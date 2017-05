Von Matthias Christler

Innsbruck – Lausbuben seien sie damals in der Kindheit gewesen, meint Thomas Huber über sich und seinen jüngeren Bruder Alexander. Heute gelten die bayerischen „Huberbua­m“ als bekanntest­e Marke in der Kletterszen­e, älter sind sie natürlich, Thomas ist seit vergangenem November 50 und der Lausbub ist nachdenklicher geworden. Freunde starben in den Bergen und er selbst überlebte vor zehn Monaten einen Absturz aus 16 Metern. Auf der ersten Sommer-Alpinmesse (20. und 21. 5.) wird er davon berichten und im Interview vorab erzählt er, was er mit seinen Vorträgen erreichen will.

Ende April kam Extrembergsteiger Ueli Steck nahe des Mount Everest ums Leben. Wie haben Sie das gemeint, als Sie den Unfall auf Face­book mit „Be Free, Ueli“ kommentiert haben?

Das hat die Kletterwelt schwer getroffen. Ich hoffe, dass seine Seele nun frei ist und er Frieden findet. Schlimm ist es ja nur für die, denen er etwas hinterlässt, wie seiner Familie. Die harte Seite des Todes habe ich selbst erlebt, als ich letztes Jahr beim schlussendlich erfolglosen Bergungsversuch von Kyle Dempster und Scott Adamson, Freunden von mir, am Ogre II dabei war.

Das Zitat von Ihnen „Meine Familie lebt davon, dass ich aufs Schlachtfeld gehe und den Herkules spiele“ ist inzwischen zehn Jahre alt. Sehen Sie das als dreifacher Familienvater noch so?

Das war eine provokante Darstellung, aber hinter jeder Provokation steckt eine Wahrheit. Klar gehen wir dorthin, wo, wie auf dem Schlachtfeld, jeder Fehler tödliche Konsequenzen haben kann.

Im Juli 2016 stürzten Sie bei Dreharbeiten für einen Film ungesichert 16 Meter ab und erlitten einen Schädelbruch. Wie bei Ueli Steck passierte der Unfall nicht in einer Extremsituation, war die Routine das Problem?

Das kann sein, die größte Gefahr lauert hinter der Routine. Das ist auch ein zentrales Thema des Vortrags. Jemand sollte sich die Arbeit machen und eine Statistik über tödliche Unfälle bei Extrembergsteigern machen, aber ich kann jetzt schon das Ergebnis präsentieren: 80 Prozent der tödlichen Unfälle passieren in Situationen, die weit unter dem Niveau liegen, was Extrembergsteiger können. Ich muss auch immer wieder zu mir sagen: „He, Thomas, du warst so oft in der Wand, du fühlst dich wohl, und genau jetzt musst du besonders vorsichtig sein.“

In Ihrem Vortrag „Sehnsucht Torre“ erzählen Sie Ihre Lebensgeschichte anhand des Cerro Torre nach. Warum ist der Berg so besonders?

2005 bin ich zum ersten Mal dort gewesen und der Berg ist eine Metapher für meine Sehnsüchte. Der Cerro Torre vereint uns Bergsteiger alle, jeder spricht darüber. Und wenn der Name „Cerro Torre“ fällt, wird es immer kurz still.

David Lama wurde für seine Unternehmung am Cerro Torre kritisiert und hat daraus gelernt. Provokant gefragt, wären Sie gerne noch einmal so jung wie er (26)?

Ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. In seinem Alter hatte ich meine besten Momente, weil alles zeitlos schien. Verdammt, jetzt mit 50 frage ich mich schon, wie lange ich noch Zeit habe. Langsam muss ich selektieren, was ich als Nächstes mache. Aber nach dem Absturz hat sich vieles relativiert und ich bin dankbar, überlebt zu haben.