Beim dritten Mal hat es geklappt: „Blind Climber" Andy Holzer und die Heeresbergführer des Hochgebirgsjägerbataillons 24, Wolfgang Klocker und Clemens Bichler, haben ihr Ziel, den Gipfel des Mount Everest nach rund zehn Stunden Aufstieg erreicht. Am Sonntag um 7.10 Uhr in der Früh standen alle Teilnehmer am Gipfel - bei Minus 26 Grad.

Der Osttiroler ist der erste Blinde, der den Mount Everest über die Nordroute bestiegen hat und nach dem US-Amerikaner Erik Weihenmayer erst der zweite blinde Mensch, der auf dem höchsten Achttausender war. Damit hat der 50-Jährige auch den letzten der „Seven Summits" bezwungen.

Bereits zwei Mal versuchte Holzer den Aufstieg. Doch die Natur hatte etwas dagegen, in Form eines Lawinenunglücks vor drei Jahren und eines verheerenden Erdbebens in Nepal vor zwei Jahren. (TT.com)