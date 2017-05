Neustift – Vorweggenommen. Zuletzt hat Frau Holle ihre Betten speziell in den südlichen Regionen, wie etwa den Stubaier Alpen, noch einmal kräftig ausgeschüttelt. Und ob der jüngsten Schneefälle, die ziemlich ergiebig waren, ist die Tourensaison für Skitourenfreaks wohl noch länger nicht zu Ende, insbesondere in höher gelegenen Regionen.

Für uns ging’s diese Woche hinauf zur Franz-Senn-Hütte in einem Seitental des Stubaitals, einem bekannten und beliebten Ausgangspunkt vieler Ski- und Skihochtouren. Auf dem Programm stand die Skihochtour hinauf zur 3474 Meter hoch gelegenen Ruderhofspitze. Mit rund 170 Übernachtungsmöglichkeiten ist die von Beate und Thomas Fankhauser geführte Schutzhütte die größte der Sektion Innsbruck (Österreichischer Alpenverein).

Ausgestattet mit Kalt- und Warmwasser, Duschen, einem eigenen Wasserkraftwerk, einer Seilbahn für Material und Gepäcktransport, einer modernen Heizanlage sowie einer teilbiologischen Kläranlage, zählt die alpine Unterkunft zudem zu einer der komfortabelsten und modernsten im gesamten Alpenraum. Bis einschließlich 1. Mai (letzte Übernachtungsmöglichkeit am Sonntag 30. April) ist die Franz-Senn-Hütte für diesen Winter noch bewirtschaftet. Ab diesem Zeitraum hat für die nächsten Wochen nur der Winterraum seine Pforten geöffnet.

So kommt man hin: Von Neustift im Stubaital folgen wir der Straße mit dem Auto hinein ins Oberbergtal und weiter bis zur Oberissalm. Dort parken wir. Der Parkplatz ist kostenpflichtig. (5 Euro für 1 Tag, 8 Euro für 2 Tage). Also nicht vergessen, Kleingeld einzupacken. Die Skier am Rucksack geschnallt, geht’s zu Fuß in ca. 1 bis 1,5 Stunden Gehzeit hinauf zur Hütte. Der erste Teil der Tour wäre geschafft. Es ist 8 Uhr.

Rund um die Hütte ist es still, denn die meisten Tourengeher sind längst unterwegs. Wohin? Einige wollen zur Inneren Sommerwand, die anderen zum Wilden Hinterbergl oder zum Schrankogel. Heute ist alles gut, denn bei wolkenlosem Himmel kann man nicht wirklich viel falsch machen.

„Guten Morgen“, die Begrüßung vom Hüttenpersonal ist wie immer sehr freundlich, wenn wir zur Franz-Senn-Hütte kommen. Eine Pause gönnen wir uns nicht, denn der Weg zur Ruderhofspitze ist ein ziemlicher Hatscher. Wir folgen dem Weg hinter der Hütte flach in Richtung Westen, bis uns die erste Steilstufe erwartet. Wirklich steil ist dieser Abschnitt nicht, dennoch sollte man bei heikler Lawinensituation hier vorsichtig sein und eine geeignete Spurenauswahl treffen.

Stolz öffnet sich vor uns der Gletscher des Alpeiner Ferners. Vorbei am so genannten „Kraftplatz“ – einem Ort mit Gebetsfahnen – führt die Tour vorerst flach, später steiler, immer über den Gletscher nach oben.

Wie in Trance schreiten wir auf der riesigen Eisfläche dahin, vorbei an mächtigen und imposanten Gletscherbrüchen bringt uns die Spur nach oben auf ein Plateau. Weiter in einer weit gezogenen Linkskurve in Richtung Süden und von dort und unschwierig zum Skidepot, zur Oberen Höllscharte.

Bis hierher ist der Aufstieg technisch nicht schwierig. Dass man sich aber auf einem Gletscher befindet und die nötige Ausrüstung nicht vergessen sollte, versteht sich hoffentlich von selbst. Aber ab jetzt muss ehrlich gesagt werden: Wer nicht schwindelfrei ist und als trittsicher gilt, sollte die Gratwanderung zum Gipfelkreuz der Ruderhofspitze erst gar nicht in Angriff nehmen. Ein Fehler wäre wohl einer zu viel. Vor allem bei Gegenverkehr kann der schmale Grat, auf dem Steigeisen sehr zu empfehlen sind, nämlich recht spannend werden. Einige Ausweichstellen findet man dennoch.

Mit Blick in Richtung Gipfelkreuz folgen wir dem Grat weiter bis zum Gipfelaufbau, der uns zum Schluss und in einfacher Kletterei zum Gipfel der 3474 Meter hohen Ruderhofspitze bringt. Und spätestens jetzt wird klar, warum viele Touren-Plattformen von einem „Aussichtsberg der Superlative“ sprechen. Alleine der Blick in Richtung Süden, in Richtung Stubaier Gletscher mit Zuckerhütl, Pfaff oder Freiger ist wirklich extraklassig. Wir könnten noch ewig das Panorama beim Gipfel genießen, doch irgendwann heißt es retour. Exakt den gleich Weg, so wie wir aufgestiegen sind, geht’s retour zur Franz-Senn-Hütte.

Und dort ist für heute Schluss, denn diesen herrlichen, aber doch anstrengenden Tag (vom Tal beträgt der Aufstieg bis zur Ruderhofspitze immerhin knapp 1800 Höhenmeter) lassen wir gemütlich auf der Westterrasse bei einem Weizenbier ausklingen und bleiben über Nacht.

Vorsicht: Wer demnächst eine Tour ab der Franz-Senn-Hütte in Erwägung zieht, sollte die Lawinensituation beachten. Infos und aktuelle Verhältnisse finden Sie auf der Website der Franz-Senn-Hütte unter: www.franzsennhuette.at. (flex)