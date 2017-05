Von Claudia Funder

St. Jakob i. Def. – Die Almrosen, die im Juni im Defereggental blühen, werden die Landschaft um den Obersee und auf vielen weiteren Almen wieder in satte Rottöne tauchen – und geben einem Traditionsfest in St. Jakob seit vielen Jahren seinen Namen. Das größte volkstümliche Event des Bezirks hat sich längst zu einem wichtigen Nächtigungsbringer für die Region entwickelt und wird wohl auch heuer Tausende Besucher anlocken. 2016 fand die Eröffnung des Almrosenfestes mit Landeshauptmann Günther Platter bei strömendem Regen statt. Heuer hofft man auf mehr Wetterglück.

Die mittlerweile 19. Auflage, die vom 16. bis 18. Juni über die Bühne gehen wird, wartet mit so manch Neuem auf. „Heuer wird es beim Fest zu einigen Änderungen kommen“, verrät der Bürgermeister von St. Jakob, Ing­o Hafele. „Da es auf ein verlängertes Wochenende fällt, starten wir bereits am Freitag mit einem Bauernmarkt. Wir wollen die Ursprünglichkeit und Authentizität vermehrt in den Vordergrund stellen.“ Mit dem früheren Start wolle man Busgruppen noch besser erreichen und sie zu der für den heimischen Tourismus wichtigen Veranstaltung lotsen.

Der Deferegger Bauernmarkt beginnt bereits am Freitag, 16. Juni, um 15 Uhr auf dem Postplatz. Nach der offiziellen Eröffnung (ab 18.30 Uhr) an ebendiesem Ort mit Bieranstich, umrahmt von Musikkapelle und Schützenkompanie St. Jakob, wird zum Deferegger Heimatabend geladen. Stimmungsmacher sind die Deferegger Adler. Nachteulen aufgepasst: Der Abend klingt ab 22 Uhr in der Indoor-Disco mit DJ4You aus.

Haupttag des Festes sei diesmal der Samstag, 17. Juni, betont Hafele. Auf dem Pavillon-Platz erfolgt der Aufmarsch der Musikkapelle Hopfgarten (11 Uhr) mit anschließendem Konzert. Ab 14.30 Uhr servieren die Mander von Zillertal Power flotte Tanzmusik vom Feinsten. Ausgelassene Partystimmung verspricht ab 19.30 Uhr der Auftritt der Südtiroler Formation Volxrock.

Auf dem Postplatz sorgen das Wolayersee Echo (11 Uhr), die Deferegger Tanzlmusik (15 Uhr) und Osttirol Express (19 Uhr) für gute Unterhaltung.

Der Heinzle-Platz werde heuer nicht bespielt, erklärt Hafele. Aber es sei ein eigener Platz im Weber-Garten für das Handwerksdorf (ab 12 Uhr) geplant, in dem handgefertigte Produkte aus dem Tal wie etwa Zirbenschüsseln und Deferegger Fotschn (Hausschuhe) verkauft werden. Wirte und Vereine werden mit kulinarischen Schmankerln wieder für das leibliche Wohl sorgen. Parallel dazu steigt im Unterrain-Garten ab 12 Uhr ein Familienfest mit Attraktionen für die jüngsten Gäste. Den Nachtschwärmern öffnet ab 22 Uhr erneut die Disco.

„Ausklingen lassen wollen wir das Almrosenfest bei einem Frühschoppen am Sonntag“, ergänzt BM Ingo Hafele. Start ist um 11 Uhr im Posthofgarten. Die passende Musik dazu liefern die Pseirer Spatzen.

Auch heuer werden wieder zahlreiche Freiwillige zum Gelingen des Festes beitragen. Der Eintritt ist frei.