Von Eva-Maria Fankhauser

Zell am Ziller – „Treff ma uns am Gauder“ – heißt es derzeit nicht nur im Bezirk Schwaz, sondern auch vielerorts in ganz Tirol. Rund 30.000 Besucher strömen alljährlich zum größten Trachten- und Familienfest Österreichs nach Zell am Ziller.

„Ausverkauft“ – auch das hören viele, die noch versuchen, Karten fürs Festzelt am Freitag oder Samstag zu ergattern. „Für Freitag sind wir schon seit vielen Wochen ausverkauft“, sagt Veranstalter BM Robert Pramstrahler. 2800 Sitz- und rund 1000 Stehplätze umfasst das große Festzelt mitten in Zell. Der Freitag ist u. a. aufgrund der Gambrinus-Rede der beliebteste Festabend. Wer diese heuer vor den 3800 Zuhörern hält, ist noch ein streng gehütetes Geheimnis. Nur einer will es bis zur letzten Sekunde nicht wissen. „Die meisten glauben mir das gar nicht, aber ich weiß es wirklich nicht“, sagt Pramstrahler und fügt hinzu: „Ich lasse mich da gerne überraschen und genieße die Spannung bis zur Rede.“

Rund 2800 Trachtler werden am Sonntag beim Festumzug erwartet. Die Gruppen kommen aus der Schweiz, Südtirol, Bayern und vielen Teilen Österreichs. Die Jugend steht den Erwachsenen in nichts nach: 670 Jungtrachtler mit vier Musikkapellen und Betreuern sind am Samstag zu sehen. „Das ist am Samstag sicherlich gemeinsam mit 100 Jahre Rinderzucht und dem Gauder-Ranggeln das Highlight des Samstags. Es geht um gelebte Traditionsgeschichte“, sagt Pramstrahler.

Eine Besonderheit des Gauder Festes ist auch das Bier. Bereits im August des Vorjahres wird mit der Herstellung des Gauder Bockes und Steinbockes begonnen. „Wir brauen insgesamt 50.000 Liter des Gauder Bockes“, verrät Zillertalbier-Chef Martin Lechner, das normale Bier oder Weizen nicht mitgezählt. Davon fließen am Wochenende nochmals rund 12.500 Liter.