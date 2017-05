Hart i. Z. – Die wahren Abenteuer sind nicht nur im Kopf, die muss man auch machen. Das ist das Credo der drei unternehmungslustigen Zillertalerinnen Renate Metzger (68) aus Hart, Hilde Eberharter (62) aus Ramsau und Gertraud Hollaus (64) aus Aschau. Die befreundeten Pensionistinnen im Unruhestand und begeisterten Radlerinnen setzen das Abenteuer in die Tat um und gehen am kommenden Montag auf „große Fahrt“. Sie radeln von Hart bzw. von Passau aus mit ihren E-Bikes zum Wiener Westbahnhof.

Wie es dazu kam? Renate Metzger, Mutter von drei Söhnen und seit vielen Jahren Witwe: „Dahuam sterben die Leut, drum bin ich viel mit meinem E-Bike unterwegs. Und während einer meiner Spazierfahrten kam mir der Gedanke, dass ich so eine Fahrt, so ein Abenteuer machen will.“ Nach Gesprächen mit ihren Freundinnen Hilde und Gertraud stand fest: Wir machen das und fahren in die Bundeshauptstadt. Alle drei haben mit ihren E-Bikes schon zwischen 1500 und 2500 Kilometer in den strammen Wadeln und sind so weit topfit für die Reise, die etwa eine Woche dauern wird. Hilde Eberharter: „In den letzten Tagen haben wir noch ein paar Runden gedreht, um uns ein bisschen aufzuwärmen für den Trip, der sicher erlebnisreich sein wird.“ Hilde Eberharter, ebenfalls dreifache Mutter und mehrfache Oma, auf die Frage, was ihr Mann dazu sagt: „Der hat nur den Kopf geschüttelt. Aber er hat gesagt: Wenn du es machen willst, dann tu es.“

Die Dritte im Bunde, Gertraud Hollaus aus Aschau, fährt nicht von Anfang an mit, sie wird in Passau am Inn zu ihren Freundinnen stoßen. Etwa eine Woche werden die Zillertalerinnen mit ihren akkubetriebenen Rädern unterwegs sein auf der 546 Kilometer langen Fahrt nach Wien, die sie zu 80 Prozent auf Radwegen absolvieren werden. 80–100 km wollen sie pro Tag schaffen, ohne Stress und Hektik. „Nachdem das geplante Tagespensum erreicht ist, übernachten wir in einer Pension oder in einem Hotel und fahren am nächsten Tag, gestärkt durch ein gutes Frühstück, wieder weiter.“

Renate Metzgers Sohn hat ihr die Apps „Donauradwege“ und „Innradwege“ aufs Handy heruntergeladen. Damit sind sie streckentechnisch bestens informiert und wissen via GPS auch immer genau, wo sie sich befinden. Zurück geht es mit dem Zug. (m.sch)