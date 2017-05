Von Irene Rapp

Ebbs – Im vergangenen Herbst wurde das Naturschutzgebiet Kaisertal vom ORF zum schönsten Platz Österreichs gewählt. Und wer dort noch nie gewesen ist, sollte einmal einen Besuch ins Auge fassen. Gründe dafür gibt es genug: So können die rund 20 Bewohner des Hochtals erst seit 2008 mit dem Auto von „auswärts“ bis vor die Haustür fahren. Erst seit diesem Zeitpunkt gibt es nämlich einen Tunnel in das Innerste des Kaisers. Im Tal selbst fühlt man sich wie im Paradies: Hat man die knapp 300 Stufen des Kaiseraufstiegs und ein Waldstück hinter sich gebracht, weiß man gar nicht, wo man hinsehen soll. Links der Zahme, rechts der Wilde Kaiser – die Ausblicke werden allerdings noch besser.

Damit nicht genug finden sich im idyllischen Tal sieben Einkehrmöglichkeiten, wo in der Vergangenheit schon der eine oder andere Teilnehmer des Ebbser Koasamarsches verhockt sein soll. Organisator dieser traditionsreichen Veranstaltung, die alljährlich stattfindet, ist der Wintersportverein Ebbs/Sektion Alpin. Heuer geht der Koasamarsch bereits das 48. Mal über die Bühne, dabei können unterschiedliche Distanzen marschierend und heuer das zweite Mal auch laufend zurückgelegt werden.

Seit heuer müssen die Mitglieder des Wintersportvereins die Strecken für die Läufer auch nicht mehr markieren: „Die unterschiedlichen Distanzen – 21,1, 33 sowie 44 Kilometer – wurden unlängst permanent beschildert“, erzählt Jürgen Sevignani vom Wintersportverein. Die Schilder wurden vom Land naturschutzrechtlich abgesegnet und sind für die wachsende Trailrunning-Szene sicherlich Anreiz, öfter das Kaisertal aufzusuchen.

Wir sind am vergangenen Mittwoch bei Kaiserwetter durch das Kaisertal auf die Naunspitze gewandert (meist auf breiten, bequemen Wegen). Das Tolle dabei: Wer nicht so weit gehen will, hat jederzeit die Möglichkeit, bei einer der Einkehrstationen Halt zu machen. Allerdings wäre das schade: Die 1633 Meter hohe Naunspitze – westlicher Eckpfeiler des Zahmen Kaisers – liefert nämlich traumhafte Ausblicke.

So kommt man hin: Beim Kaisertalparkplatz in Ebbs bleibt das Auto stehen, dann geht es gleich steil los. Zunächst müssen die unzähligen Stufen bewältigt werden, die in das Kaisertal hinaufführen. „Daneben gab es früher eine Seilbahn, mit der die Bewohner des Kaisertales u. a. Autos ins Tal beförderten“, erzählt Sevignani. Hat man die Stufen hinter sich gelassen, geht es durch einen Mischwald mit schönem Ahorn-Bestand weiter. Wenn man diesen hinter sich lässt und sich der Blick auf die Felswände öffnet, kommt man zur Straße, die vom Tunnel heraufführt (allerdings dürfen diesen nur die Anrainer benützen). Hier findet sich auch schon eines der Trailrunning-Schilder. „Rund 100 Tafeln wurden entlang der gesamten Strecken angebracht“, weiß Sevignani.

Auf dem breiten Talweg geht es weiter, man lässt das Gasthaus Veitenhof hinter sich, bis man zu einer Abzweigung, die links hinaufführt, kommt (Wegweiser Ritzaualm/Vorderkaiserfeldenhütte).

Hier links hinauf – und es bleibt steil. Lange weiter in einem Buchen-Mischwald, an einer privaten Jägerhütte vorbei, schließlich erreicht man Almgebiet. Von hier aus ist es nicht mehr weit zur Ritzaualm (1161 m). Die ganzjährig geöffnete Einkehr liegt auf einem sonnigen Sattel und von hier aus ist der Ausblick u. a. auf Predigtstuhl, Fleischbank und Totenkirchl beeindruckend. Gut erkennbar ist auch unser Ziel, die Naunspitze samt Gipfelkreuz. Dazu an der Alm vorbei und in nordöstlicher Richtung (Wegweiser) weiter hinauf: Man bleibt entweder auf dem breiten Fahrweg, der bis zur Vorderkaiserfeldenhütte führt, es gibt aber Abschneider.

Immer wieder hat man tolle Ausblicke auf das Inntal und schließlich auf das Alpenvorland, wo mit den Bergen plötzlich Schluss ist. Nach rund 45 Minuten erreicht man schließlich die Vorderkaiserfeldenhütte (1388 m), die dem DAV gehört. Am Mittwoch gingen wir jedoch zunächst gleich weiter.

Ab hier wird es erstmals ein wenig alpiner: Auf einem Steig hinter der Hütte (Wegweiser) in den Wald hinein und dann immer schön gleichbleibend steil Richtung Naunspitze hinauf (1633 m/45 Minuten). Erst knapp unterhalb des Gipfels wird es felsig, hier ist das einzige Mal Trittsicherheit erforderlich: Zum Gipfelkreuz führen gleich einige „Spuren“, am Mittwoch beeindruckten die unzähligen Platenigl.

Am Gipfel konnten wir uns wegen der tollen Aussicht gar nicht sattsehen. Auch der Blick in die senkrecht abfallende Nordwand war beeindruckend. Und wer mit der Naunspitze noch nicht genug hat, kann auch das Petersköpfl noch mitnehmen (1745 m). Wir allerdings gingen auf dem Aufstiegsweg zurück zur Vorderkaiserfeldenhütte und verzehrten dort traumhafte Kaspress- sowie Spinatknödel in einer unvorstellbaren Größe (empfehlenswert!).

Dann ging es zurück zur Ritzaualm. Dort entschieden wir uns aber, auf einem Steig gleich links von einer kleinen Kapelle neben der Alm abzusteigen. Der führt zunächst durch Almgelände, dann Wald und an einer Alm vorbei auf den Talweg im Kaisertal. Diesem talauswärts folgen, am Pfandlhof vorbei (wieder eine Einkehrmöglichkeit) und dann weiter zu den 300 Stufen. Diesen Weg talauswärts müssen übrigens auch die Trailrunner beim Koasamarsch laufen, um dann wieder zum Startpunkt in Ebbs zu gelangen. Wer lieber durch das Kaisertal läuft als wie wir zu wandern, kann sich auf der Homepage des Wintersportvereins Ebbs den Track für die unterschiedlichen Distanzen herunterladen (http://­koasamarsch.at).

Oder noch besser: gleich an der Veranstaltung am 18. Juni teilnehmen.