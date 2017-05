Reutte – Über 100 Basketballer und Basketballerinnen, verteilt auf 27 Mannschaften, waren kürzlich bei den „Smile Street Basketball Games“ in Reutte dabei.

Aufgrund der unsicheren Wettervorhersage wurde die Veranstaltung in der Sporthalle Reutte durchgeführt. Und die aus Kempten organisierten Schiedsrichter hatten alle Hände voll zu tun, um die Spiele gerecht zu leiten, denn in allen Kategorien wurde um jeden einzelnen Punkt hart gekämpft. Kein Wunder, immerhin ging es um 1800 Euro an Preisgeldern. In der Gruppe A – 18 Jahre und älter – konnte sich die Mannschaft „Ausgeknoxt“ aus München im Finale souverän gegen die Mannschaft „All about the Benjamins“ aus Kempten durchsetzen. Bei der Mannschaft aus München waren zwei auffällig gute Spieler, einer als Center, der andere ein genialer Werfer, der im Profi­lager spielt, im Einsatz. In der Gruppe D – 12 Jahre und jünger – blieb der Sieg im Außerfern. Hier konnte sich die Mannschaft des Gymnasiums Reutte „SK’Lation“ durchsetzen.

Auch Mannschaften aus Kufstein, Füssen und der Schweiz waren mit von der Partie. Der große Erfolg der Veranstaltung verspricht eine Wiederholung im kommenden Jahr. (TT, fasi)