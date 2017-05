Von Irene Rapp

Vöran – Monatelang ächzte Südtirol unter der Trockenheit. Vor zwei Wochen war das noch gut sichtbar: Von Vöran oberhalb von Meran aus ging es zu den stoanernen Mandlen. Auf rund 2000 Metern Höhe am Tschöggelberg in den Sarntaler Alpen, in einem schönen Almengebiet mit traumhafter Aussicht, findet sich hier ein Platz mit Hunderten von Stoanmandln. Vor Kurzem war es noch staubtrocken, vergangene Woche hat es jedoch ein wenig geschneit. Schnee sollte jedoch inzwischen keiner mehr liegen. Zahlreiche Wege führen zu den stoanernen Mandlen, wir haben uns für eine lange, aber abwechslungsreiche Runde entschieden: abwechslungsreich nicht nur, was die Landschaft betrifft, sondern auch die Einkehrmöglichkeiten.

So kommt man hin: Vor Meran fährt man hinauf nach Hafling und weiter nach Vöran. In der kleinen Gemeinde geht es beim Gasthaus Grüner Baum links hinauf zu einem kostenpflichtigen Parkplatz beim Parkplatz-Stübele (3 Euro). Ab hier ist Fahrverbot für alle nicht berechtigten Fahrzeuge, die Wanderung kann losgehen. Rund 750 Höhenmeter sind zu bewältigen, die 19 Entfernungskilometer der hier beschriebenen Runde kann man beliebig verkürzen.

Zunächst neben einer Panoramatafel hinein auf den Waldweg Nr. 16. Bald kommt man wieder zur asphaltierten Straße, die zu den verstreuten Bauernhöfen führt. Auf der Straße oder einem kleinen Pfad daneben in nördlicher Richtung weiter, man hält sich immer an den Wegweiser „Leadneralm“. Bereits hier kann man die gepflegte Almenlandschaft mit „Schupfn“ und Lärchen genießen und bald ist der 2581 Meter hohe Ifinger zu erkennen, auf den seit Kurzem ein neuer Klettersteig hinaufführt.

Beim so genannten Bruggn-Möser, einem kleinen Teich auf 1500 Metern Höhe, hält man sich rechts, in östlicher Richtung geht es bergauf. Vorbei an einer riesigen Heugabel und dann gleich links hinein auf einen steilen Waldweg, der nach wenigen Metern wieder in einen breiten Weg mündet. Hier links halten und auf dem Hauptweg bleiben (an der Leadneralm, die sich hinter ein paar Bäumen versteckt, geht man vorbei).

Nun folgt man immer den Wegweisern „Vöraneralm“ bzw. „Auener Jöchl“ (Wegnummer 11). In angenehmer Steigung auf dem breiten Forstweg weiter, bei der ersten Wegteilung hält man sich rechts, bei der zweiten links.

Dann verlässt man den breiten Weg und zweigt rechts auf einen Steig in den Wald hinein ab (Wegweiser „Vöraneralm“). Ein wenig steiler durch den Wald hinauf, dann an einem Stadel vorbei und über Wiesen zu der Vöraneralm. Das urige Gebäude passt gut in die Landschaft, die Ausblicke auf Dolomiten, Rosengarten, Brenta und Adamello sind umwerfend.

Hinter den Almgebäuden geht es dann weiter (Wegweiser „Stoanerne Mandlen“, Gehzeit: 1,5 Stunden). Hinauf auf ein Hochplateau, das nur noch wenig bewaldet ist, der Weg ist angenehm breit und dass schon einige Mountainbiker hier unterwegs waren, zeigen die Spuren im Boden.

Durch einen Holzschranken und einige Meter wieder hinab in den Wald. Der Steig ist schmal, doch von hier aus kann man schon die Kuppe erkennen, auf denen die stoanernen Mandlen stehen. Über kleine Brückelen und Stege geht es in südöstlicher Richtung hinauf zum Auener Jöchl (1924 m), von wo aus man gut ins Sarntal und zu den Dolomiten sieht.

Jetzt sind es nur noch wenige Meter bis zum Ziel auf 2003 Metern und bereits von hier kann man die felsigen Gestalten erkennen: Einige sind mannshoch, die meisten reichen bis zum Knie. Wie viele es sein mögen? Auf jeden Fall ranken sich viele Sagen um diesen Platz, der schöne Ausblicke bietet. Auch ein Kreuz steht hier, die Erhebung heißt Schöneck und liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Mölten.

Weiter in südlicher Richtung zum Möltner Kaser (Wegweiser). Auf einem kleinen Steig über Alm- und Waldgelände zu der kleinen Alm, die bereits geöffnet hat. Hier angelangt hält man sich laut Wegweiser an den Europäischen Fernwanderweg 5, leicht bergab geht es in den Wald, bei einer Wegteilung rechts halten (Wegweiser „Waldbichl“/ Nr. 15). Immer den Wegweisern bzw. der rotweißen Markierung folgen, auf einem schönen Steig geht es hinab, wenn man auf einer Forststraße landet, hält man sich rechts und biegt dann gleich wieder links in den Steig abwärts ein. Immer den Wegweisern „Waldbichl/Vöran“ bzw. „Leadner­alm“ folgen, meist geht es auf breiten Wegen dahin. Kurz vor der Leadneralm passiert man romantisches Lärchengelände, dann steht man schließlich vor der Einkehr.

Zurück geht es dann unterhalb der Hütte in den Wald hinein (Wegweiser „Vöran“), dann landet man auf dem bereits bekannten Aufstiegsweg. Auf diesem retour bis zum Ausgangspunkt. Fazit: Diese Wanderung bietet jede Menge Highlights und sollte vor dem großen Ansturm der Italiener im Hochsommer gemacht werden.