Ob es an einer Brücke dieser Welt ein Vorhängeschloss gibt mit den Initialen von Klatschpresse-Schönheit Sophia Thomalla und Noch-Ehemann, Rockstar Andy LaPlegua, ist unbekannt. Seit einem Jahr sind sie verheiratet, vor ein paar Tagen sagte sie: „Jetzt läuft die Scheidung, und alles ist gut.“ Auf einer Liebesskala von 1 bis 10, wobei 10 eine Romanze bis in den Tod wie bei Romeo und Julia und 1 eine kühl arrangierte PR-Hochzeit ist, rangiert die Thomalla-LaPlegua-Verbindung irgendwo bei 0,3.

Das einzig Gute daran könnte die Erkenntnis sein, dass sich eine Ehe zwar arrangieren lässt, die Gefühle aber ihren eigenen Weg gehen. In einer immer kontrollierteren Welt ist die Liebe die letzte Bastion der Anarchie. Außer vielleicht in Innsbruck, nicht gerade als Stadt der Liebe bekannt. Die meisten Liebespaare halten sich hier an Regeln. Ein paar Verliebte hängen zwar noch verbotenerweise ihr Schlösser an den Emile-Béthouart-Steg, die Mehrheit schließt sie jedoch brav am vorgesehenen Gitter des nicht ganz so romantischen Hans-Psenner-Stegs ab.

Liebesschlösser boomen, aber warum? Volkskunde-Studenten aus Graz haben eine Erklärung dafür. Mit dem Brauch werden drei Symbole abgedeckt: 1. Das Schloss, das die ewige Verbindung darstellt. 2. Die Brücke als Übergang zwischen getrennten Welten. 3. Der Fluss als dynamisches Element, das zeigt, dass eine Beziehung sich verändern kann und enden darf – siehe Thomalla.

Wer sich daran stößt, wie mit den Liebesschlössern in Innsbruck umgegangen wird, hätte gestern in Paris sein sollen. In der Metropole der Romantik wurden die Vorhängeschlösser, verziert mit Herzen und Namen der Verliebten, zu Geld gemacht. Da vor zwei Jahren ein Geländer der Seine-Brücke Pont des Arts unter der angehängten Last zusammengebrochen war, rückte die Stadtverwaltung mit Bolzenschneidern an. Die damals entfernten Liebesschlösser wurden gestern mit einem Schätzwert pro Stück zwischen 150 und 200 Euro versteigert. Der Erlös kommt der Flüchtlingshilfe zugute; immerhin auch eine Form der Zuneigung.

Wie in Paris und Innsbruck gab es in vielen Städten rund um die Welt Probleme zwischen Stadtverwaltung und Romantikern. Die Argumente gegen die Liebesschlösser reichten von statischen Gründen (zu hohe Last) über physikalische (Rostgefahr) bis zu ästhetischen (ein zu buntes Stadtbild).

Wilfried Rudolf aus Lübeck kennt die Argumente für und wider nur allzu gut. Er beschäftigt sich seit 2011 mit der „Liebesbrücke“ von Lübeck und betreibt eine Internetsite (liebesbruecke.lima-city.de) darüber. Eine Bürgerinitiative setzte vor sechs Jahren durch, dass dort Liebesschlösser nach Absprache mit dem Bürgermeister an dafür ausgelegten Gittern hängen dürfen. Rudolf erstellte auch die Statik der Brücke. „Ich habe auch andere Städte besucht, die ich noch nicht kannte, wo Liebesschlösser zu finden waren.“ Unter anderem führte ihn das nach Innsbruck, Salzburg, Wien oder Rom und Neapel, Fotos dazu veröffentlicht er auf der Homepage. „Die Liebesbrücke in Lübeck wird von den Liebespaaren gut angenommen.“ Einen Tipp für Verliebte hat er noch: „Leider rosten Messingschlösser sehr schnell, daher sollte man nur Edelstahlschlösser aufhängen.“ Dann sieht das versperrte Schloss auch Jahre später wie eines von Frischverliebten aus. (Matthias Christler)