Das Fräulein von Scuderi", „Der Zerrissene" oder der erste Teil von „Faust" — wie viele Stunden hat man sich in und nach der Schule mit diesen zeitlosen Klassikern herumgeschlagen. Mit Blick auf die kleinen gelben Heftchen kommen die Erinnerungen zurück. Nicht unbedingt an einzelne Textpassagen des kleingedruckten Inhalts, sondern vielmehr an die handliche Größe und das geräuschvolle Umblättern der dünnen Seiten.

Nicht nur die enthaltenen Geschichten selbst sind großteils alt, auch die Universal-Bibliothek-Buchreihe selbst bringt es dieses Jahr auf ehrwürdige 150 Jahre. Gelb, günstig und gemeinfrei Die „Initialzündung", wie Karl-Heinz Fallbacher vom Reclam-Verlag es nennt, war der 9. November 1867: Durch eine Änderung des Urheberrechts werden zahlreiche Klassiker gemeinfrei, es muss für den Autor also fortan nichts bezahlt werden, wenn er 70 Jahre tot ist. Für zwei Silbergroschen können die kleinen Büchlein damals angeboten werden. „Für Schüler, Studenten und den Bildungsbereich wurde klassische Literatur zugänglich", sagt Fallbacher. Günstige Preise und klassische Bildung, das ist das Erfolgsrezept. Andere Verlage versuchen dasselbe, doch keiner wird so erfolgreich wie die beiden Verlagshäuser hinter der Marke Reclam. „Jeder, der im deutschsprachigen Raum eine weiterführende Schule besucht hat, ist unseren Büchern begegnet. Wegen der Bekanntheit glauben viele, wir sind ein riesen Verlagshaus", schmunzelt Fallbacher, der mit seinen Kollegen im deutschen Ditzingen bei Stuttgart ansässig ist. Die Sammlung wächst stetig Inzwischen werden auch Taschenbücher und Paperbacks verlegt. Den — bei einigen Schülern wohl zweifelhaften — Ruhm verdankt man aber der Reclam-Universalbibliothek. Über 3000 Titel sind darin bislang erschienen, jährlich kommen rund 160 dazu. „Dieses Jahr sind es aber einige mehr, weil wir eine Jubiläumsreihe herausgeben", sagt Fallbacher. Mit speziellem Aussehen — Hardcover, aber in Original-Größe — und einer Demonstration der ganzen literarischen Bandbreite: „Das geht zurück bis in die Antike, wie etwa dem römischen Philosophen Seneca." Doch wie kommt man eigentlich an neue Titel, wenn die Klassiker irgendwann ausgehen? Fallbacher lacht. „Man muss nur lange genug warten, irgendwann ist jeder 70 Jahre tot", scherzt er. Kafka, Hofmannsthal und Schnitzler wurden gemeinfrei, der deutsche Gerhart Hauptmann ist letztes Jahr neu dazugekommen. „Aber wir überlegen genau, was in dieser Reihe Sinn macht. Einen dicken Thomas-Mann-Roman werden wir im Jahr 2036 wohl kaum als Reclam-Büchlein herausbringen." In der Wagner'schen Buchhandlung in Innsbruck sind die grellgelben Heftchen — die tatsächlich erst seit 1970 diese Farbe tragen — nach wie vor beliebt. „Nicht nur Schulklassen, auch andere Kunden greifen zu", erklärt Thomas Maurberger. Den Verlag erreichen immer wieder Fotos von Sammlern, die vor prall gefüllten, gelb-leuchtenden Bücherregalen stehen. Eine Farbe als unverkennbares Markenzeichen. Einige Titel sind inzwischen auch digital erhältlicht, spurlos geht die Zeit also auch an den Büchlein nicht vorbei. Es würde aber wohl etwas fehlen, wenn keiner mehr die abgewetzten Heftchen der älteren Geschwister oder Eltern zur Schule mitnehmen würde.