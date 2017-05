Es ist das Land, in dem die Apfelbäume und der Wein gedeihen. Die Sonne scheint, alles ist saftig grün, wenige Meter unterhalb von Bergsteiger-Legende Reinhold Messners Privatschloss Juval, hoch über Naturns im Vinsch­gau.

Idyllischer geht’s kaum und wenn die Motoren der Busse verstummen, die regelmäßig die Serpentinen hochkriechen, um beim Schlosswirt-Parkplatz Menschen auszuspucken, kann man ein Rauschen vernehmen. In die Geräuschkulisse mischt sich metallisches Scheppern. Wasser. Dabei sagt Thomas Plack, der Präsident des Bodenverbesserungskonsortiums Galsaun: „Wir haben heuer ein Rekordtief. Nur 58 Milliliter Niederschlag seit Jänner.“ Der Durchschnitt des Jahresniederschlags liege hingegen bei 500 Milliliter. Ohne die vielen Waalwege, das historische Bewässerungssystem, würde es mager aussehen mit Äpfeln und Wein.

Bis 1950 hat es im Vinschgau mehr als 360 Waale mit einer Gesamtlänge von über 1200 Kilometern gegeben, weiß Gianni Bodini. Der Schlanderer hat das Buch „Südtiroler Waalwege – Stille Wege am Wasser“ geschrieben. „Die ältesten Urkunden, in denen Waale zitiert sind, stammen aus dem 14. Jahrhundert, der Latinigwaal im oberen Vinschgau wird schon 1260 zitiert. Heute existieren nur noch circa 150 Waale, 100 davon sind noch teilweise oder ganz in Betrieb“, sagt Bodini.

Unterhalb von Schloss Juval verläuft der Schnalswaal oder Tscharser Waal, wie er auch genannt wird. Mit elf Kilometern ist er der zweitlängste Waal in Südtirol, vom Schnalsbach im Schnalstal getränkt führt er bis nach Galsaun und sorgt für das Überleben von 140 Hektar Obstplantagen. Heuer wird sein 500-jähriges Bestehen gefeiert. Die ersten Pläne gehen auf 1492, die Zeit von König Maximilian - dem späteren Kaiser, zurück. 1517 wurde der Waal in Betrieb genommen.

Stille bedeutet Alarm

Folgt man dem Scheppern, stößt man nach ein paar Metern auf den Waal. Schnell plätschert das Wasser in einem schmalen Graben ein leichtes Gefälle hinab. An einem kleinen Wasserrad ist eine Glocke, die Waalerschell, befestigt. An der Mauer der dahinterliegenden Waalerhütte liefert ein Spruch den Hinweis: „Die Waalerschell hell erklingt, solang’ das Wasser rinnt. Und bleibt das Wasser einmal aus, muss der Waaler aus dem Haus.“

„Schnalswool-Waaler“ ist auf die blaue Schürze von Peter Winkler gestickt. „Die habe ich mir extra machen lassen“, erzählt der Tscharser. Seit Beginn der Bewässerungszeit am 1. April lauscht er rund um die Uhr der Glocke. Bis zum 31. Oktober ist er hier heroben, schläft in der Waalerhütte. Zweimal am Tag schnappt sich Winkler einen Rechen und macht einen Kontrollgang, schaut, ob das Wasser sauber fließt und schöpft Dreck weg. „Nein, langweilig wird mir nicht“, sagt er. 28 Kilometer legt Winkler jeden Tag auf Schusters Rappen zurück. Wenn die Waalerschell plötzlich nicht mehr läutet – was kaum vorkommt –, ruft er den Waal-Baumeister Erich Kaserer an.

Dieser fährt zum Schnalsbach und kehrt das Wasser aus. Er stoppt also den Zufluss, repariert den Schaden, kehrt das Wasser wieder auf.

Heute läuft die Zuteilung des Wassers automatisiert ab, die Bauern bezahlen ihre Wasserpacht nach Fläche. Vom Waal laufen Ableitungen zu den Parzellen weg, wo die Bäume mittels Tröpfchenbewässerung getränkt werden. Es ist genug für alle da. Früher war das anders. „Ich kann mich noch erinnern, wie sich die Bauern mit dem Pickel den Grind eingeschlagen haben“, erzählt Kaserer von Streitereien um das wertvolle Nass. Damals ging der Waaler noch von Hof zu Hof, „um das Wasser anzusagen“. Er gab Bescheid, wenn der Bauer Wasser zapfen durfte. „Der Waaler hat immer Wein bekommen, und was er nicht gleich trinken konnte, durfte er in seine Flasche abfüllen“, lacht Plack.

Die Provinz Bozen vergibt alljährlich die Wasserkonzession. „Wir bemühen uns um eine Vorverlegung, weil wir wegen der klimatischen Veränderungen schon im März Wasser brauchen würden“, sagt Plack. Längst hat der Waal nicht mehr nur Bewässerungs-, sondern auch ökologische sowie touristische Funktion. Kastanienbäume haben sich um das Wasser herum angesiedelt. „Das Kestnholz schützt uns vor Steinschlag.“ Noch immer ist ein Stück des Wanderwegs nach dem letzten Steinschlag 2012 gesperrt, der Hang ist noch in Bewegung. Nicht zuletzt locken die Waalwege auch Touristen an. Es hat etwas Meditatives, zwischen Wasser und Bäumen zu wandern. Und was wären Ferien in Südtirol ohne Äpfel und Wein? (Theresa Mair)