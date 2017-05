Von Michael Domanig

Hall, Wattens – Die Region Hall-Wattens ist vom Fieber erfasst. Zum Glück von einem sehr gesunden – dem Lauffieber: Am Samstag, den 13. Mai, erlebt das größte Sportereignis der Region, der Raiffeisen Halbmarathon Hall-Wattens, seine elfte Auflage. Als Veranstalter treten der Tourismusverband und das Stadtmarketing Hall auf, durchführender Verein ist der Lauftreff Hall. Dessen Obmann und Rennleiter Heinz Lutz hofft wieder auf insgesamt rund 1000 Teilnehmer bei allen Bewerben.

Der Halbmarathon selbst (Start: 16 Uhr) führt von der Bachlechnerstraße in der Haller Altstadt nach Wattens und retour. Auf der Strecke bewegen sich die Läufer nicht nur durch insgesamt neun (!) Gemeinden, sondern auch über unterschiedlichstes Terrain – Kopfsteinpflaster, Asphalt, Schotter, Wiesen und Waldwege. „Unser heuriges Motto, ‚Hart, aber herzlich‘, wurde uns von den Sportlern verliehen“, lacht Lutz. Schließlich ist der Halbmarathon mit 21,9 km etwas länger als die Norm, vor allem aber mit diversen fordernden Anstiegen gespickt. Zugleich sei man „wohl der einzige Halbmarathon mit gleich acht Labestationen“, die Atmosphäre sei herzlich – und herzförmige Medaillen für jeden Finisher gibt es auch.

Wegen der Schulzentrumsbaustelle in Hall weicht man heuer auf dem letzten Kilometer übrigens ein wenig vom gewohnten Weg ab: Statt UMIT-Campus bzw. -Allee zu durchlaufen, bleiben die Teilnehmer auf der Kaiser-Max-Straße und werden über die Thurnfeldgasse zum Ziel in die Altstadt geleitet.

Ebenfalls um 16 Uhr starten der Staffellauf – in Wattens erfolgt die Übergabe vom ersten an den zweiten Läufer – sowie Volkslauf bzw. Nordic Walking über 4,4 km. Schon zuvor warten der Zwergerllauf in Hall (erster Start um 12.30 Uhr) und Kinder- und Schülerbewerbe in Hall und Wattens.

Die Vorbereitungen auf die komplexe Großveranstaltung laufen seit Herbst, berichtet Lutz – „und heuer besser denn je. Das ist wohl auch eine Folge der Erfahrung.“ Hauptpartner ist das Team in Wattens rund um Obmann Andreas Marsoner vom Turnverein Wattens und den neuen Organisationsleiter Josef Schuler. Lutz lobt aber nicht nur die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit, sondern auch jene mit den Behörden und Blaulichtorganisationen. So sind etwa viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren als Streckenposten im Einsatz. Besonders gefordert sind natürlich die 67 Vereinsmitglieder des Lauftreffs Hall – sie haben sich schon durch ihre Beitrittserklärung zur Mitarbeit verpflichtet. Insgesamt stehen am 13. Mai nicht weniger als 260 Helfer im Einsatz.

Was den besonderen Reiz des Halbmarathons ausmacht? „Vor mittlerweile elf Jahren war die Vorgabe des Tourismusverbandes als Veranstalter, dass so viele Gemeinden der Region wie möglich einbezogen werden sollen“, berichtet Lutz. Daraus habe sich automatisch eine spannende, selektive Streckenführung ergeben. Ganz generell würden es viele Leute schätzen, in ungezwungener Atmosphäre gemeinsam zu laufen. Das zeige sich auch beim wöchentlichen Lauftreff in Hall (von März bis Oktober, jeden Dienstag um 19 Uhr): „Selbst bei Schnee und Regen kommen da immer um die dreißig Läufer.“

Näheres zur Veranstaltung am 13. Mai unter: www.halbmarathon-hall-wattens.at.