Viktoria Kluibenschedl hat einen Oscar. Zwar nur die Nachbildung des begehrten Filmpreises, aber immerhin. Die kleine Statue ist ein Geschenk ihres Sohnes Philipp. Und Viktoria hat sich dieses humorvolle Zeichen der Anerkennung redlich verdient. Sie ist Inhaberin der Videothek Telfs und damit eine der letzten Mohikanerinnen ihrer Branche. Denn Verleihanstalten für filmische Unterhaltung sind selten geworden.

Vor zehn Jahren gab es in Tirol noch 47 Videotheken. Heute ist kaum ein Dutzend davon übrig. Der machtvolle Sog technischen Fortschritts rafft die Verleihe dahin.

Streamingdienste wie Netflix oder Amazon sowie Pay-TV-Anbieter à la Sky graben dem klassischen Filmverleih an Privatpersonen das Wasser ab. Movies werden heute immer häufiger online konsumiert, aus dem Internet gestreamt, wie das jetzt so heißt. Oder man holt sich einen Film über einen Bezahl-kanal direkt auf den heimischen Flatscreen – wann immer man will. Der Weg in die Videothek ist vielen Kunden schon zu mühsam.

Viktoria lässt sich davon die Stimmung nicht vermiesen. Die 48-jährige vierfache Mutter ist jener Typ Mensch, dessen gute Laune unmittelbar ansteckend wirkt. Gefragt, wie das Geschäft so läuft, meint sie: „Es war schon besser, aber ich will nicht jammern.“

Seit 25 Jahren steht Viktoria in der Telfer Videothek, 2009 hat sie das Geschäft von ihrem Ex-Chef übernommen. Heute schupft sie gemeinsam mit ihrer Tochter Verena (26) den Laden. Das bedeutet lange Arbeitstage bis 22 Uhr, auch samstags. Nur am Sonntag ist geschlossen. Kunden können Entliehenes aber jederzeit ins Postfach an der Eingangstür werfen.

Ein Berg von Filmen

6000 DVDs und Blu-rays nennt Veronika wortwörtlich ihr Eigen. „Ich muss die DVDs selber ja kaufen“, erklärt sie. Ausleihen und Weiterverleihen spielt es leider nicht. „Wenn ich zusperre, sitze ich auf einem gewaltigen Filmberg“, scherzt sie. Vertreter besuchen sie regelmäßig mit neuen Filmen. „Der Bestand muss aktuell sein, das erwarten unsere Kunden.“

Zwischen 18 und 35 Euro legt sie pro DVD ab, damit sind sämtliche Steuern und die Verleihrechte mit abgegolten. Neuheiten wie die aktuelle Star-Wars-Episode „Rogue One“ werden um 3,50 Euro pro Tag verliehen. Ältere Titel sind für 1,50 Euro zu haben. Man kann sich leicht ausrechnen, dass es einer hohen Verleihfrequenz bedarf, damit die Schere zwischen Eigenkosten und Umsatz nicht zu weit aufgeht.

Fein säuberlich sortiert und in Covers verpackt warten die Datenträger in den Regalen auf Interessenten: hier die Neuerscheinungen, daneben Komödien und Filme für junges Publikum. Anspruchsvolles Programmkino hat ebenso seinen Platz wie Action- und Horrorstreifen. Das gesamte Filmspektrum.

Erotische Titel dürfen nicht fehlen. 18 Jahre muss aber sein, wer jenen Bereich ganz hinten im Geschäftslokal betreten will, in dem Filme der nackten Tatsachen und köperlichen Verrenkungen ausgestellt sind. „Das Erotikangebot ist kleiner geworden“, blickt Viktoria zurück. Konkurrent Internet geht schließlich schon regelrecht über vor pornografischem Firlefanz und das oft zum Nulltarif. „Für die Stammkunden“ hält Viktoria aber weiterhin heiße filmische Ware bereit. Meistens sind es Männer, die sich Erotikfilme ausleihen.

