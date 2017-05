Kirchdorf – Wenn die Landjugend/Jungbauernschaft des Bezirks Kitzbühel gemeinsam mit der Lebenshilfe Tirol und dem Rotary Club Kitzbühel zum traditionellen „Mitein-Anders-Ball“ laden, zieht es jedes Jahr zahlreiche Gäste in den Dorfsaal in Kirchberg. In feschen Dirndln und Lederhosen kamen am vergangenen Freitagabend wieder Menschen mit und ohne Behinderung zusammen und bevölkerten gemeinsam die Tanzfläche oder ließen sich bei angeregten Gesprächen das Essen schmecken.

Der besondere Ball feiert heuer bereits sein 15. Jubiläum. „Es macht uns immer wieder riesigen Spaß, den Ball der Begegnung mit so vielen Menschen feiern zu dürfen“, eröffnete Evelyn Wieser, Klientin der Lebenshilfe, den Festabend.

Auch Markus Rottenspacher, Obmann der Lebenshilfe Kitzbühel, nutzte die Gelegenheit auf der Bühne und bedankte sich bei seinen Mitarbeitern für ihre „wundervolle Arbeit“, die sie das gesamte Jahr über leisten.

Neben dem Auftanz der Landjugend mit den Klienten der Lebenshilfe gehört auch die große Tombola traditionell zur Veranstaltung. In diesem Jahr konnten die Besucher neben unterschiedlichen Sachpreisen drei Hauptpreise gewinnen: ein Fahrrad, zwei VIP-Karten für ein FC-Bayern-Spiel und eine Saisonkart­e für das Skigebiet Saalbach Hinterglemm Leogang und Fieberbrunn. Der Erlös des Abends geht an die Lebenshilfe. (miho)