Mai möglich. (md)