Kontakt mit echten Menschen

Kundschaft betritt das Geschäft. Marco Strigl und Nadine Hieber holen sich einen Film für den Feierabend. Ihre Wahl fällt auf die Neuerscheinung „Passengers“, einen Science-Fiction-Streifen mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Marco schätzt an seiner Videothek die persönliche Beratung, den Kontakt zu Viktoria, die stets Tipps auf Lager hat: „Hier kann man schmökern und in Ruhe auswählen. Im Internet ist doch alles anonym und auch die Qualität der Filme ist zumeist technisch viel schlechter.“

Beratung durch echte Menschen, das ist es auch, was für Birgit Glätzle den Reiz eines Videoverleihs ausmacht. Birgit steht mit ihrer fünfjährigen Tochter Maya vor der Kassa der Videothek an der Hallerstraße in Innsbruck, als das TT-Team dort auf einen Sprung vorbeischaut. Selbst in der Landeshauptstadt sind Videotheken rar geworden. „Ich leihe ab und zu einen Film für meine Tochter aus“, sagt Birgit, „ich brauche dazu kein Netflix-Abo, das kostet ja auch viel mehr.“ „Wir haben uns einen Barbiefilm angesehen“, erzählt die Fünfjährige aufgeregt. Einen bis zwei Euro kostet der DVD-Verleih in dieser Videothek pro Tag. Netflix kommt in der Premiumvariante auf 11,99 Euro im Monat.

Hinter dem Tresen bedient Anna Stern (22) die Kundschaft. „Als Nachtmensch“ macht ihr Dienst bis in den späten Abend nichts aus. Für einen Filmfan wie Anna ist ihr Arbeitsplatz, umgeben von rund 9000 Leihvideos, ein wahres Dorado. „Nach Feierabend kann ich DVDs mitnehmen und daheim ansehen.“ Entsprechend umfassend ist Annas cineastischer Horizont. „Mich interessiert fast alles außer schnulzige Liebesfilme.“

Weiter mit neuem Namen

Annas Chefin Tina Weiß ist damit beschäftigt, der Videothek einen neuen Namen zu geben. Das klingt kurios, ist aber symptomatisch für die Krise der Branche. Noch firmiert Tinas Videothek unter dem Namen „Austria Video Ring“, eines österreichweiten Verleih-Netzwerks. Doch die Dachorganisation ist pleite gegangen. Tina ist davon, außer durch den Namen ihres Geschäfts, nicht betroffen. „Ich arbeite schon seit Jahren selbstständig“, betont die 40-Jährige. Sie will auch unbedingt weitermachen. Unter dem neuen Namen „White Star“ soll Tinas Videothek Anlaufstelle für Filmfreunde in Innsbruck bleiben.

Doch wie lange noch? Tina macht sich keine großen Illusionen. „Ein bis drei Jahre werden wir es hoffentlich noch schaffen“, schätzt sie. Der Zug der Zeit lasse sich nicht aufhalten. „Viele Konsumenten wollen heute im Internet jeden neuen Film sofort sehen, ganz egal in welcher Qualität.“ Auch vor Plattformen, die Filme illegal ins Netz stellen, wird nicht zurückgeschreckt.

30 Kilometer weiter innaufwärts sieht Viktoria Kluibenschedl die Lage ähnlich nüchtern. „Wir wollen so lange wie möglich offenhalten. Ich bin gerne im Geschäft und würde meine Kunden einfach vermissen“, sagt die Chefin der Telfer Videothek ein wenig wehmütig. Prognose gibt sie keine ab.

Indessen überbieten sich die Streamingdienste allmonatlich mit neuen Rekordzahlen. Netflix hat weltweit die 100-Millionen-Marke bei den Abonnenten erreicht.

Es wird eng für die letzten Mohikaner in den Videotheken. (Markus Schramek)