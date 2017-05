Ganz ehrlich, hängt Ihnen der Fußball nie zum Hals heraus? Es kommt schon vor, dass ich Matches wegen privater Termine sausen lasse. Ich war 28 Jahre Fußballer und Trainer. Da musste sich meine Familie immer nach mir richten. Heute ist es umgekehrt.

Als Fußballexperte analysieren Sie im ORF Kracher wie Real Madrid gegen Bayern, aber auch Schonkost à la Altach gegen Ried. Wie schaffen Sie den Spagat zwischen Weltklasse und Österreich-Niveau?

Für unsere Möglichkeiten ist der österreichische Fußball sehr in Ordnung. Mit großen Ligen wie in Deutschland dürfen wir uns nicht vergleichen. Ich würde aber gerne einmal Altach gegen Ried im Stadion von Borussia Dortmund vor 80.000 Zuschauern sehen. Und umgekehrt: Dortmund gegen Darmstadt in Altach vor 3000 Zusehern. Da würden dann alle von Altach gegen Ried schwärmen.

Sprachlich kommt bei Ihnen das Wienerische durch. Da kann es auch zu Fallverwechslungen kommen. Stört es Sie, wenn über Ihr Deutsch gelästert wird?

Damit kann ich leben, denn Deutschprofessor bin ich keiner. Ich spreche Wiener Dialekt, da kann man schon einmal die Fälle verwechseln. Es geht um den Fußball und nicht darum, ob ich „dem“ oder „den“ sagen hätte müssen. Ich stamme aus Wien-Simmering, einem Arbeiterbezirk. Ich geniere mich nicht für meine Fehler. Sie gehören zu mir und sind authentisch. Sogar in der ZiB gibt es Versprecher, das ist alles menschlich.

Müssen Sie überhaupt noch arbeiten? Sie haben doch als Spieler und Trainer sicher genug verdient.

Ich habe gut verdient, ausgesorgt aber nicht. Dazu würde ich noch einmal drei Jahre als Profi in Italien benötigen. Ich habe nie danach gestrebt, reich zu werden, wollte immer nur meinen Standard halten. Das hat funktioniert. Dafür bin ich dem Fußball dankbar.

Sie gelten als Genussmensch. Was sind Ihre Vorlieben?

Gutes Essen ist mir sehr wichtig – internationale Küche, aber auch heimische. In New York isst man am besten. Da ist alles vertreten und in jeder Preislage. Auch ein gutes Glas Wein schätze ich sehr. Ich sammle auch Wein.

Mit AS Roma wurden Sie 1983 italienischer Meister. Angeblich gibt es in Rom ein angesagtes Lokal, in dem Sie aus Dankbarkeit noch heute jederzeit einen Tisch bekommen.

Ja, das ist das Ristorante „Nino“ nahe der Spanischen Treppe. Dort bin ich fast jedes Jahr – und einen Tisch bekomme ich immer. Manche der Kellner aus den 80ern arbeiten immer noch dort. Das hilft auch.

Sie werben für Kartoffelchips. Wie passt das zu einem Feinspitz?

Kelly‘s-Chips habe ich schon als Kind gegessen. Für dieses Produkt werbe ich aus Überzeugung, die Kartoffeln sind ja aus Österreich. Es kommt wie beim Wein auf die Menge an, die man zu sich nimmt. Als Trainer habe ich den Spielern nie ein bestimmtes Essen verboten. Ein guter Schweinsbraten alle zwei Monate ist doch etwas Feines.

Wie sieht es mit Ihrer persönlichen Fitness aus? Ein leichter Bauchansatz ist zu erkennen.

Das Fernsehen macht einen blader (wienerisch für „dicker“, Anm.), als man ist. Da muss man schon ein bisserl was abziehen. Aber im Ernst: Ich achte darauf, dass die Figur nicht überhandnimmt. Ich brauche aber sicher keinen Waschbrettbauch mehr. Ich esse und trinke, was mir schmeckt.

Aktiver Sport spielt keine Rolle?

Einmal pro Woche Tennis, ein paarmal Skifahren. Den Fußball habe ich aufgegeben. Nach einem Spiel tat mir drei Tage lang alles weh. So, wie ich möchte, kann ich nicht mehr spielen. Also lasse ich es. Sonst heißt es noch „Das gibt‘s nicht, dass der einmal Profi war!“

Rauchen Sie noch? Sieben bis acht Zigaretten am Tag. Ich habe immer zum Genuss geraucht, auch als Spieler.

Mit 62 sind Sie im besten Traineralter. Ist das noch einmal eine Option, vielleicht als jener Austrianer, der Rapid aus der Krise führt?

(Gelächter) Fragen Sie einmal die Rapidfans, wie sie das sehen. Nein, von einem Trainerjob bin ich weit entfernt. Das war ich zuletzt im Jahr 2000.

Was war der schwärzeste Moment Ihrer Karriere?

Das war als Spieler die 0:4-Niederlage gegen Anderlecht im Cupsiegerfinale 1978 in Paris. Sie haben aber wahrscheinlich an das 0:9 Österreichs gegen Spanien in Valencia gedacht, bei der EM-Quali 1999 mit mir als Trainer. Das war der peinlichste Moment.

Schon zur Halbzeit stand es damals 0:5. Verteidiger Toni Pfeffer behielt trotzdem seinen Humor.

„Hoch wern mas nimma g‘winnen“, hat Pfeffer im Halbzeitinterview erklärt. Ich war als Trainer nach diesem Debakel meinen Job los. Aber selbst der große Trainer Ernst Happel hat 1990 in Spanien mit 1:9 verloren. Aber daran erinnert sich niemand mehr.

Als Tiroler erinnere ich mich leider schon: Damals ging der FC Tirol bei Real Madrid unter. Beim 1:9 soll auch Happel einen denkwürdigen Spruch geprägt haben. Welchen?

„Wichtig im Europacup ist das Auswärtstor.“ Den muss ich mir merken.

Sie sind seit 1974, da waren Sie 19, mit Elisabeth verheiratet, führen ein skandalfreies Leben. Wie machen Sie das?

Elisabeth und ich sind im 43. Ehejahr. Sie ist einfach die Richtige. Am Sonntag versammelt sich die ganze Familie. Da laufen dann die Enkel und zwei Hunde im Garten herum. Das ist mein Lebenselixier.

Sie haben nie auf die Seite geschaut – zu anderen Frauen? Geschaut habe ich viel. Aber ich bin immer da geblieben, wo ich hingehöre, Gott sei Dank.

Wo schlägt Ihr Herz politisch?

In Simmering hat man früher SPÖ gewählt. Es war ein kleiner Schock, dass Simmering jetzt mehrheitlich Blau wählt, auch wenn ich seit 32 Jahren in Klosterneuburg lebe.

Sind Sie ein gläubiger Mensch? Vor wichtigen Matches bin ich in die Kirche gegangen.

Glauben Sie, dass sich Österreich noch für die WM 2018 qualifiziert? Da müsste ich in die Kirche gehen und einige Kerzen anzünden. Es ist möglich, aber nicht realistisch.

Das Interview führte Markus Schramek