Von Markus Schramek

Zirl – 7,5 der letzten 20 Jahre hat sich Franz Venier auf Rennrädern abgestrampelt, 620.000 Kilometer zurückgelegt und drei Millionen (alles keine Tippfehler!) Höhenmeter überwunden. Eine Frage kann man Franz, mit dem man wie automatisch schnell per du ist, also nicht ersparen: „Was du in den letzten Jahrzehnten getrieben hast, war sicher nicht normal, oder?“

Der Angesprochene lächelt milde. „Ich habe meine Grenzen ausgelotet und meinen Traum gelebt“, entgegnet er unaufgeregt. Die Frage nach dem Sinn seines Tuns hat er schon oft gehört seit Beginn der 90er-Jahre. Damals war er ein passabler Amateurfußballer in Diensten des SV Axams.

Doch als der 30er nahte, ereilte Franz eine persönliche Krise. Seine erste Ehe scheiterte; und sein Lebensstil mit vielen Tschicks und fettem Essen forderte seinen Tribut.

„Genug!“, schwor sich Franz in dieser Lage. Er sattelte vom Kicken auf das Rennrad um. Fußballerkollegen schüttelten den Kopf. „Das ist doch nur etwas für Idioten“, riefen sie ihm nach. Doch da war Franz schon unterwegs, wie besessen. „Kurbeln, kurbeln“, hieß es fortan bei ihm. Bergauf, bergab. Er wurde zum Radfahrer der Extreme – trotz einer Kurzsichtigkeit von 19 Dioptrien. „Und mit meinen 67 bis 69 Kilos war ich für das Radeln schon fast zu schwer“, meint er augenzwinkernd.

Ein kleiner Auszug aus der Bilanz des heute 54-Jährigen reicht, um sich seine Leis­tungen zu vergegenwärtigen:

1999 hat er den Ötztaler Radmarathon zweimal hintereinander nonstop bewältigt, 476 Kilometer und 11.000 Höhenmeter in knapp 21 Stunden.

Im schon reifen Sportleralter von 39 betrat Franz 2002 erstmals den Boden der USA. Zeit für Sightseeing blieb ihm nicht. Der Zirler nahm am gefürchteten „Race across America“ teil, einem Radrennen von der West- an die Ostküste: 4800 Kilometer und 40.000 Höhenmeter sind binnen 12 Tagen zu absolvieren. Jeder zweite Athlet sieht das Ziel nur aus der Ferne. Franz aber kam durch – und wie. Von freudvollen Weinkrämpfen gebeutelt, wurde er Sechster.

Nun stand dem Hobbysportler der Sinn nach „Ultramarathons“: Wettfahrten über Distanzen weit jenseits der 500 Kilometer, oft ausgetragen in Form von 24-Stunden-Rennen. Bald hatte er alle klassischen Radmarathons im In- und nahen Ausland zumindest einmal gewonnen.

Jetzt zurücklehnen? Fehlanzeige! Stattdessen wagte sich Franz auf fremdes Terrain. Er stellte Rekorde im 24-Stunden-Langlaufen auf (353,6 Kilometer, 2006) und schaffte am Rangger Köpfl binnen eines Tages im Renntempo 92.160 Höhenmeter auf Skiern – ebenfalls Rekord (2008). Und so weiter bis zum letzten Extremrennen im Jahr 2014.

Wie steht der Rekordjäger zum Thema Doping, der Radsport ist ja nicht gerade ein Hort der Unschuld? Da kennt Franz kein Pardon: „Doping hat mich nie interessiert, das ist Betrug.“ Dopingsünder sollten von Sportbewerben ausgeschlossen werden, egal ob Profis oder Amateure.

Zuhörern mit etwas weniger Bewegungsdrang stellt sich noch eine weitere Frage: Was hat bei all dieser Plagerei herausgeschaut, abgesehen von vielen „Blechhäfn“, wie Franz Pokale nennt? „Geld verdient man als Amateurradler nicht“, lautet die doch verblüffende Antwort des verheirateten Familienvaters.

Seinen Broterwerb als Sportartikelverkäufer hat Franz daher auch nie aufgegeben. Und dieser Tätigkeit bleibt er weiterhin treu. Daneben greift er aktiven Sportlern beratend unter die Arme. Schließlich weiß der Tiroler, wie man gesteckte Ziele auch erreicht. Namen von gecoachten Schützlingen will er keine nennen. Bekannte Formel-1- und Motorradpiloten sollen sich darunter befinden.

Von gröberen Verletzungen blieb Franz, der Extreme, bei seinen Husarenritten verschont. Doch just bei einer privaten Radtour nach Karriereende kam er infolge eines Steinschlags schwer zu Sturz: Oberschenkelhalsbruch!

Alles lange vorbei. Vor dem Gespräch mit der TT hat Franz schon 100 Kilometer auf dem Rad heruntergespult: „Von Zirl aus einen Sprung ins Kühtai und ins Ötztal.“

Franz hat viel zu erzählen. Einiges hat er in einer Autobiografie niedergeschrieben. „Gewinnen, um zu siegen“ heißt das Buch, das im Juni herauskommt. Schreiben ist an sich nicht sein Fach. Es trotzdem getan zu haben passt gut zu Franz Venier: An großen Aufgaben kann man schließlich wachsen.