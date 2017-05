Oetz – „50 Jahre sind für einen Bergführerverband eigentlich nicht viel, aber bis Anfang der 60er-Jahre waren die Bergführer noch beim Alpenverein untergebracht. 1963 wurde der österreichische Bergführerverband gegründet und am 26. Juni 1967 dann die Sektion Wildspitze“, erzählt Obmann Gerold Ennemoser von den Anfängen der zweitgrößten Bergsportführersektion Tirols. 160 Bergführer, 180 Bergwanderführer, 120 Schluchtenführer sowie zehn Sportkletterer finden im Verband Unterschlupf, bei dem für die Bergführer eine Mitgliedschaft Pflicht ist.

In den Statuten des Verbands ist als Ziel auch „die Förderung der alpinistischen Kenntnisse der Bevölkerung“ definiert. Um dieser Uraufgabe der Bergsportführer nachzukommen, wird das 50-Jahr-Jubiläum ganz im Zeichen der geführten Bergsportaktivitäten für Einheimische stehen. „Wir wollen die Wanderführer als kompetente Partner in Erinnerung rufen“, beschreibt Ennemoser den Zweck der Aktion 50. Vom 20. Mai bis zum 2. Juni werden alle Interessierten die Möglichkeit haben, sich auf der Homepage der Sektion www.sektion-wildspitze.at für die 50 kostenlosen Wanderungen, Kletter- und Canyoning-Touren anzumelden und nähere Informationen über Treffpunkt, Route und Dauer der am 9. Juni stattfindenden Aktivitäten zu bekommen.

Die Touren sind so ausgewählt, dass für jede Schwierigkeitsstufe und jedes Alter etwas dabei sein wird und auch der ganze Bezirk gut abgedeckt sein wird. Den Freitagabend (9. Juni) wird man dann mit der Filmvorführung „Auf der Suche nach dem Abenteuer“ ausklingen lassen und am Samstag, den 10. Juni, lädt der Verband zum für alle Besucher offenen Sektionsfest ab 20 Uhr in den Gemeindesaal Längenfeld.

Pünktlich zur Jubiläumsfeier ist auch die Festschrift 50 Jahre Sektion Wildspitze fertig geworden, die als „Gipfelbuch“ in allen Hütten aufgelegt werden wird. (ado)