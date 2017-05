Sölden, Obergurgl – Aus, Ende und vorbei! Bis auf ein paar Gletscherskigebiete, wie etwa der Stubaier, Kaunertaler oder Hintertuxer Gletscher, haben mehr oder weniger alle Skigebiete Tirols ihren Betrieb für heuer eingestellt. Auch im hinteren Ötztal, genauer gesagt in Obergurgl, ist für diese Saison Schluss mit lustig. Für Skifahrer, nicht allerdings für Tourengeher. Wer nämlich noch Spaß an einer Frühjahrstour verspürt und noch immer nicht genug hat, wird in Obergurgl noch länger fündig und liegt dort goldrichtig.

Und dies, ohne die Skier wirklich schultern zu müssen, denn die kompakte Kunstschneeunterlage macht’s noch immer möglich, vom Tal aus loszumarschieren. Zwar muss man im unteren Bereich mit ein paar braunen und aperen Flecken rechnen, je höher man aber kommt, umso besser wird’s.

Wir haben diese Chance genutzt, sind voll entschlossen nach Obergurgl gefahren und starteten von der Talstation der Hohe-Mut-Bahn durch das Rotmoostal hinauf zum Vorderen Seelenkogel. Womit zu rechnen ist: rund 1400 Höhenmeter und eine Gehzeit von etwa vier Stunden.

So erfolgt die Tour: Die Nacht war klar, das Thermometer zeigt knapp unter null Grad. Genau so muss es sein. Außerdem hat es zuletzt etwas Neuschnee gegeben. Die Bedingungen für unser Vorhaben könnten nicht besser sein. Schon beim Parkplatz der Festkogelbahn sind wir uns einig: „Das wird eine super Tour. Sogar mit Pulver.“ Perfekt. Es ist kurz nach sieben Uhr. Die Skier auf den Rucksack geschnallt, schlendern wir gemütlich von der Festkogelbahn (wir parken dort kostenfrei unser Auto!) entlang der Asphaltstraße ins Zentrum von Obergurgl bzw. zur Talstation der Hohe-Mut-Bahn. Etwa 15 Minuten lang.

Jetzt geht’s auf Skiern weiter. Von der Talstation aus folgen wir der Piste in gemächlicher Steigung – gerade richtig steil, um in Schwung zu kommen – bis zur Bergstation der Gaisbergbahn und von dort den Ziehweg in Richtung Westen bis unterhalb der Schönwieshütte (2268 Meter; derzeit geschlossen) weiter. Etwa 300 Höhenmeter.

Die Hütte lassen wir rechts liegen, überqueren eine schma­le Brücke und marschieren entlang der Spuren und am Fuße der steil abfallenden Felswände des Hangerers hinein ins Rotmoostal. Bis hier ist die Tour alles andere als schwierig. Nachdem die Tour aber als rassig und anspruchsvoll gilt, muss sich schleunigst etwas ändern.

Und das tut es auch. Es wird steil – ziemlich steil sogar. Über die Nordostflanke (links neben den Felswänden des Hangerers) führt die Spur, gespickt mit vielen Spitzkehren nach oben, bevor es am Plateau wieder flacher wird. Vorsicht! Für diesen ersten steilen Anstieg sind sichere Verhältnisse nötig. Im Frühjahr Harsch- ­eisen – oft unentbehrlich.

Es ist Zeit für eine Trinkpause, bevor es weitergeht. Wir folgen dem Weg in Richtung Süden. Zuerst noch flach, dann wieder steiler. Bis auf eine Seehöhe von etwa 2750 Metern. Das Gelände wird weiter und der Schnee zunehmend pulvrig. Die Entscheidung, den Vorderen Seelenkogel zu wählen, war absolut die richtige. Direkt vor uns öffnet sich nun der Blick zu unserem Ziel. Doch bis zum Gipfel müssen wir noch ein paar Höhenmeter überwinden. Über den Hangererferner bringt uns die Spur zuerst noch flach, später ansteigend und wieder mit Spitzkehren versehen hinauf an die Nordflanke des Seelenkogels.

Erfahrene Bergsteiger haben den Gipfel auch schon von dieser Seite erklommen. Wir nehmen diesmal aber die „harmlosere“ Variante, halten uns auf der Scharte links und machen quasi einen Bogen um den Seelenkogel herum. Die steile Ostflanke querend, erreichen wir das Skidepot.

Hier ist Schluss – zumindest was den Aufstieg mit Skiern betrifft. Der Rest erfolgt nämlich zu Fuß. Über einen steilen und doch ausgesetzten Grat (sichere Verhältnisse und Trittsicherheit nötig) stapfen wir hinauf zum Gipfel des Vorderen Seelenkogels.

Das Gipfelkreuz suchen wir allerdings vergebens. Lediglich eine rote Stange ziert das schmucke Gipfelerlebnis unseres heutigen Zieles. Die Zeit vergeht wie im Blindflug. Doch allzu spät sollten wir nicht in die Abfahrt starten, denn mit zunehmender Sonneneinstrahlung könnte insbesondere der unterste Teil der Tour problematisch werden. Entlang der Aufstiegsroute geht’s für uns über herrliches Skigelände, das von Pulver bis hin zu Firn alles zu bieten hat, zurück in Richtung Schönwieshütte und von dort zurück zu unserem Ausgangspunkt.

Fazit: Es hat sich zu hundert Prozent gelohnt, die Fahrt nach Obergurgl in Angriff zu nehmen. Und so wie es aussieht, wird es nicht das letzte Mal für heuer gewesen sein. Nicht zu vergessen: Bitte trotz der späten Jahreszeit auf die Lawinengefahr achten! (flex)