Von Eva-Maria Fankhauser

Hart, Zell a. Z. — Schweiß tropft auf die grünen Matten. Alle Augen sind auf die beiden Ranggler am Rand der Trainingshalle gerichtet. Die Muskeln sind angespannt. Die Finger zum Schutz getapt. Das feste, weiße Rangglerhemd muss viel aushalten. Mit einem schnellen Griff knüpft Florian Lindner bei seinem Kontrahenten ein. Zieht ihn nach unten. Doch der geht zum Gegenangriff über. Daniel Fankhauser kommt aus dem Griff raus. Blitzschnell schießt seine linke Hand über den Rücken seines Gegners auf dessen Schulter. Mit der rechten Hand hakt er beim Knie von Lindner ein. Fankhauser geht in die Knie und dreht seinen Kampfgegner mit einem Schwung über seinen eigenen Nacken. Ein lauter Knall. Lindner liegt mit dem Rücken am Boden und Fankhauser rollt sich ab. Sieg. Der Kreuzwurf hat perfekt funktioniert.

Kurz analysieren die beiden ihren Kampf. Was gut war, was man hätte besser machen können. Denn der wichtigst­e Wettkampf der Saison steht vor der Tür: das Gauder Ranggel­n.

Am Samstag ist es so weit. Um 13 Uhr stehen rund 170 Ranggler aus Tirol, Salzburg, Südtirol, Bayern und der Steiermark am Sportplatz in Zell und das Los entscheidet, wer gegen wen in den Ring steigt. Etwa 35 Kämpfer des Zillertaler Rangglervereins sind mit dabei. Auf zwei bekannte Ranggler müssen die Zillertaler heuer aber verzichten. Die Hollaus-Brüder Anton und Franz sind verletzt. „Als Favoriten sehe ich als Tiroler Meister natürlich Florian Lindner", sagt Obmann Anton Wurm.

Lindner freut sich schon aufs Gauder Ranggeln. Er ist heuer der Titelverteidiger für den begehrten Gauder Hogmoar. „Der Hogmoar war früher der Streitschlichter bei Grenzstreitigkeiten. Er galt als der stärkste Mann im Tal", erzählt Lindner. Seit vier Jahren wurde der Gauder Hogmoar von einem Zillertaler Ranggler gewonnen.

Das beste Training kurz vorm Gauder sind für Lindner Übungskämpfe. „Man muss sich auf jeden Gegner individuell einstellen, ihm aber zugleich den eigenen Stil aufzwingen", sagt Fankhauser. Er und Lindner trainieren mehrmals pro Woche, um fit fürs Gauder zu sein. „Ein guter Ranggler muss die Technik beherrschen und Ausdauer haben. Sonst geht einem bei acht bis zehn Kämpfen gleich die Luft aus", sagt Fankhauser. Auch mentale Stärke sei laut den beiden Rangglern ein Muss. „Man muss dem Druck, vor Tausenden Zuschauern beim Gauder zu ranggeln, standhalten", sagt Lindner.