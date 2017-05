Herr Horx, Ihr nächstes Buch mit dem Titel „Future love“ wird sich erstmals nicht mit klaren Fakten, sondern mit der Zukunft der Liebe beschäftigen. Wie kam es zu diesem Thema? Liebe, Familie, Partnerschaft und Sexualität gehören zu den wichtigsten Themen unseres Lebens. Und auch hier gibt es erstaunliche neue Fakten, aus denen sich Zukunftsentwicklungen ablesen lassen – etwas über Familienstrukturen, Geschlechter-Rollen oder den Einfluss des Cyberspace auf unsere Partnerwahl. Wie steht es um die Liebes-Kultur der Zukunft? Und wie können Partner die Mitte zwischen individueller Selbst-Entwicklung und ihrer Sehnsucht nach Treue finden? Das geht uns alle etwas an.

Sie haben vor 20 Jahren das Zukunftsinstitut in Frankfurt gegründet. Lässt sich Zukunft wirklich vorhersagen? Etwas „vorherzusagen“, ist nicht unsere Aufgabe, denn die Welt ist ja ein offenes und nicht ein schicksalhaft vorherbestimmtes System. Aber wir können interessante Punkte beleuchten. Dazu müssen wir umfassend recherchieren und analysieren, Modelle erstellen und sie mit den Veränderungen der Realität vergleichen. Der Prognostiker ist kein Hellseher, sondern geht mit bewiesenen Experten-Daten in einen Dialog mit der Zukunft. Alle Ergebnisse müssen logisch nachvollziehbar sein. So manifestiert sich ein Bild, das sehr wahrscheinlich ist.

Ende Mai werden Sie in Kufstein bei den „glück.tagen“ zu hören sein. Der Untertitel Ihres Vortrags heißt: „Anleitung zum Zukunfts-Optimismus“. Müssen wir uns nicht eher Sorgen um die Zukunft machen?

Wir können natürlich, aber wir müssen es nicht. Der Mensch ist durch seine Evolution ein Angst-Wesen. Aber diese Angst hatte früher immer eine Funktion. Sie machte uns wach und half Gefahren abzuwenden. Durch Angst haben wir Imagination, Sprache und Vernunft entwickelt. Und durch Angst unterscheiden wir uns von den Tieren, die ja nur Furcht als Reiz-Reaktions-Muster kennen. Aber die heute grassierenden und von vielen Kanälen hochgepushten Ängste sind nicht mehr sinnlich erfassbar, sondern abstrakt und kaum einzuordnen.

Sie denken also, dass Medien und auch die Gesellschaft selbst Ängste nicht bloß transportieren, sondern regelrecht erzeugen? Ja – die Angst wird instrumentalisiert. Denn „Aufmerksamkeit“ ist heutzutage eine enorm knappe Ressource. Wer sie erregen will, muss aufregen und den empfindlichen Nerv treffen. Das gelingt durch schockierende Schlagzeilen, schlechte Nachrichten, notfalls auch durch falsche Fakten. Das Geschäft mit der Angst der Menschen boomt. Und das ist überaus gefährlich. Früher haben wir schlechte Nachrichten nur aus der Ferne erhalten – das ging einem nicht so nahe. Seit den 60er-Jahren aber haben wir die dazugehörigen Bilder im Wohnzimmer. Per Internet sogar in Echtzeit. Doch wenn wir nicht mehr selber über Ursache, Wirkung und das wahre Ausmaß einer Bedrohung entscheiden können, wissen wir nicht, wie wir handeln sollen. Und lassen uns gerne von anderen sagen, was zu tun ist.

Von wem geht die große Angst-Macherei denn wirklich aus? Es wird überall mit dem Faktor Angst gearbeitet: in Erziehung, Schule, Arbeitsplatz, Politik, Medizin. Über unsere Ängste sind wir leicht kontrollier- und manipulierbar. Was mich besorgt macht, ist, dass sie sich heute durch digitale Medien blitzschnell verbreiten. Außerdem sehe ich, wie viele Menschen sich an diese negative Grundhaltung gewöhnen und sie zu ihrer persönlichen Komfortzone gemacht haben. Sie jammern alles krank, erwarten nur Schlechtes und bestehen darauf, dass ihr Minus-Empfinden „richtig“ ist, auch wenn die realen Fakten durchaus positiv sind. Meine Frau und ich nennen dieses Phänomen „Schlimmerismus“.

Aber was kann man dagegen unternehmen? Die beste Möglichkeit, um gegenzusteuern, ist, sehr bewusst und achtsam zu bleiben. Fakten sorgsam zu prüfen, anstatt sie einfach zu glauben. Logisch nachzudenken. Wenn man einmal begriffen hat, wie menschliche Wahrnehmung und Denken funktionieren, erkennt man rasch, wo und wie man manipuliert werden soll. Und so ist jeder Impuls der Menschen, der zum Neu- und Selberdenken anregt, sehr wertvoll.

Sie selbst sind also als Zukunfts-Optimist anzusehen ... Ja, auch wenn ich mich dafür immer wieder rechtfertigen muss. Allerdings glaube ich nicht blind an die Zukunft, sondern habe tiefe Zuversicht. Weil ich Zugang zu echten, nicht manipulierten Fakten habe, bin ich überzeugt davon, dass der Menschheit eine ganze Fülle von Möglichkeiten offensteht. So bin ich eher ein „Possibilist“. Das gesamte Leben ist doch Transformation und eine einzige große Wellenbewegung. Ohne Krisen und Fehler gäbe es keine Entwicklung zum Besseren.

Können Sie uns ein Beispiel dafür geben? Dass zum Beispiel im Moment Menschen auf der ganzen Welt lernen, mit digitaler Überflutung umzugehen. Sie bestimmen einfach selbst, wann sie das Netz und seine schier unendlichen Möglichkeiten nützen und wann sie sich bewusst ausklinken möchten. So ein rasches, spontanes Lernen, ohne Zwang oder Anleitung, hat es in diesem Umfang noch nicht gegeben. Aber der große Viktor Frankl meinte bereits: „Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum, in dem wir die Freiheit und Macht haben, zu wählen.“ Darin liegt unser Wachstum. Viele Menschen sind gerade unterwegs zu mehr persönlicher Freiheit.

Welchen Platz nimmt in Ihrem persönlichen Leben der Begriff „Glück“ ein? Zuerst einmal unterscheide ich klar zwischen Glück und Genuss – das wird nämlich oft verwechselt. Und so ist Glück für mich nicht etwas, was mir irgendwoher zufällt, sondern immer das Ergebnis einer gelungenen Aktivität oder Anstrengung. Glück hat für mich immer mit Selbst-Wirksamkeit, Zuversicht und Lebendigkeit zu tun. Ich spüre Glück, wenn mir ein guter Text gelungen ist; wenn mein Hirn in einer neuen Erkenntnis förmlich leuchtet, wenn ich Menschen eine zusätzliche Perspektive eröffnen kann.

Das Interview führte Thomas Weninger