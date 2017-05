Eine Langspielplatte, vulgo LP, kennen junge Menschen heute aus dem Regal der (Groß)Eltern. Musik auf Vinyl gepresst, kratzeranfällig, doch mit einem großen Vorteil: Man hält tatsächlich etwas in Händen. Man möge das einmal mit einem Download-Album aus dem Internet versuchen. Eben.

So manche LP hält man auch Jahrzehnte später noch in Ehren. Sie enthält Musik für die Ewigkeit. Die Beatles haben vor 50 Jahren, am 1. Juni 1967, ein solches Werk veröffentlicht. „Sgt. Pepperʼs Lonely Hearts Club Band“ fehlt in fast keinem Ranking der besten Alben aller Zeiten. Songs wie das Titellied oder das augenzwinkernde „When Iʼm Sixty-Four“, eine Art Pensionsvorschau des Quartetts aus Liverpool, sind Klassiker. Und „With A Little Help From My Friends“ spricht Möchtegernstars aus der Seele: „Was würdest du tun, wenn ich falsch sänge, würdest du aufstehen und gehen?“, lautet die erste Zeile.

Dabei waren Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr ihres Daseins als Rockstars leidlich überdrüssig, als sie sich an die Arbeit für Sgt. Pepper machten. Live-Auftritte vor Zehntausenden kreischenden Fans waren so gar nicht mehr nach dem Geschmack der Fab Four. Spirituelle und Drogenexperimente schon eher. Und unter den Musikern krachte es gehörig. „Trennungstendenzen waren unübersehbar“, beschreibt es der Tiroler Journalist und Beatles-Kenner Klaus Horst.

In dieser Lage erfand sich die Band kurzerhand neu. An die Stelle der Beatles trat das Fantasieprodukt Sgt. Pepper mit seiner Band der einsamen Herzen.

Für Horst ist diese Platte ein Gesamtkunstwerk, wegweisend für die musikalischen Erben der (1970 eben doch aufgelösten) Beatles: „Sechs Monate dauerten die Aufnahmen, eine Ewigkeit für die damalige Zeit.“ Technisch wurde alles aufgeboten, was die 60er hergaben. Im epischen Schlussstück „A Day In The Life“ ist ein Orchester aus 40 Personen zu hören. So etwas hatte es in der Unterhaltungsmusik vorher nicht gegeben.

Der Aufwand lohnte sich. Sgt.Pepper war und ist auch kommerziell ein Treffer: mehr als 32 Millionen verkaufte Exemplare bis in die Gegenwart. In der riesigen LP-Sammlung (5000 Stück!) von Klaus Horst finden sich allein fünf Versionen des Albums: mono und stereo, Vinyl, CD und als Bild-Longplayer.

Spezielle Musik verlangt auch nach der passenden Verpackung. Die Beatles betrieben auch hier einen großen Aufwand. Mit Popart-Künstler Peter Blake gestalteten sie eines der bekanntesten Covers der Rockgeschichte. 70 ausgewählte Persönlichkeiten finden sich darauf wieder, allesamt haben sie die Beatles beeinflusst: Schauspieler wie Marlon Brando und Marilyn Monroe, Schriftsteller à la Oscar Wilde und Aldous Huxley oder Musikerkollege Bob Dylan, um nur einige zu nennen. Die Beatles gibt es doppelt zu sehen: In bunte Fantasieuniformen gesteckt, stehen sie vor einem Grab mit der blumigen Aufschrift „Beatles“, links daneben sind sie als Wachsfiguren aufgereiht. Oft wurde dieses Cover nachgeahmt. Wegbegleiter seiner Wahl auf ein gemeinsames Foto zu platzieren, ist einfach zu reizvoll.

Postscriptum: Angeblich gibt es Haushalte, in denen Sgt. Pepper noch immer nicht vorrätig ist. Das muss nicht so bleiben. Noch heute wird das Album schwungvoll gehandelt. Auf www.discogs.com gibt es einen Überblick über aktuelle Angebote aus aller Welt.