Zell am Ziller – Die Spannung im Gauder-Festzelt war gestern Abend riesig. Denn die rund 3800 Besucher fieberten der Gambrinus-Rede entgegen. Wer hält sie heuer? Das war die große Frage des Abends. Doch zuvor nahm LH Günther Platter in gekonnter Manier den offiziellen Bieranstich vor. Und dann betrat er die Bühne: Luis aus Südtirol.

Er kam nicht im typischen Gauderbock-Outfit, sondern im karierten Hemd und blauer Schürze. Geschrieben hat er die Gambrinus-Rede selbst. Und das kam beim Publikum auch an. Denn Luis nahm neben Politikern wie Minister Sebastian Kurz oder Minister Andrä Rupprechter und sogar US-Präsident Donald Trump alle auf die Schippe. Zwischendurch sorgte er für herzhafte Lacher mit einem Gstanzl. Auch die Patscherkofelbahn und der Verkehr im Zillertal bekamen ihr Fett weg.

„Gut, das Bauen müsst halt der Schultz Heinz machen. Da geht’s schnell. Wie bei der Spieljochbahn“, sagte Luis. Ob das Zillertalbier wirklich aus dem Zillertal komme, bezweifelte er ein bisschen: „Das Innsbrucker Gröstl ist aus Deutschland gekommen und wie ich dann eine Schnitzelsemmel aus Kroatien bekommen hab, hab ich’s gar nimmer geglaubt.“

Unter dem Motto „Liebgewonnene Traditionen für den guten Zweck“ sorgten bereits Donnerstagabend heimische Schlagerstars und Entertainer bei der Radio Tirol „Licht ins Dunkel Gala“ für einen stimmungsvollen Einstand des Gauder Fests. Von schwungvollem Bigband-Sound über punkige Schlagerhits bis hin zu traditioneller Volksmusik aus dem Zillertal sorgten die Künstler mit Gregor Glanz, Hannah, La Goassn, Marina & the Kats, die Zillertaler Haderlumpen und Bluatschink für grandiose Stimmung.

Mit dabei auch Bauchredner Markus Gimbel, der mit seinem Hasen Laurin Durnholzer die Lacher auf seiner Seite hatte und das Publikum verzauberte.

Zu Gunsten der Aktion „Licht ins Dunkel“ verzichteten auch heuer die Interpreten ebenso wie die Moderatoren mit Katharina Kramer und Harry Prünster auf ihre Gagen, womit der Reinerlös des Abends zur Gänze der ORF-Hilfsaktion zugutekam.

30.000 Besucher erwartet

Bis zum Sonntag erwarteten die Veranstalter bis zu 30.000 Besucher. Bis dahin werden etwa 50.000 Liter Gauder Bock, das von der Privatbrauerei Zillertal eigens für das Fest gebraut wird, und rund 13.000 Liter an anderen Bierspezialitäten ausgeschenkt. Im Zelt und am Festgelände werden bis zu 15.000 Essen, darunter traditionelle Gerichte wie Gauder-Wurst und Ofenleber, auf den Tellern landen.

Erstmals erwähnt wurde das Gauder Fest im Jahr 1428 von venezianischen Kaufleuten, damit gilt es als eines der ältesten Volksfeste im gesamten Alpenraum. Im Jahr 2014 wurde es von der UNESCO in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes Österreichs aufgenommen.

Auch in diesem Jahr stehen daher, dem Erbe verpflichtet, traditionelle Wettkämpfe wie das Ranggeln oder der Gauder Sechskampf am Programm. Als farbenprächtiges Finale folgt am Sonntag der laut Veranstaltern größte Trachtenumzug des Alpenraums mit rund 2.800 Teilnehmern.

Das Gauder Fest geht jährlich am ersten Wochenende im Mai über die Bühne. Der Name „Gauder“ leitet sich von „Gauderlehen“ ab, also jenen Grundstücken, auf denen das Fest ursprünglich stattfand. Veranstaltet wird es unter anderem von der Gemeinde, dem Tourismusverband Zell am Ziller und der Privatbrauerei Zillertal Bier. (emf, APA, TT.com)